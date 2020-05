Polacy wciąż szukają lepszych zarobków za granicą

Koronawirus sprawił, że z dnia na dzień zmieniła się sytuacja na polskim rynku pracy. Jak wynika z wyników ankiety „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa - planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” firmy BCMM (przeprowadzonej w ramach przygotowanego przez Grupę PTWP cyklu EEC Defence. Razem bronimy gospodarki), w II kwartale 2020 roku aż 36 proc. przedsiębiorstw planowało redukcję zatrudnienia, a co piąty respondent nie był pewien, czy poziom zatrudnienia zostanie utrzymany.

Anna Wicha, dyrektor public affairs w Adecco Poland, prezes Polskiego Forum HR spodziewa się gorszego scenariusza.

- Jestem przekonana, że w końcu roku będziemy mieć wyższe bezrobocie niż 10 proc. i około 2 mln bezrobotnych. Pod koniec marca było to 920 tys. Wiemy, że pracownicy tracą pracę praktycznie każdego dnia, firmy jednoosobowe zawieszają działalność, a prowadzący je rejestrują się jako bezrobotni. Rynek pracownika bardzo szybko się skończył. Będzie zdecydowanie trudniej znaleźć zatrudnienie – ocenia Wicha.

W marcu 2020 r. zanotowano redukcję (w porównaniu z poprzednim miesiącem) ponad 34 tysięcy etatów, co daje najwyższy wynik od 12 lat. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 6 mln 411,7 tys. osób. Wiele wskazuje, że to cisza przed burzą.

Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 nie dziwi, że Polacy nadal są zainteresowani wyjazdem za granicą. Co prawda lista chętnych jest krótsza niż przed pandemią, niemniej część pracowników planuje podjęcie pracy poza naszym krajem.

- Zainteresowanie wyjazdem za granicę do pracy oczywiście obecnie zmalało, ale wciąż otrzymujemy zapytania od kandydatów zamierzających się "relokować" w najbliższych miesiącach. Zwracają się oni również z pytaniami dotyczącymi warunków pracy za granicą - mimo pandemii i kwarantanny, dopytując się o możliwości pracy w dłuższej perspektywie np. kilku najbliższych miesięcy – mówi Barbara Stasiak-Piwowar, candidate international mobility manager w Adecco Group. - Wśród osób, które zgłaszają do agencji Adecco, są osoby, które - z uwagi na epidemię - straciły pracę lub - z powodu obostrzeń - nie mają możliwości podróżowania.

O wyjeździe za granicę myślą przede wszystkim specjaliści z branży budowlanej, z logistyki (magazynierzy, pracownicy produkcji), a także fachowcy z branży automotive (mechanicy).

Przypomnijmy, zamknięcie granic oznacza zakaz wjazdu do kraju, lecz Polacy nadal mogą swobodnie wyjeżdżać z kraju np. w celach zarobkowych. Polskę można opuścić samochodem, busem lub rejsowym autobusem.

Dokąd emigrują Polacy?

Kierunkiem cieszącym się nieustającą popularnością wśród wyjeżdżających do pracy za granicę pozostaje Holandia, gdzie po przekroczeniu granicy pracownicy nie muszą poddać się kwarantannie. Agencja Otto Work Force od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa zrekrutowała do pracy w tym kraju ok. 1,5 tys. osób.



- Na polskim rynku pracy już widać skutki stagnacji gospodarczej. Wiele branż, które szczególnie ucierpiały - jak m.in. gastronomia, hotelarstwo, turystyka, drobne usługi, drobny handel, już zdecydowało się na redukcję etatów. Oczywiście Holandia także walczy teraz ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, ale wciąż jest tam wysokie zapotrzebowanie na pracowników produkcji i logistyki. Szczególnie wrażliwy sektor gospodarczy to logistyka spożywcza - ze względu na konieczność utrzymania ciągłości dostaw. W tym sektorze widać zdecydowany wzrost zatrudnienia w dobie koronawirusa – mówi Patrycja Liniewicz, managing director w Otto Work Force, dodając: - W Holandii prognozuje się wzrost bezrobocia będzie na poziomie 0,5 proc. (z 4 proc. do 4,5 proc. - zgodnie z CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), gdy w Polsce słyszy się o przyroście bezrobocia do dwucyfrowej wartości pod koniec 2020.

Pracowników z Polski do wyjazdu do Holandii motywuje szansa znalezienia dobrej i stabilnej pracy, a także atrakcyjne wynagrodzenie - ok. 3 razy wyższe niż w Polsce. Różnica jest jeszcze większa, jeśli wziąć pod uwagę tych, którzy stracili w ostatnich tygodniach pracę. Zasiłek dla bezrobotnych jest trzy razy mniejszy niż płaca minimalna - wynosi od 689 do 1033 zł brutto (483 zł do 701 zł netto). O jego wysokości decyduje staż w zatrudnieniu.

- Atrakcyjność pracy za granicą podnosi także wysoki kurs euro, który - z powodu pandemii - wyraźnie rósł w stosunku do złotego – komentuje Patrycja Liniewicz.

Jak zauważa Barbara Stasiak-Piwowar, również Szwecja nie wprowadziła obostrzeń związanych z przyjazdem do kraju i obowiązku kwarantanny. To także jeden z kierunków zarobkowych rozważanych przez kandydatów.

- Dodatkowo, w przypadku niektórych krajów rozważane jest skróceniem kwarantanny - np. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego zastanawia się nad redukcją tego czasu z 14 do 10 dni – dodaje Stasiak-Piwowar.