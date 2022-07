Polska jest atrakcyjna dla Ukraińców, ale większość i tak chce wracać do domu

km

30 proc. uchodźców z Ukrainy przebywających w Rumunii i rozważających dalszą migrację chciałoby przyjechać właśnie do Polski, z kolei co dziesiąty uchodźca znajdujący się w Czechach i rozważający dalszą migrację wskazuje Polskę jako potencjalny kierunek wyjazdu – wynika z badania „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii” przygotowanego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkanki miasta Sambor przed Domem Polskim (fot. PAP/Karina Sało)

Autorzy badania zaznaczyli, że aż 63 proc. uchodźców z Ukrainy zamierza podjąć pracę zarobkową w czasie pobytu w Polsce. To dwukrotnie więcej niż w przypadku Rumunii (27 proc.).

34 proc. uchodźców z Ukrainy znajdujących się w Rumunii deklaruje znajomość języka polskiego, zaś angielskiego zaledwie 15 proc.

Platforma Migracyjna EWL wraz ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeanalizowały sytuację osób migrujących z objętej wojną Ukrainy do Polski, Czech i Rumunii.

- Uzyskane dane niosą dużą wartość poznawczą, gdyż pozwalają na ocenę charakteru migracji i opracowanie odpowiednich strategii działania wobec tego zjawiska na różnych poziomach instytucji publicznych, społecznych i biznesowych. Ponadto wyniki te mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście refleksji nad sposobami rozwiązywania kryzysów migracyjnych. Pogłębione zrozumienie wszystkich aspektów tego kryzysu może umożliwić zaproponowanie odpowiednich procedur i rozwiązań korzystnych zarówno dla emigrantów, jak i krajów przyjmujących - podkreślają autorzy badania.

Polska atrakcyjnym kierunkiem

Niemal co trzeci uchodźca z Ukrainy przebywający w Rumunii i rozważający dalszą migrację chciałby przyjechać do Polski, zaś wśród ankietowanych w Czechach Polska znajduje się w pierwszej czwórce krajów docelowej migracji, tuż za Austrią (11 proc.), Słowacją (19 proc.) oraz Niemcami (31 proc.). Z kolei co czwarty respondent w Polsce wskazuje Niemcy jako kraj docelowej migracji. Inne popularne kierunki wśród uchodźców przebywających w Polsce to Stany Zjednoczone (16 proc.), Wielka Brytania (11 proc.) oraz Szwecja (10 proc.).

W migracji na zachód pomaga deklarowany przez respondentów wysoki poziom znajomości języka angielskiego (w Polsce 55 proc., w Czechach 52 proc.). 34 proc. uchodźców z Ukrainy znajdujących się w Rumunii deklaruje znajomość języka polskiego, zaś angielskiego zaledwie 15 proc. Niemal co trzeci uchodźca z Ukrainy przebywający w Rumunii i rozważający dalszą migrację chciałby przyjechać do Polski (fot. Kate McDaniel/Unsplash) Ukraińcy chcą pracować Autorzy badania zaznaczyli, że aż 63 proc. uchodźców z Ukrainy zamierza podjąć pracę zarobkową w czasie pobytu w Polsce. To dwukrotnie więcej niż w przypadku Rumunii (27 proc.). - Według stanu na 15 czerwca 2022 roku w Rumunii zostało zatrudnionych jedynie 3 tys. uchodźców z Ukrainy, spośród których, aż 1/6, tj. ponad 500 osób znalazło pracę dzięki pomocy Platformy Migracyjnej EWL. Wyniki wcześniej przeprowadzonych badań pozwoliły na pomyślne stworzenie profilu uchodźczyń, chętnych do pracy, a także określenie ich potrzeb w zakresie schronienia, wyżywienia oraz opieki nad dziećmi. Ponadto we współpracy z naszymi partnerami z Rumunii – znaleźliśmy oferty pracy dostosowane do indywidualnych predyspozycji uchodźców z Ukrainy - wyjaśnia Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL W Czechach ponad połowa uchodźców (52 proc.) rozważa podjęcie zatrudnienia w tym kraju. Większość uchodźców przebywających w Polsce, Czechach i Rumunii posiada wykształcenie wyższe, odpowiednio – 53 proc., 45 proc. i 64 proc. Reprezentują oni w istotnej mierze zawody wyspecjalizowane, związane z obszarem edukacji, handlu, usług czy zdrowia. Źródło: EWL Group - Zmiany wprowadzone w unijnych przepisach dotyczących mobilności transgranicznej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę zmieniły charakter migracji obywateli Ukrainy do Czech. Przed rozpoczęciem wojny zatrudnienie obywateli Ukrainy przyjmowało charakter krótkookresowy, determinowany terminem ważności wiz. Obecnie okres zatrudniania obywateli tego kraju wydłużył się ze 180 dni do co najmniej jednego roku. Kwestia ta pozostaje istotna z punktu widzenia obywateli Ukrainy, którzy mogą podejmować pracę oraz nawiązywać trwałe relacje ze społeczeństwem czeskim, próbując przeczekać wojnę - podkreśla Michalina Sielewicz. Z badania wynika, że zdecydowana większość uchodźców z Ukrainy, znajdująca się na terenie Polski, Czech i Rumunii zamierza wrócić do Ukrainy od razu po zakończeniu wojny. W Polsce jest to 56 proc. respondentów, z kolei w Czechach i Rumunii – 63 proc. i 47 proc. Raport specjalny Platformy Migracyjnej EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego powstał po przeanalizowaniu wyników badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”, które zostało przeprowadzone w dniach 13 maja – 23 maja 2022 roku w Czechach i Rumunii oraz 23 marca – 3 kwietnia w Polsce. Przebadanych zostało łącznie 1200 obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski, Czech i Rumunii po 24 lutego 2022 roku w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

