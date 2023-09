Polakom zaczęły przeszkadzać roszczeniowa postawa i rosnące wymagania Ukraińców

W ciągu ostatniego roku co czwarty Polak zmienił swoje nastawienie do Ukraińców na bardziej negatywne. Nadal jednak to z Ukraińcami najbardziej chcemy pracować, na co wskazuje 52 proc. Polaków. Z Azjatami chce współpracować 27 proc. osób, a z Afrykańczykami 12 proc.

Wzrost negatywnego nastawienia widać również zestawiając wynika badania z „Barometrem Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Na początku tego roku 14 proc. osób przyznawało się do negatywnego stosunku wobec Ukraińców, o 4 pkt proc. więcej niż w końcówce 2022 roku. Aktualnie w badaniu omnibusowym do negatywnego nastawienia wobec Ukraińców przyznaje się 17 proc. osób. Widać zatem niewielki, ale konsekwentny wzrost negatywnych nastrojów.

Z badania zleconego przez Personnel Service wynika, że w ciągu ostatniego roku 56 proc. Polaków nie zmieniło swojego nastawienia do Ukraińców. W przypadku 7 proc. osób aktualnie jest ono bardziej pozytywne. Natomiast do spadku nastrojów wobec naszych wschodnich sąsiadów przyznaje się 26 proc. zapytanych. Najczęściej są to 25-34-latkowie (33 proc.) oraz osoby w wieku 18-24 lat oraz 35-44 lat (po 30 proc. wskazań).

- Erozja nastrojów wobec Ukraińców nie jest zaskakującym zjawiskiem. Zryw, z którym mieliśmy do czynienia tuż po wybuchu wojny, był bezprecedensowy i pokazał ogromne serce oraz zaangażowanie Polaków w pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Jednak wraz z upływem czasu determinacja do wspierania i ponoszenia kosztów tego zjawiska słabła. Nadal ponad połowa osób myśli o Ukraińcach podobnie jak rok temu, ale w przypadku co czwartego Polaka doszło do zmiany nastrojów na bardziej negatywne. To efekt zmęczenia sytuacją – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Przeciągająca się pomoc i roszczeniowa postawa wpływają na nastroje Polaków

Determinacja społeczna do ponoszenia kosztów pomocy wobec Ukrainy spada. Polacy zapytani o to, dlaczego mają gorsze nastawienie do naszych wschodnich sąsiadów, wskazują w pierwszej kolejności na duże wymagania co do pomocy Polski (67 proc. wskazań).

Na drugim miejscu wymieniana jest roszczeniowa postawa (55 proc.). Ostatnie miejsce na podium zdobyły dwie odpowiedzi mające po 36 proc. wskazań – przeciągająca się w czasie pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy oraz zbyt duża liczebność Ukraińców w Polsce. 14 proc. osób obawia się tego, że jesteśmy narażeni na konflikt z Rosją, bo pomagamy Ukrainie.

- Koszty związane z wojną w Ukrainie ponosimy w tym samym czasie, w którym Polacy mierzą się z szalejącą inflacją oraz rosnącymi ratami kredytów. Frustracja z tym związana przekłada się na spadającą chęć pomocy. Zwłaszcza że nie wiadomo, kiedy konflikt się zakończy i tym samym ile jeszcze potrwa konieczność wspierania Ukraińców – mówi Krzysztof Inglot.

Determinacja społeczna do ponoszenia kosztów pomocy wobec Ukrainy spada (Fot. Raphael Ferraz/Unsplash)

To z Ukraińcami chcemy pracować najbardziej. Mniej chętnie współpracujemy z Azjatami, Afrykańczykami czy Białorusinami

Polacy nie czują jednak zagrożenia ze strony Ukraińców na rynku pracy. Tylko 16 proc. osób wskazuje, że nasi wschodni sąsiedzi zabierają nam pracę. W ostatnim „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service było to nieco więcej, bo 21 proc. (marzec 2023).

Cenimy ich również jako współpracowników, bo zaledwie 16 proc. osób wskazuje, że negatywne nastawienie do Ukraińców to konsekwencja tego, że nie podoba nam się ich podejście do pracy. 12 proc. osób twierdzi, że Ukraińcy wpływają na obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Ukraińcy jako współpracownicy wypadają też zdecydowanie lepiej niż inne narodowości. Z kolegami ze wschodu chce pracować 52 proc. Polaków. Im starsza osoba, tym większa skłonność do pracy z Ukraińcami – wskazuje tak połowa 35-44-latków oraz 45-54-latków i 64 proc. osób powyżej 55. roku życia. W przypadku osób od 18. do 24. roku życia ten odsetek to zaledwie 36 proc.

