Polacy nadal chętnie wyjeżdżają za pracą. Zmieniają jedynie kierunki

Wyjazdy za granicę były i są częstym zjawiskiem, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nabrały na sile. Gdzie i w jakich latach Polacy najczęściej emigrowali za pracą?

Według danych GUS, największy wzrost liczby emigracji na pobyt stały dał się zaobserwować w 2006 r. (o ponad 28,1 tys. osób w porównaniu do 2005 r.). Jak wyjaśniają autorzy raportu „Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2009-2019”, masowe wyjazdy Polaków na stałe (wymeldowania się z pobytu stałego w Polsce) przesunięte w czasie o kilka, kilkanaście miesięcy w odniesieniu do daty akcesji Polski do UE, mogły być decyzją o zmianie statusu pobytowego emigrantów, którzy wyjechali wcześniej na pobyt czasowy.

Jak wyjaśnia GUS, w latach 2004-2005, korzystając ze swobody przemieszczania się w ramach UE, wyjechały osoby młode, znające języki, bardziej otwarte na nowe wyzwania, dla których emigracja była szansą na lepiej płatną pracę i łatwiejszy start w dorosłe życie.

Wzrost emigracji w 2006 r. mógł mieć również związek z opodatkowaniem dochodów Polaków uzyskiwanych za granicą (obawa przed podwójnym opodatkowaniem).

Kolejny wzrost liczby emigrantów wystąpił w latach 2011-2013 (o 14,7 tys. osób w stosunku do 2010 r.). Po 2013 r. liczba emigrantów wykazywała tendencje spadkowe, a po 2015 r. osiąga znacznie niższe wartości niż w okresach wcześniejszych.

Jak podaje GUS, najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji Polaków w niemal całym okresie są Niemcy. Na początku okresu przewaga Niemiec była zdecydowana - w 2000 r. do tego kraju wyjechało ponad 3/4 wszystkich emigrantów.

Po 2004 r. bardzo często wybierana była Wielka Brytania, która w latach wcześniejszych nie była kierunkiem znaczącym. W 2016 r. Wielka Brytania wyprzedziła Niemcy, a w 2007 liczby emigracji do obydwu krajów były równe. W kolejnych latach Niemcy powróciły na pozycje pierwszą. Po 2011 r. nastąpił dalszy wzrost zainteresowania wyjazdami do Niemiec, który można wiązać ze zmianami prawnymi, w wyniku których rynek pracy stał się dla Polaków bardziej dostępny.

Ważnym kierunkiem stała się Irlandia, dokąd na początku wieku nikt nie emigrował, a po 2004 r. Polacy zaczęli tam masowo wyjeżdżać i osiedlać się. Szczególnie dużo osób wyjechało do Irlandii w latach 2006–2008.

Źródło: GUS

Często emigranci wybierali Holandię i Włochy. Kraje europejskie stawały się zatem bardziej popularne niż kraje Ameryki Północnej. Należy jednak zauważyć, że Stany Zjednoczone i Kanada, dzięki istniejącym sieciom migracyjnych, stanowią ciągle istotny kierunek emigracji na pobyt stały.

Pandemia nie powstrzymała migracji

Jak wynika z badania "Barometr rynku pracy" przeprowadzonego przez Kantar Polska na zlecenie Work Service, odsetek osób, które biorą pod uwagę podjęcie pracy poza granicami kraju, pozostaje na tym samym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat. W lutym 2020 roku było to 11,6 proc., we wrześniu 2019 roku 8,6 proc., w marcu 2018 - 11,8 proc. W lipcu 2020 było to 9,9 proc. To rośnie liczba osób niezdecydowanych i maleje tych, które stanowczo nie zamierzają podejmować takich kroków.

Z badania WS wynika, że Polacy najchętniej wyjechaliby do pracy do Niemiec (33 proc. badanych), Holandii (21,5 proc.), Wielkiej Brytanii (12 proc.) i Belgii (8,3 proc.). Przy czym najbardziej otwartym rynkiem pozostają Niemcy, które nie zamknęły granic dla pracowników z Unii Europejskiej w czasie epidemii. Chcąc przyciągnąć pracowników z Polski, niemieckie firmy proponowały im dodatki do wynagrodzenia na pokrycie kosztu noclegów i wyżywienia po niemieckiej stronie. O pracę trudniej we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.