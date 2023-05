Polityka migracyjna to nie może być dokument dla dokumentu, a sprawnie naoliwiona maszyna

Rząd chce, by przedstawiciele blisko 40 zawodów, w tym technicy budownictwa, mogli otrzymać wizę uprawniającą do pracy poza kolejnością (fot. Guilherme Cunha/Unsplash)

Prezes Personnel Service Tomasz Hanczarek w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że pod względem możliwości rynku pracy, Polska jest atrakcyjna dla pracowników z coraz dalszych rejonów świata.

Problemem są skomplikowane procedury i czas oczekiwania na wydanie odpowiednich pozwoleń.

- Po wybuchu wojny wprowadzono specustawę ułatwiającą zatrudnianie Ukraińców, którzy przed wojną uciekli do Polski i to zadziałało bardzo dobrze. Nieco inaczej jest z przedstawicielami innych krajów, procedury są zdecydowanie dłuższe. Dochodzą do tego różnice kulturowe. Potrzebujemy bardziej przemyślanych działań, wyznaczenia obszarów, w których tacy pracownicy mogliby wypełnić wakaty - podkreśla Hanczarek.

Zmiany może wprowadzić projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Projekt rozporządzenia aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Zawody, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o wizę poza kolejnością, zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia. Są to m.in.: lekarze specjaliści, pielęgniarki, asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych, analitycy systemów komputerowych, programiści aplikacji, projektanci i administratorzy baz danych, specjaliści ds. sieci komputerowych. W projekcie ujęto także inżynierów do spraw przemysłu i produkcji, techników budownictwa, elektryków, murarzy, ślusarzy, kierowców.

Musimy myśleć długofalowo i planować strategicznie

Jak wyjaśnia Tomasz Hanczarek, polityka migracyjna dotycząca kwestii zatrudniania obcokrajowców powinna być długofalowa i obejmować okres 10-15 lat.

- Trochę jak w życiu. Jak dom się nie wali, to nie robimy remontu. Jeżeli dziś nie mamy katastrofy na rynku, mamy niskie bezrobocie, zatrudniamy mimo długich procedur pracowników, to pozornie jest ok. Nie mamy katastrofalnej sytuacji, nie myślimy więc o stworzeniu odpowiednich strategii - wyjaśnia.

- Od 20 lat zajmuję się rynkiem HR-u i zawsze ten temat się pojawia. Powinniśmy wziąć przykład np. z Niemców, którzy taką politykę mają i co pięć lat ją uaktualniają. Potrzebujemy planowania strategicznego, szczególnie w momencie, gdy mamy problem demograficzny. Dodajmy do tego napływający do Polski kapitał i inwestycje zagraniczne. Bez rąk do pracy nie damy rady. Musimy też pamiętać, że to nie może być dokument dla dokumentu. To musi być sprawnie naoliwiona maszyna.