Z osobami z Azji chce pracować 27 proc. Polaków, a z Afrykańczykami zaledwie 12 proc. Nie jesteśmy też fanami Białorusinów (9 proc. wskazań).

- Przyzwyczailiśmy się do współpracy z Ukraińcami, co ułatwia bliskość kulturowa, językowa i geograficzna. W przypadku Azjatów występuje zdecydowanie większa trudność związana z integracją. Warto też dodać, że zatrudnianie pracowników z Azji jest bardziej skomplikowane z uwagi na inne standardy rekrutacji. Często są stosowane nieuczciwe praktyki, których kwestia dla naszej firmy jest kluczowa. Otrzymaliśmy Wektora za promowanie uczciwych zasad zatrudniania pracowników i chcemy je utrzymać. Dlatego aktualnie nie prowadzimy prawie żadnych rekrutacji z krajów azjatyckich, za wyjątkiem Wietnamu, skąd pozyskujemy pracowników – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Przyjaciele i znajomi w Polsce oraz przyjazne nastawienie. To przekonuje Ukraińców do pozostania w naszym kraju

Na relacje z Polakami zwracają uwagę sami Ukraińcy. Badanie „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzone przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pokazało, że jednym z głównych skojarzeń z Polską, zarówno wśród migrantów zarobkowych, jak i uchodźców wojennych, jest pozytywny stosunek Polaków do Ukraińców (53 proc.). W przypadku samych migrantów przedwojennych odsetek ten wyniósł aż 57 proc.

Z badania wynika również, że wśród głównych powodów do pozostania w Polsce obywatele Ukrainy wskazują czynniki społeczne. Posiadanie przyjaciół i znajomych w naszym kraju (40 proc.) oraz przyjazne nastawienie Polaków (37 proc.) to najczęściej wymieniane powody, dla których ukraińscy obywatele chcieliby zatrzymać się w Polsce na dłużej.

Z osobami z Azji chce pracować 27 proc. Polaków, a z Afrykańczykami zaledwie 12 proc. (Fot. Pixabay)

W Polsce pracuje już niemal 1,1 mln cudzoziemców

W rejestrach ZUS-u pod koniec lipca 2023 roku znajdowało się 1 mln 98 tys. pracujących obcokrajowców. To o 40,2 tys. więcej niż w styczniu i prawie o 73 tys. więcej niż w 2022 r. Jak informuje Gremi Personal, tylko w niewielkim stopniu przyczynili się do tego rekordu pracownicy z Ukrainy – w rezultacie udział Ukraińców wśród obcokrajowców w rejestrach ZUS-u zmalał na koniec do 68,3 proc. z prawie 72 proc. w 2022 roku.

- Do nowego rekordu w ZUS-ie przyczynił się głównie napływ pracowników z innych państw, w tym z Białorusi. W lipcu pracowało w Polsce (albo prowadziło tu firmy) prawie 122,7 tys. Białorusinów, czyli o 12,4 tys. więcej niż w styczniu – wskazano.

Gremi Personal podaje, że według statystyk ZUS-u w końcu drugiego kwartału trzecią po Ukraińcach i Białorusinach największą grupę cudzoziemców objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w Polsce stanowili Gruzini (27,4 tys.). Widać też (nie tylko w rejestrach ZUS-u) napływ pracowników z Indii, których na koniec czerwca legalnie pracowało 18,6 tys.

Dodano, że wprawdzie Ukraińcy pozostają największą grupą cudzoziemców w rejestrach ZUS-u, lecz ich udział spada. O ile w 2019 roku sięgał 75 proc., o tyle na koniec lipca zmalał do 68,2 proc. Rośnie za to udział migrantów z innych państw, w tym Białorusinów, Gruzinów, Hindusów czy Filipińczyków. Ich liczba w rejestrach ZUS-u wzrosła w ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie. W 2022 roku w Polsce pracowali pracownicy ze 150 państw, a na koniec grudnia 2022 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc.

