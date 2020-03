Polska idealna dla cudzoziemców? Badania nie kłamią

Dane Eurostatu, podsumowujące 2018 rok dotyczyły ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród społeczności w wieku 20-64 lat w Unii Europejskiej z podziałem na trzy kategorie: obywateli danego kraju, osoby innej narodowości z UE mieszkające w danym kraju i osoby spoza UE.

Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” wynika, że 3 na 4 przebadanych Ukraińców twierdzi, że Polska powinna poprawić swój wizerunek jako atrakcyjnego kierunku emigracji zarobkowej.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat obywatele państw spoza Unii Europejskiej mieszkający na terenie Wspólnoty są narażeni na ubóstwo lub wykluczenie społeczne bardziej niż obywatele państw UE. Średnio we wszystkich unijnych krajach problem dotyczy 45 proc. obywateli spoza UE.

W Polsce najlepiej

Z danych Eurostatu wynika wprost, że to właśnie w Polsce odnotowano najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród cudzoziemców spoza UE – 18 proc.. To mniej niż m.in. w Czechach (19,4 proc.), Niemczech (25,2 proc.) czy Francji (51proc.). Najwyższe wskaźniki zanotowały Grecja (58 proc.), Szwecja i Hiszpania (oba 56 proc.).

Polska jest także jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym ubóstwo i wykluczenie społeczne bardziej zagraża rodzimym mieszkańcom niż cudzoziemcom, choć – należy dodać – różnica jest nieznaczna (19,5 proc. vs. 18 proc.).

- Wyższe ryzyko ubóstwa w bardziej rozwiniętych od Polski krajach jest podyktowane częściowo tym, że tam w danych uwzględniani są m.in. uchodźcy. U nas analiza dotyczy głównie imigrantów zarobkowych, którzy jak widać są równo traktowani na rynku pracy. To może stanowić impuls dla kolejnych pracowników spoza Unii Europejskiej, żeby wybierać nasz kraj jako docelowy. Co prawda, nie możemy konkurować pensjami z takimi krajami, jak Niemcy i Czechy, ale dla wielu osób np. z Ukrainy ważne jest również to, czy zarobione pieniądze pozwolą na godne życie – tłumaczy Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Jest dobrze, trzeba jednak wiele poprawić

Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” wynika, że 3 na 4 przebadanych Ukraińców twierdzi, że Polska powinna poprawić swój wizerunek jako atrakcyjnego kierunku emigracji zarobkowej. - Ukraińcy chcą pracować w Polsce, bo mogą u nas lepiej zarobić i łatwo się porozumieć. To kluczowe atuty, istotne dla większości imigrantów zarobkowych, ale jako kraj mamy tych atutów dużo więcej. Dane Eurostatu to potwierdzają. Fakt, że imigrant nie musi obawiać się marginalizacji na rynku pracy jest kluczowy i powinniśmy go wykorzystać. Zwłaszcza, że dobrze prowadzona komunikacja wizerunkowa mogłaby przyciągnąć do nas wartościowych pracowników – podsumowuje Inglot. Pracownicy z Ukrainy zapytani o opinie o Polsce w ich ojczyźnie w większości odpowiadają, że są dobre. Zaledwie 2 proc. pracowników z Ukrainy jest zdania, że wizerunek Polski w ich ojczyźnie jest zły. Co piąty jest przekonany o neutralnym postrzeganiu, a zdecydowana większość (69 proc.) wskazuje na pozytywny obraz. Według najnowszego raportu firmy OTTO Work Force Polska średnio 72 proc. pracowników tymczasowych z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce. To o 11 proc. mniej niż w 2018 roku. Pozytywny jest fakt, że osób, które w trakcie ostatniego badania zadeklarowały niezadowolenie ze swojej pracy, jest niecałe 10 proc. Pozostali badani stanowią grupę, która udzieliła odpowiedzi neutralnej. Przeczytaj więcej: Ukraińcy są coraz bardziej wybredni. Wymagania rosną