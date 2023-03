Polska nie jest dla Ukraińców krajem do zamieszkania na stałe

Większość Ukraińców biorących udział w badaniu pracowało w naszym kraju częściej niż raz. 28 proc. badanych zdecydowało się na jednorazową emigrację zarobkową. 68 proc. w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwa razy odwiedziło Polskę, w tym 44 proc. było u nas 2-3 razy, 14 proc. 4-5 razy, a co dziesiąty częściej niż 5 razy. Dodatkowo 4 proc. osób pracuje w Polsce na stałe.

- W wyniku wojny wielu Ukraińców straciło dom, bliskich, ale też niejednokrotnie środki do życia i pracę. Połowa Ukraińców mieszkających niedaleko granicy z Polską obawia się o swoje zatrudnienie w Ukrainie, a 32 proc. boi się spadku wynagrodzenia. Ukraińcy obserwują też wpływ wojny na swoich bliskich. 45 proc. osób zna kogoś, kto w wyniku wojny stracił pracę, 16 proc. wśród bliskich ma kogoś, kto musiał tę pracę zmienić, a 13 proc. słyszało o konieczności przejścia ich bliskich na część etatu. Tylko 13 proc. osób nie słyszało o tym, by wojna wpłynęła negatywnie na sytuację zawodową kogoś bliskiego. To realne konsekwencje, które są dotkliwe, bo pozbawiają środków do życia i wpływają na sytuację całych rodzin - komentuje aktualną sytuację na Ukrainie Maksym Chervinskyi, współzałożyciel portalu WorkPort, który umożliwia Ukraińcom znalezienie pracy w Polsce.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

84 proc. osób mieszkających w przygranicznych miejscowościach wskazuje, że spędza w Polsce maksymalnie 6 miesięcy, czyli tyle, na ile do niedawna pozwalała uproszczona procedura zatrudniania. Więcej niż pół roku spędza w Polsce 16 proc. osób.

Z raportu wynika, że pracownicy z Ukrainy, którzy wcześniej pracowali w naszym kraju, planują powrót, choć nie tak licznie jak przed wybuchem wojny. Rok temu 64 proc. Ukraińców deklarowało, że zamierza przyjechać ponownie do Polski do pracy. W listopadzie 2022 roku taką deklarację składało 43 proc. osób, aktualnie o 4 pkt proc. więcej (47 proc.). Brak planu powrotu zakłada taki sam odsetek badanych jak w listopadzie 2022 roku, podczas gdy rok temu taką deklarację składało zdecydowanie mniej, bo 30 proc. osób.

Coraz więcej pracowników z Ukrainy pracuje na stanowiskach średniego szczebla

Do tej pory najwięcej Ukraińców pracowało w Polsce na niższym szczeblu. W poprzedniej edycji badania taką deklarację składały 3 na 4 osoby. Obecnie Ukraińcy najczęściej wskazują pracę na średnim szczeblu w firmach w Polsce (61 proc. w porównaniu do 18 proc. w poprzedniej edycji badania). Na niższym szczeblu pracuje 35 proc. osób, a na wyższym szczeblu zaledwie 4 proc.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

Nie do końca pokrywa się to z deklaracjami pracodawców, którzy twierdzą, że zatrudniają Ukraińców głównie jako kadrę niższego szczebla.

Jak wygląda kwestia wynagrodzeń? Minimalna pensja w Ukrainie wynosi aktualnie 6700 hrywien, czyli w przeliczeniu na złotówki to ok. 815 zł. Natomiast co czwarty Ukrainiec zarabia od 2,7 do 3 tys. zł netto miesięcznie, a 35 proc. otrzymuje od 3 do 4 tys. zł netto miesięcznie. Lepiej zarabia 17 proc. osób, które dostają od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie, a 8 proc. osób zarobi od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie. 12 proc. osób godzi się na zatrudnienie za pieniądze, które są poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce, a 2 proc. dostaje ponad 6 tys. zł netto miesięcznie.

