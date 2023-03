Polacy ciągną do Niemiec za chlebem

Jeśli wyjazd do pracy za granicę, to wyłącznie do Niemiec. Tak odpowiada coraz więcej Polaków planujących migrację zarobkową. W dalszej kolejności wskazali Holandię i Wielką Brytanię.

Najchętniej wybieranym przez Polaków kierunkiem emigracji są Niemcy (fot. Unsplash/Marius Serban)