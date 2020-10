Polska docelowym krajem pracy dla coraz większej liczby cudzoziemców

Ponad 79 proc. zatrudnionych w naszym kraju cudzoziemców poleci pracę w Polsce swoim znajomym i bliskim. Nie poleci jej jedynie 2,5 proc. badanych. Ponad 10 proc. mniej cudzoziemców, niż przed pandemią, chce wyjechać za pracą z Polski do innych krajów. Takie wnioski płyną z badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”, przeprowadzonego przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród cudzoziemców zainteresowanie migracją zarobkową do innych krajów niż Polska w trakcie pandemii zmalało. (Fot. shutterstock)

Jak wynika z raportu, ograniczenia wprowadzone w Polsce z powodu pandemii koronawirusa uderzyły w pracowników zagranicznych. Niemal 40 proc. cudzoziemców, którzy pozostali w naszym kraju po wybuchu pandemii, zostało zmuszonych, by w jej trakcie zmienić zakład pracy, a niemal 30 proc. - przeprowadzić się do innej polskiej miejscowości. Wśród cudzoziemców, którzy zostali w Polsce podczas epidemii, jedna trzecia badanych zmieniła branżę. Oznacza to, że wskaźnik przebranżowienia w ciągu trwania pandemii wzrósł o prawie 6 pkt. proc. (poprzednie badanie przeprowadzono w kwietniu).

Jednocześnie COVID-19 mocno namieszał w branżach. Okazał się dużym wyzwaniem dla w hotelarstwie, czy automotive, ale z drugiej strony wpłynął pozytywnie na konkurencyjność firm z sektora e-commerce, czy logistyki. Zdaniem autorów badania, to tylko potwierdza, że zjawisko pandemii tylko w niewielkim stopniu wpłynęło negatywnie na zapotrzebowanie na pracowników zagranicznych w Polsce, stymulując natomiast zmiany w stopie zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi branżami.

Autorzy badania podają, że wśród badanych, którzy pozostali w Polsce, głównym argumentem był brak dostępnej pracy w kraju pochodzenia (47 proc.). 44 proc. przyznało, że chce kontynuować pracę w naszym kraju, dopóki jest taka możliwość.

- Warto podkreślić duże znaczenie automatycznego przedłużenia przez polski rząd dokumentów pobytowych i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców na czas pandemii. Pomogło to zatrzymać w Polsce niemal 40 proc. ankietowanych pracowników zagranicznych. Czynnikiem motywującym

do pozostania była również wysoka ocena systemu służby zdrowia oraz poziomu bezpieczeństwa w Polsce (odpowiednio 14 proc. oraz 23 proc. badanych) - czytamy w raporcie.

Grafika: „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Aż 92 proc. badanych nie żałuje, że zostali w Polsce. Przeciwnego zdania jest jedynie 1,6 proc. respondentów. Zdaniem autorów badania to pozytywny efekt działań rządu oraz reakcji pracowników na pandemię.

Dlaczego Polska?

Pandemia koronawirusa nie zniechęciła cudzoziemców do wyjazdu za pracą. Niemal 89 proc. osób, które przyjechały do nas w czasie pandemii, planowało to zrobić nim wirus z Wuhan dał o sobie znać.

- Od kilku lat nie zmieniają się także powody, dla których obcokrajowcy wybierają zatrudnienie w naszym kraju. Podobnie jak w okresie przed pandemią dla 53 proc. badanych głównym argumentem przyjazdu do Polski były większe niż w ojczyźnie zarobki. Z kolei, co dziewiąty z nich przybył do pracy do Polski, ponieważ stracił zatrudnienie w swoim kraju - czytamy w raporcie.