Skromne życie Ukraińców w Polsce. Co trzeci wydaje na miesiąc od 200 do 500 zł

Autorzy badania zapytali również o koszty, jakie ponoszą Ukraińcy na życie w Polsce. Okazuje się, że co trzeci badany twierdzi, że wydaje w Polsce zaledwie od 200 do 500 zł miesięcznie. Tak niskie wydatki umożliwia często pakiet benefitów, który obejmuje m.in. wyżywienie, transport do pracy i zakwaterowanie.

66 proc. pracowników z Ukrainy miało zapewnione zakwaterowanie, 41 proc. darmowe wyżywienie, 37 proc. ma darmowy internet, a 35 proc. miało zapewniony transport do miejsca pracy. 17 proc. pracowników mogło liczyć na pomoc w załatwieniu formalności. Co dziesiąta badana osoba mogła liczyć na darmowe testy na COVID-19 oraz świadczenia socjalne, np. opiekę zdrowotną. Najmniej rozpowszechnione benefity to nauka języka polskiego (7 proc.) oraz szkolenia zawodowe (4 proc.). Mniejszość, bo 16 proc. Ukraińców, nie otrzymała żadnego benefitu.

Są jednak osoby, które wydają więcej. 31 proc. osób przeznacza na ten cel od 500 do 1000 zł, a 14 proc. na utrzymanie w każdym miesiącu wydaje od 1000 do 2000 zł.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

Skromniej żyją w Polsce kobiety, co jest zmianą w porównaniu do poprzedniej edycji badania. 46 proc. kobiet wydaje miesięcznie maksymalnie 500 zł w porównaniu do 41 proc. mężczyzn. W listopadzie 2022 roku 46 proc. mężczyzn wydawało miesięcznie od 200 do 500 zł w porównaniu do 41 proc. kobiet.

Pracownicy z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce, niekoniecznie przesyłają pieniądze do swojej rodziny. Najczęściej zbierają je, a potem w całości zawożą do swojej ojczyzny, stąd 55 proc. osób przyznaje, że w ogóle nie dokonuje transferów międzynarodowych. Chodzi głównie o kobiety – wśród pań 60 proc. w ogóle nie przelewa pieniędzy swojej rodzinie, w porównaniu do 46 proc. mężczyzn. Wśród tych, którzy dokonują regularnych transferów, 12 proc. osób przeznacza na ten cel od 500 do 1000 zł, 13 proc. co miesiąc przelewa swojej rodzinie od 1000 do 2000 zł, a 12 proc. przeznacza na ten cel

ponad 2000 zł. Mniejsze kwoty, od 200 do 500 zł, przelewa na konto swojej rodziny co miesiąc w sumie 8 proc. osób.

Polska nie jest krajem do zamieszkania na stałe

Z badania wynika, że niewielu Ukraińców zamierza zamieszkać w naszym kraju na stałe. Taką deklarację złożyło zaledwie 6 proc. badanych. Zarówno w porównaniu do listopadowej edycji badania, jak i rok do roku spadł odsetek osób planujących zostanie w Polsce na stałe (odpowiednio spadek o 4 pkt proc. oraz o 13 pkt proc.).

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

- To pokazuje, że wojna, choć skłania do tymczasowego wyjazdu, nie jest argumentem do opuszczenia ojczyzny na stałe. A to znowu oznacza, że obawy pracodawców co do odpływu Ukraińców po zakończeniu agresji rosyjskiej są uzasadnione – wskazują autorzy badania.

Z danych gethome.pl wynika, że Ukraińcy w 2021 roku kupili w Polsce ponad 10 tys. mieszkań. Te liczby ze względu na napływ uchodźców pewnie jeszcze się zwiększą. Z badania Personnel Service wynika, że 6 proc. Ukraińców myśli o zakupie w Polsce nieruchomości. Są to najczęściej młode osoby od 18. do 34. roku życia.

Ukraińcy zapytani o plany migracyjne wskazują, że to nasz kraj, wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, są na czele, jeżeli chodzi o docelowy kierunek wyjazdów dla Ukraińców planujących emigrację. Wybiera te kierunki co piąta osoba. Na kolejnych miejscach pojawiają się Niemcy (16 proc.) oraz Wielka Brytania (11 proc.). Mniej popularne kierunki, które wybiera mniej niż co dziesiąta osoba, to Skandynawia (7 proc.), Czechy (5 proc.) czy Niderlandy oraz Belgia (5 proc.).

