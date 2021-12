Polska niczym ziemia obiecana. Ciągną do nas z każdej strony, a my nie chcemy wyjeżdżać

Coraz więcej Polaków zamiast emigracji wybiera pozostanie w kraju. Inaczej sprawa wygląda w przypadku imigrantów, którzy chętnie przekraczają polskie granice, by znaleźć w naszym kraju pracę. 18 grudnia obchodzą swoje święto.

Według danych GUS w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju (Fot. Unsplash/Victor Malyushev)

18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migrantów ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Według danych GUS w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. To o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r.

Jeśli chodzi o imigrantów w Polsce, to ich liczba nieustannie się zwiększa - w trzech kwartałach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc.

Choć emigracji czasowej nie można utożsamiać z emigracją zarobkową, to właśnie chęć dorobienia jest zdecydowanie najważniejszą motywacją do wyjazdu. Według danych GUS w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. To o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r.

W Europie mieszkało około 1 mln 973 tys. osób (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.). Większość z nich - około 1 mln 339 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE, najwięcej emigrantów wybrało Niemcy (706 tys.), Holandię (135 tys.) oraz w Irlandię (114 tys.).

Jeśli przyjrzymy się szczegółowym danym, to zauważymy, że 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii - liczba ta spadła o około 164 tys. (24,2 proc.). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2 proc.).

Ubyło także polskich emigrantów we Włoszech i Szwecji. Natomiast wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii i Niemczech (w obydwu państwach wzrost o 2 tys. w stosunku do roku 2019). Większy wzrost odnotowano natomiast dla Holandii i Norwegii – odpowiednio 10 tys. (8 proc.) i 9 tys. (10 proc.).

