Polska nie musi się bać odpływu Ukraińców. Azjaci już czekają na pracę

Prawie 69 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli krajów azjatyckich wydano w 2019 roku. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zezwoleń przyznano Nepalczykom (9,2 tys.), Hindusom (8 tys.) i Gruzinom (7,4 tys.). W sumie o pozwolenie na pracę w Polsce starali się obywatele ponad 40 krajów azjatyckich - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Eksperci Personnel Service wskazują, że w 2020 roku pracodawcy nadal będą sięgali po kadrę z Azji ze względu na rosnące trudności z rekrutacją pracowników z Ukrainy.

W 2019 roku wydano ponad 330 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy. To o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. Prawie 69 tys. zezwoleń trafiło z kolei w ręce obywateli krajów azjatyckich. Skala jest zdecydowanie mniejsza, ale również mamy do czynienia z tendencją wzrostową. W porównaniu do 2018, w minionym roku firmy w Polsce zatrudniły o 18 proc. więcej pracowników z Azji.

- Rekrutacja ukraińskich pracowników staje się coraz trudniejsza. Polska nie oferuje tak wysokich pensji jak Niemcy czy Czechy, a dodatkowo, od marca 2020 roku w Niemczech otworzono granice dla specjalistów spoza Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że polskim pracodawcom może być trudniej o Ukraińców - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Przypomnijmy, że 1 marca 2020 r. Niemcy zmienili prawo migracyjne, otwierając się szerzej na pracowników z Ukrainy.

Mimo dużej popularności Polski jako kierunku migracji zarobkowej zatrudnienie w Niemczech planuje co trzeci pracujący w Polsce obywatel Ukrainy - wynika z badania socjologicznego "Pracownik z Ukrainy - między Polską a Niemcami", przeprowadzonego przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, które metodą bezpośrednich wywiadów indywidualnych przebadanych zostało 855 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w celu podjęcia pracy.

- Bardziej otwarty na migrantów rynek europejski będzie stanowił dużą konkurencję dla polskich firm - mówi prezes EWL Andrzej Korkus.

- Dlatego to z krajów azjatyckich, mimo większych różnic kulturowych i geograficznych, będą ściągani pracownicy. Czynnikiem, który może to spowolnić jest większa rezerwa pracodawców dotycząca tworzenia nowych miejsc pracy w związku ze spowolnieniem gospodarczym - zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Nepal ciągle na czele, Gruzja "wskoczyła na podium"

W 2018 roku Nepalczycy otrzymali 19,9 tys. zezwoleń na pracę w Polsce. Rok później liczba wydanych dokumentów dla tej narodowości zmniejszyła się ponad dwukrotnie (9,2 tys.), ale Nepalczykom udało się utrzymać pierwsze miejsce wśród Azjatów poszukujących pracy w Polsce.

Na drugim miejscu (podobnie jak w 2018 roku) znaleźli się Hindusi - 8 tys. z nich otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce (podobna liczba jak rok wcześniej). Podium w 2019 roku zamykają Gruzini - 7,4 tys. osób otrzymało zezwolenie na pracę. Z trzeciego miejsca Gruzini "zepchnęli" Bangijczyków, którzy w tym roku otrzymali 6,9 tys. zezwoleń, w porównaniu do 8,3 tys. w 2018 roku.

Największy przyrost w stosunku do poprzedniego roku zaliczyły takie kraje jak Gruzja (4,7 tys. więcej), Filipiny (4,3 tys. więcej) i Uzbekistan (3,7 tys. więcej). Co ciekawe, do grona azjatyckich państw, których obywatele ubiegali się o pozwolenie na pracę w Polsce, dołączył w 2019 roku Bahrajn. W porównaniu do zestawienia z 2018 roku na liście zabrakło z kolei przedstawicieli Omanu i Bhutanu.

- Polska gospodarka rozwija się w tak szybkim tempie, że napływ pracowników zza wschodniej granicy jest niewystarczający, tym bardziej że wielu z nich nie chce wykonywać każdej pracy lub wyjeżdża dalej na Zachód - mówi Walentyna Oskolok z agencji pracy Worksol, która zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników z Azji.

Azjaci czy Ukraińcy - kto ma przewagę na polskim rynku pracy?

Ponad 40 azjatyckich narodowości nadal stanowi mniejszą grupę na polskim rynku pracy niż Ukraińcy. Przepaść w liczbie przyznanych pozwoleń na pracę w 2019 roku - 69 tys. Azjatów w porównaniu do 330 tys. Ukraińców - wskazuje na wyraźną przewagę naszych wschodnich sąsiadów. Zdaniem ekspertów głównymi atutami pracowników z Ukrainy jest mniejsza bariera kulturowa i językowa.

Azjaci mogą zastąpić Ukraińców na polskim rynku pracy (fot. pxhere)

- Dużo łatwiej i ekonomiczniej z perspektywy polskiego pracodawcy jest przyciągnąć i zatrzymać w kraju osobę z Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi szybko uczą się języka, a polska kultura nie jest dla nich niczym egzotycznym, więc łatwiej się im przystosować - podkreśla Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

- Wspomniane już problemy z pozyskaniem pracowników z Ukrainy sprawiają jednak, że rynek azjatycki będzie coraz bardziej eksplorowany, zarówno przez indywidualnych pracodawców, jak i agencje zatrudnienia - podkreśla Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Azjaci atrakcyjnymi pracownikami

Dlaczego akurat to pracownicy z Azji mogą wypełnić lukę kadrową?

- Jest to kolejny krok dla polskiego rynku pracy. Po pracownikach z krajów sąsiadujących z Polską naturalne jest zwrócenie się ku rynkom bardziej od nas oddalonym, dla których zarobki w Polsce mogą być atrakcyjne - mówi Tomasz Dudka, operations director CEE w OTTO Work Force.

Wskazuje też, że opierając się na doświadczeniach Grupy Outsourcing Inc., śmiało może przyznać, że pracownicy z Azji, np. z Wietnamu, wyróżniają się pracowitością i zaangażowaniem, a ponadto świetnie odnajdują się w realiach migracji zarobkowej.

Czytaj też: Pracowity jak Azjata. Lawinowo rośnie liczba zezwoleń na pracę dla hindusów

Walentyna Oskolok z agencji pracy Worksol, która zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników z Azji wskazuje, że zatrudnienie cudzoziemców z krajów azjatyckich gwarantuje stabilność pracy pracownika u jednego pracodawcy.

- Uzyskane zezwolenie na pracę od wojewody upoważnia cudzoziemca do pracy tylko u jednego pracodawcy. Nie może on tak jak pracownik z Ukrainy swobodnie podejmować pracy na oświadczeniu z Urzędu Pracy. Do tego pracownicy z Azji chcą pracować u jednego pracodawcy latami, co bardzo ułatwia zarządzanie kadrami w firmie i daje pracodawcy gwarancję stabilności kadr - wyjaśnia.

Dalej wskazuje na fakt, że pracownik z Azji nie będzie przerywał pracy częściej niż raz do roku, by wyjechać do rodziny, zaznacza też, że w tym gronie można znaleźć wielu wykwalifikowanych specjalistów we wszystkich zawodach.