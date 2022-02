Polska liderem. Właśnie wyprzedziliśmy Niemców

Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla Ukraińców decydujących się na wyjazd do pracy za granicą. Jeszcze w ubiegłym roku liderem byli nasi zachodni sąsiedzi Niemcy.

Z raportu wynika, że obecnie w Polsce mieszka ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy, którzy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców. Badanie przeprowadzone pod koniec grudnia 2021 roku wykazało, że obywatele Ukrainy coraz chętniej deklarują chęć osiedlenia się w Polsce na stałe, szczególnie, gdy mają możliwość podjęcia legalnej pracy zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Z raportu wynika, że 38 proc. badanych rozważa taką migrację, a 24 proc. chętnie przeprowadziłoby się do Polski na kilka lat.

Nie bez znaczenia jest też możliwość otworzenia własnego biznesu w Polsce, który według raportu, rozważa 42 proc. ankietowanych. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do 2019 roku, kiedy o pracy na własny rachunek myślało tylko 28 proc. respondentów.

Wynik raportu wskazuje na zmianę, jaka dokonała się na podium najpopularniejszych kierunków, w porównaniu do badania przeprowadzonego w maju 2021 roku. Wtedy Niemcy były na szczycie tego zestawienia, wyprzedzając Polskę o kilka procent.

Zmiana dotyczy też postrzegania Kanady i Wielkiej Brytanii.

Jeszcze w maju ubiegłego roku ukraińscy respondenci tylko w niewielkim stopniu rozważali wyjazd do tych krajów. Za wyjazdem zarobkowym do Kanady opowiedziało się wtedy 23 proc. badanych, a do Wielkiej Brytanii tylko 14 proc. Z ostatniego badania wynika, że już 43 proc. ankietowanych chętnie wyjechałoby do Kanady i aż 38 proc. wybrałoby Wielką Brytanię.

Jednak najwyższe, bądź wysokie, miejsce Polski na podium najpopularniejszych kierunków migracji dla obywateli Ukrainy nie będzie sytuacją niezmienną.

- Konkurencja o pracowników, nie tylko dostępnych na rynku lokalnym, ale także poza jego granicami, rośnie. Kraje Europy Zachodniej coraz szerzej otwierają się na pracowników zza wschodniej granicy, liberalizując prawo migracyjne. Pozycja Polski jako kraju pierwszego wyboru niezmiernie cieszy, ale nie jest dana raz na zawsze - podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL Group.