Grafika: GUS

Polacy wolą zostać w kraju

Prof. Gavin Rae, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że na malejącą liczbę polskich emigrantów ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich jest pandemia. - Na początku pandemii wiele osób zdecydowało się wrócić do kraju, do swoich rodzin. Część z nich nie wyjechała ponownie. Obecnie sytuacja w całej Europie jest nadal niepewna, co powoduje, że wyjazdy są bardziej ryzykowne. Niektórzy więc czekają na koniec pandemii - ocenia Gavin Rae. Nie bez znaczenia jest brexit. Wielka Brytania była bardzo popularnym celem dla polskich emigrantów - była numerem jeden, jeśli chodzi o liczbę pracujących tam Polaków. - Teraz to się zmieniło. To nie jest kraj otwarty, tak jak kiedyś. Ponadto ofert pracy jest znacznie mniej. Warto jednak dodać, że nie wszyscy, którzy zdecydowali się opuścić Wielką Brytanię, wrócili do Polski, ale przenieśli się do innych europejskich krajów, np. do Niemiec czy Holandii - zaznacza Rae. Z kolei Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan zauważa, że czynnikiem zachęcającym do powrotu może być również sytuacja na polskim rynku pracy. Niskie bezrobocie i rosnące płace stanowią zachętę dla osób, dla których brak możliwości podjęcia pracy, jakiego doświadczali jeszcze kilka lat temu, lub niesatysfakcjonujące zarobki były powodem podjęcia pracy za granicą. - Istniejący na polskim rynku deficyt pracowników pozwala osobom, szczególnie posiadającym poszukiwane kwalifikacje, niemal od ręki podjąć pracę. W niektórych branżach, takich choćby jak ICT, wysokość zarobków z uwzględnieniem ich siły nabywczej jest zbliżona do wynagrodzeń, jakie otrzymują osoby na podobnych stanowiskach pracy w innych krajach UE, więc dla wysokiej klasy specjalistów możliwość uzyskania wysokiego wynagrodzenia nie jest już głównym motywem migracji - komentuje Fedorczuk. - Warto również zauważyć, że pandemia przyspieszyła proces upowszechniania się pracy zdalnej - dla części osób (choć raczej nie jest to większość) być może istnieje możliwość dalszego świadczenia pracy dla dotychczasowego pracodawcy z zagranicy bez konieczności wyprowadzki z kraju - dodaje. Plany Polaków Warto także spojrzeć na plany Polaków dotyczących wyjazdów za pracą. Jak wynika z badania, „Migracje Zarobkowe Polaków”, przeprowadzonego we wrześniu 2021 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group, 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Odsetek osób, które nie biorą pod uwagę wyjazdu z Polski wynosi obecnie 81,3 proc., niezdecydowani stanowią zaledwie 2,7 proc. Niezmiennie najważniejszą motywacją do emigracji zarobkowej są atrakcyjniejsze wynagrodzenia niż w Polsce (79 proc. wskazań) oraz wyższy standard życia (47 proc.). Te dwa czynniki zyskały na znaczeniu w porównaniu z badaniem z 2018 roku. Wciąż istotne są lepsze warunki socjalne (31 proc.), możliwość podróżowania (25 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (22 proc.) oraz korzystniejszy system podatkowy (20 proc.). Od wielu lat to Niemcy są najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków. Ten kraj jest brany pod uwagę przez co trzecią osobę rozważającą wyjazd. W dalszej kolejności rozpatrywana jest Holandia (15,8 proc.) oraz Wielka Brytania (9,4 proc.), dokąd chce wyjechać więcej osób niż w 2018 roku, jednak mniej niż wcześniej. Zauważalny jest spadek zainteresowania emigracją do krajów skandynawskich takich jak Norwegia i Szwecja. Imigranci wybierają Polskę Warto także zwrócić uwagę na imigrantów, których w Polsce jest coraz więcej. W trzech kwartałach 2021 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o 15 proc. Na początku października takie dokumenty posiadało 525 tys. osób. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji. Największe grupy imigrantów stanowili obywatele: Ukrainy - 293,8 tys. osób, Białorusi - 37,1 tys., Niemiec - 19,7 tys., Rosji - 13,7 tys., Wietnamu - 11,2 tys., Indii - 10,9 tys., Gruzji - 9,6 tys., Włoch - 8,5 tys., Wielkiej Brytanii - 6,9 tys. oraz Chin - 6,9 tys. - W ostatnim czasie tendencja zatrudniania migrantów zarobkowych w polskich przedsiębiorstwach jest wzrostowa. Gremi Personal zanotowało 30-proc. wzrost rekrutowanych pracowników ze Wschodu, natomiast zapotrzebowanie na nich w Polsce wzrosło o 90 proc. w porównaniu do roku ubiegłego – wyjaśnia dyrektor generalny Gremi Personal Tomas Bogdevic. Czytaj też: Gruzini jadą do Polski. Jest ich coraz więcej Jednak, jak podkreśla, pracodawcy muszą dziś poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, spowodowanymi m.in. pandemią. - Coraz trudniej jest sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców ze względu na panujące obostrzenia związane z przekraczaniem granicy. Okres oczekiwania na pracownika przez to znacznie wydłuża się. Nie pomaga również panująca w Polsce inflacja oraz osłabienie złotówki w stosunku do hrywny, a także planowane przez kraje zachodnie UE podniesienie stawki minimalnej przykładowo w Niemczech. Z badań Centrum analitycznego Gremi Personal wynika, że głównym powodem wpływającym na decyzje związane z migracją jest czynnik ekonomiczny - powołuje się na niego, aż 80,6 proc. respondentów. Czy tendencja zainteresowania imigrantów spoza UE pracą w Polsce się utrzyma? Wszystko zależy od naszych zachodnich sąsiadów i ich podejścia do ułatwienia procesu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców spoza UE - dodaje Bogdevic. Migranci w Europie Dane Eurostatu wskazują, że w 2020 r. w Unii Europejskiej wydano około 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. Liczba ta spadła o 24 proc. (czyli o 706 tys.) w porównaniu z 2019 r. Jak podkreślają autorzy badania, to pierwszy spadek od 2013 r. Był on spowodowany głównie pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami. Wcześniej, w latach 2013-2020, mogliśmy zaobserwować trend wzrostowy. Czytaj też: Otwieramy się na imigrantów. To może być przełom Polska wydała ponad jedną czwartą wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt udzielonych w UE obywatelom spoza UE (598 tys., czyli 26 proc. wszystkich zezwoleń wydanych w UE). Nasz kraj znalazł się także na szczycie listy pierwszych zezwoleń na pobyt związanych z zatrudnieniem - w 2020 r. wydała 502 300 zezwoleń, co stanowi 22 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń wydanych w UE. Z kolei najwięcej pozwoleń na edukację wydała Francja (72 700 pozwoleń, czyli 3 proc.).

