Polityka migracyjna musi wrócić do założeń sprzed 3 lat

1 marca 2020 r. wchodzą w życie przepisy otwierające niemiecki rynek pracy dla pracowników z państw trzecich.

Eksperci zakładają, że z polskiego rynku odpłynie nawet kilkaset tysięcy Ukraińców.

67 proc. zakładów motoryzacyjnych w Polsce zatrudnia Ukraińców. W Czechach planuje to prawie co druga fabryka.

Istotną dla przedsiębiorców datą jest niewątpliwie 1 marca 2020 roku. Wówczas na pracowników spoza Unii Europejskiej otwiera się niemiecki rynek pracy. Z perspektywy polskich firm pocieszające może być głębsze spowolnienie gospodarcze z jakim mamy do czynienia u naszych zachodnich sąsiadów. Mimo wszystko szacunki wskazują na to, że spora część Ukraińców pracujących w Polsce może nas opuścić.

Z Polski wyjadą przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści.

- Faktycznie Ukraińcy stanowią u nas bardzo liczną grupę pracowników i liberalizacja rynku niemieckiego może budzić obawy, jednak trzeba pamiętać, że nie ma ona polegać na zupełnym otwarciu rynku, a jedynie zrezygnowania z obowiązku testu rynku pracy (tzw. test pierwszeństwa). Niemcy otwierają się więc na wykwalifikowanych specjalistów, głównie z branży IT, którzy już do tej pory mieli bardzo dużo możliwości wyjazdu za granicę do innych krajów - tłumaczy w rozmowie z portalem PulsHR Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii.

Podobnie wypowiada się Andrzej Drozd, wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem prognozy związane z rynkiem niemieckim to temat do głębokiej analizy.

- Nie wszyscy, którzy dziś deklarują, że chcą pracować w Niemczech, będą mogli to robić. Nie wiadomo też ilu z tych, którzy dziś mówią, że chcą zostać w Polsce ostatecznie zdecyduje się jednak na wyjazd. Pamiętajmy, że przepisy niemieckie, które wchodzą w 2020 roku też mają charakter sondujący rynek - mówi Drozd.

Lekiem współpraca i długofalowe plany

Prognoza PwC wskazuje, że do 2025 roku na polskim rynku pracy zabraknie aż 1,5 mln osób, co oznacza konieczność zatrudniania każdego roku dodatkowo aż 300 tys. pracowników.

Według badań ok. 60 proc. pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, zostają tu krócej niż 3 miesiące. Praca jaką podejmują jest de facto pracą dorywczą, a taka nie gwarantuje przedsiębiorcom stabilizacji.