Grafika: „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Ponadto autorzy raportu wskazują na dużą rolę stabilnego charakteru migracji wśród badanych. Niemalże połowa z nich utrzymała swoje wcześniejsze plany podjęcia pracy w naszym kraju niezależnie od wybuchu pandemii. Duża część badanych zwróciła uwagę na trudności związane z procedurami bezpieczeństwa, w tym kwarantannę podczas przyjazdu (prawie 51 proc.) oraz utrudnienia w przemieszczaniu się i samym przekroczeniu granicy z Polską (odpowiednio 32 proc. i 38 proc.). Na trudności z uzyskaniem polskiej wizy skarży się jedynie 15,5 proc. cudzoziemców, którzy przyjechali do pracy w trakcie pandemii.

Dla 29 proc. badanych, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski już w czasie pandemii, była to pierwsza wizyta w naszym kraju w celach zarobkowych.

- Podobnie jak w przypadku osób, które pozostały w Polsce, również w przypadku migrantów dopiero przybywających do Polski można spotkać się głównie z pozytywną oceną decyzji o przybyciu do naszego kraju. Przeszło 89 proc. obcokrajowców, którzy wzięli udział w badaniu, nie żałuje swojej decyzji o przyjeździe i podjęciu pracy po 14 marca 2020 roku. Żałuje tego jedynie nieco ponad 2 proc. respondentów - czytamy w raporcie.

Mniej chętnych na wyjazd dalej

Z raportu wynika, że ponad 79 proc. obecnie zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców poleci pracę w Polsce swoim znajomym i bliskim. Nie poleci jej jedynie 2,5 proc. badanych. Pytani zaś o to, czy chcieliby wyemigrować za pracą dalej, do innych krajów dużo rzadziej niż przed pandemią, odpowiadają twierdząco. Pandemia sprawiła, że zainteresowanie zatrudnieniem w innych niż Polska państwach zagranicznych zmalało.

Wcześniej pracy w innych krajach niż Polska szukało ponad 31 proc. badanych, to po wybuchu epidemii skala jest to prawie 19 proc. Na liście krajów, w których chcieliby pracować numerem jeden są Niemcy (58,5 proc. ), tuż za nimi uplasowała się Polska z 57 proc.. W Czechach chciałoby pracować 28 proc. badanych. Do czołowej dziesiątki kierunków migracji zarobkowej weszły także Norwegia, USA, Kanada, Szwecja, Holandia, Izrael oraz Wielka Brytania.

Grafika: „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Dla porównania, w Rosji obecnie chce pracować jedynie 2 proc. migrantów zarobkowych zatrudnionych w naszym kraju.

- Skuteczność działań podnoszących atrakcyjność Polski dla migrantów zarobkowych staje się bowiem tym wyższa, im bardziej konsekwentnie się do tych działań wspólnie odnosimy. Poczynając od procesów legislacyjnych i dalszej liberalizacji procedur dla migrantów krótko- i długookresowych, poprzez rolę agencji pośrednictwa pracy w budowaniu transparentnych procesów rekrutacyjnych, na pracodawcach kończąc. Wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za polski rynek pracy i jego konkurencyjność na arenie międzynarodowej - komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL.

Jak podaje NBP, od 2014 roku imigracja była coraz ważniejszym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę. Według szacunków w 2018 Ukraińcy stanowili ok. 5 proc. podaży pracy w Polsce i dokładali się do wzrostu PKB w okresie 2014 -2018 przeciętnie o ok. 0,5 pkt. proc. rocznie. W 2019 roku wzrost ten uległ jednak wyhamowaniu, a 2020 rok w związku z pandemią koronawirusa pozostaje niewiadomą.

Liczba imigrantów opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne przestała wzrastać już w drugiej połowie 2019 roku. W ciągu miesiąca po wprowadzeniu lockdown’u liczba ubezpieczonych pracowników z Ukrainy zmniejszyła się o 36 tys. (ok. 7 proc.). Według najnowszych szacunków GUS ubytek imigrantów (wszystkich, nie tylko pracujących) w okresie koniec lutego 2020 - koniec kwietnia 2020 wyniósł ponad 223 tys. osób, czyli 10 proc. stanu z końca lutego 2020.