Polscy fachowcy wciąż wyjeżdżają za granicę

Mimo różnego rodzaju ograniczeń w wyjazdach, ofert poza granicami kraju, nie brakuje. Gdzie Polacy mogą znaleźć pracę?

Z analizy ogłoszeń zamieszczonych w październiku w portalu Fachpraca.pl wynika, że stale rośnie zapotrzebowanie na polskich pracowników w Niemczech. W porównaniu do września, więcej ofert można było znaleźć także w Belgii i Norwegii.

Jakie branże najczęściej chcą zatrudniać fachowców z Polski? TOP 5 branż w październiku to:

1. Budownictwo

2. Produkcja

3. Logistyka/ Dystrybucja

4. Gastronomia

5. Sprzedaż

Który fach cieszy się największym zainteresowaniem wśród zagranicznych pracodawców? Bez problemu pracę znajdą pracownicy produkcyjni, kierowcy, elektrycy i spawacze. Praca czeka również na stolarzy, hydraulików i magazynierów.

- Co ciekawe, aż 78 proc. ogłoszeń zamieszczonych w naszym portalu, które dotyczą pracy za granicą ma deklarowaną formę zatrudnienia na pełnym etacie. To dla osób poszukujących tego typu ofert bardzo ważny element przy podejmowaniu decyzji w obecnej sytuacji - komentuje Leszek Rąpca, ekspert portalu Fachpraca.pl.

Z danych 41. edycji badania Monitor Rynku Pracy, które systematycznie przygotowuje Instytut Badawczy Randstad, wynika, że obecnie 22 proc. respondentów rozważa wyjazd do pracy za granicę w przeciągu najbliższego roku. Przy czym 4 proc. myśli o wyjeździe na stałe, 2 proc. na czas określony. W 2019 r. z takim zamiarem wyjazdu nosiło się 24 proc. Polaków.

Najwięcej osób, które opuściłyby kraj w ciągu najbliższego roku zamieszkuje wschodni makroregion (27 proc.) i wsie w obrębie aglomeracji (27 proc.). Do emigracji częściej skłonne są też kobiety (25 proc.) niż mężczyźni (23 proc.). Pomysł wyjazdu do pracy za granicę najczęściej spotyka się z entuzjazmem w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat), gdzie 28 proc. badanych rozważa taką ewentualność. Największą chęć do wyjazdu z kraju wykazują również osoby z wykształceniem średnim lub niepełnym wyższym (24 proc.).

Wśród czynników, które są motywacją do wyjazdu za granicę do pracy zdecydowanie dominuje możliwość otrzymania lepszej płacy i warunków zatrudnienia. Wskazuje na nią 82 proc. respondentów, który zdecydowaliby się na opuszczenie Polski. 33 proc. deklaruje chęć zmiany stylu życia, a 32 proc. opanowanie języka obcego.

Najczęściej wybieranym kierunkiem pozostają Niemcy (37 proc. i wzrost o 10 pkt. proc. rok do roku). Drugim jest Holandia (19 proc. i wzrost o 7 pkt.proc. rok do roku), a trzecim - Wielka Brytania (18 proc. i spadek o 3 pkt. proc. rok do roku). Wśród zawodów, które Polacy zamierzają podjąć w innych krajach, badani wymieniają pracę fizyczną oraz handel, gastronomię i obsługę klienta (po 11 proc.).