60 proc. pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, zostają tu krócej niż 3 miesiące (fot. Shutterstock) Katarzyna Bereś, prezes Agencji Pośrednictwa Pracy Polski HR East podkreśla, że kluczowa powinna być świadomość współpracy na linii rząd - pracodawcy - agencje pracy - organizacje pozarządowe. - Rząd we współpracy z przedstawicielami pracodawców, a być może również z agencjami pracy i organizacjami pozarządowymi, powinien opracować długofalowy i realny plan mający na celu zatrzymanie w Polsce pracowników. Polityka migracyjna zainicjowana w 2017 roku była nastawiona na integrację, ułatwienia dla imigrantów i ich rodzin. Te założenia zeszły jednak na dalszy plan i nie są efektywnie wdrażane - podkreśla Bereś. Stworzone w 2017 roku założenia polityki migracyjnej opierały się na 3 podstawowych aspektach: ukierunkowaniu młodych, dopasowaniu emigracji od zapotrzebowania na rynku pracy oraz zagwarantowaniu szeregu ułatwień imigrantom i ich rodzinom. - Wszystkie te działania miały w sposób szczególny zachęcić do przyjazdu i osiedlenia się w Polsce osób młodych, z odpowiednimi kwalifikacjami. Osoby, które chciałyby osiedlić się w Polsce miały mieć uproszczoną ścieżkę, jeśli chodzi o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych czy nostryfikację dokumentów, zniesiono też obowiązek pracy u jednego, wskazanego pracodawcy. Jeżeli polityka migracyjna byłaby prowadzona w ten sposób, osoby, które do nas przyjeżdżają byłyby bardziej skłonne do pozostania. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada, że polityka imigracyjna powinna skupić się na chwilowych potrzebach rynku pracy - dodaje Bereś. Zaproponowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokument „Polityka Migracyjna Polski” zakłada, że polityka imigracyjna powinna skupiać się na imigracji cyrkulacyjnej i krótkoterminowej, czyli skoncentrowanej na bieżących potrzebach rynku pracy. To stoi w sprzeczności z oczekiwaniami firm. - Taka polityka imigracyjna w dłuższej perspektywie negatywnie przełoży się nie tylko na sektor prywatny, ale również na inwestycje publiczne, jak chociażby budowa dróg. Już teraz wykonawcy zmagają się z problemami, a biorąc pod uwagę ilość planowanych inwestycji zapotrzebowanie na pracowników, głównie z wykształceniem technicznym będzie rosło. Rząd powinien więc zweryfikować polityką imigracyjną, a przede wszystkim wziąć pod uwagę opinię pracodawców w tym zakresie, jeśli nie chce, aby w perspektywie kilku lat polska gospodarka zmagała się z problemem braku ponad miliona pracowników - dodaje Bereś. Przeczytaj: Walka o Ukraińców rozkręca się. Potrzebujemy nowej polityki migracyjnej? Czesi zagrożeniem? Dobra polityka migracyjna bowiem, może być karta przetargową w walce o emigranta, którą przyjdzie nam stoczyć nie tylko z Niemcami ale także z coraz bardziej atrakcyjnymi Czechami. Ze względu na powstające nowe zakłady związane np. z branżą motoryzacyjną u naszych południowych sąsiadów stale rośnie popyt na pracowników niskowykwalifikowanych. Jak pokazują dane 54 proc. przedstawicieli branży automotive już rekrutuje Ukraińców, a kolejne 45 proc. zamierza.Kusić mogą także zarobki. Pensje w Czechach są wyższe niż w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2018 roku przeciętne wynagrodzenie godzinowe wynosiło w Czechach 12,6 euro, w Polsce 10,1 euro. Cezary Maciołek, wiceprezes grupy Progres jednak uspokaja. - Nie upatrywałbym Czechów jako kluczową dla nas konkurencję. Chociaż należy pamiętać, że ten kraj z pewnością stanie do wyścigu o imigrantów zarobkowych podobnie jak Słowacja czy Węgry. Ta rywalizacja przybierze na sile. Polska ma jednak kilka asów w rękawie – naszą kartą przetargową jest dobra sytuacja gospodarcza, pewna stabilności w tym zakresie czy położenie w centralnej części Europy. Rozwijamy się gospodarczo, ściągamy nowych inwestorów, powoli jesteśmy traktowani jako zachodnia Europa. Co więcej, dla imigrantów zarobkowych istotne mogą być bliskość kulturowa naszego kraju i warunki, które pozwalają na szybkie zaaklimatyzowanie się w Polsce, a także coraz bogatsza oferta produktów oraz usług odpowiadających na potrzeby imigrantów pracujących w Polsce - podkreśla Maciołek. Przeczytaj: Walka o cudzoziemców zaostrzy się. "Nie wyobrażamy już sobie polskiego rynku pracy bez imigrantów" Ukraińcy zadowoleni z pracy w Polsce 32 proc. Ukraińców, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Agencje Pracy Tymczasowej Alikon deklaruje swoje zadowolenie z pracy w Polsce. - 32 proc. osób, biorących udział w ankiecie, nie planuje wyjazdu do Niemiec, gdyż są zadowoleni z pracy w Polsce i większość z nich sprowadziła już tu swoje rodziny, żeby osiedlić się na stałe. 24 procent pomimo chęci wyjazdu, nie zrobi tego z powodu nieznajomości języka niemieckiego i większych różnic kulturowych pomiędzy Ukrainą a Niemcami w porównaniu z Polską – mówi Tatiana Dembska, prezes APT Alikon. Przeczytaj: Spora część Ukraińców zostanie w Polsce. Powodów jest kilka

