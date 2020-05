Polska firma czarterami sprowadzi pracowników z Ukrainy

Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie polskich firm na pracowników z Ukrainy. Również nasi pracownicy, którzy tymczasowo wyjechali na Ukrainę po zamknięciu granic, chcą wrócić, ale nie mogą z powodu trudności z przekroczeniem granicy lądowej - mówi właściciel Gremi Personal Evgenij Kirichenko.

Dlatego Gremi Personal chce uruchomić serię lotów czarterowych zarówno dla setek swoich pracowników z Ukrainy, jak i dla tych Ukraińców, którzy posiadają wizy i chcą dostać się do pracy w Polsce.

Gremi Personal bierze też na siebie organizację 14-dniowej kwarantanny dla ukraińskich pracowników, którą należy odbyć w Polsce.

Pracujący w Polsce Ukraińcy, jak i zatrudniające je firmy, znalazły się w wyjątkowo trudnym położeniu w wyniku pandemia koronawirusa, która zamknęła granice między państwami. W przypadku wielu pracowników z Ukrainy, ich wiza wygasła w czasie obowiązywania w Polsce stanu epidemii. Dla takich osób tarcza antykryzysowa przewiduje przedłużenie terminu obowiązywania zezwolenia na pracę przez cały okres trwania stanu epidemicznego i 30 dni po jego zakończeniu.

Problem pojawia się jednak w przypadku Ukraińców, którzy chcą przyjechać do Polski. Jak szacuje Personnel Service blisko 0,5 mln pracowników zza wschodniej granicy nie będzie mogła podjąć pracy w naszym kraju.

Czytaj więcej: Koronawirus pozbawi Ukraińców możliwości zarobku. Aż 480 tys. osób nie zdobędzie pracy w Polsce

Z propozycją dla tych, którzy chcą przyjechać do pracy do Polski, wyszła agencja zatrudnienia Gremi Personal, która jako jedna z pierwszych firm w Polsce, pracuje nad uruchomieniem serii lotów czarterowych zarówno dla setek swoich pracowników z Ukrainy, jak i dla tych Ukraińców, którzy posiadają wizy i chcą dostać się do pracy w Polsce.

Jak oświadczył właściciel Gremi Personal Evgenij Kirichenko, „loty czarterowe dla naszych pracowników organizujemy bezpłatnie”. Ponadto Gremi Personal bierze na siebie organizację 14-dniowej kwarantanny dla ukraińskich pracowników, którą należy odbyć w Polsce.

CZYTAJ DALEJ »

Zgodnie z wymogami władz ukraińskich, z wszystkimi pracownikami korzystającymi z lotu czarterowego zawarte zostały długoterminowe umowy o pracę w Polsce, a także zostały im zapewnione ubezpieczenia zdrowotne, w tym na wypadek zachorowania na COVID-19. - Nie chodzi o czartery z pracownikami sezonowymi. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie polskich firm na pracowników z Ukrainy. Również nasi pracownicy, którzy tymczasowo wyjechali na Ukrainę po zamknięciu granic, chcą wrócić, ale nie mogą z powodu trudności z przekroczeniem granicy lądowej. Otrzymujemy również liczne zapytania o wolne miejsca pracy od Ukraińców, którzy szukają pracy w Polsce. Zainteresowanie jest oczywiste z obu stron i postaramy się je zaspokoić - powiedział Evgenij Kirichenko. Gremi Personal uruchomiła 2 kwietnia specjalną infolinię dla przebywających w Polsce Ukraińców. Według danych zebranych przez agencję w trakcie rozmów z tej infolinii, ponad połowa Ukraińców chce zostać w Polsce i kontynuować pracę po zakończeniu epidemii. 11 proc. Ukraińców, którzy wyjechali z powodu pandemii koronawirusa, zamierza wrócić.