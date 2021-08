Podkradanie pracowników, premie za transfer. Tak radzą sobie z problemami kadrowymi

Mimo że okres wakacyjny jest już na półmetku, w wielu sektorach wciąż trwa gorączkowe poszukiwanie pracowników sezonowych. Widać to zwłaszcza w sektorze turystyki, gastronomii, hotelarstwie oraz w handlu.

Karolina Markowska

• 8 sie 2021 0:01





Pracę sezonową zawsze najłatwiej znaleźć w miejscach wakacyjnych, np. nad morzem (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Pracownicy są poszukiwani szczególnie nad morzem oraz w miejscowościach turystycznych. Eksperci rynku pracy zauważają, że w związku ze sporymi problemami kadrowymi rok 2021 jest atrakcyjny dla tych, którzy zdecydują się na tymczasową pracę.

- Dostaliśmy także sygnały, że np. hotel proponuje pracownikowi bardzo konkurencyjną stawkę plus 500 złotych premii „za transfer” - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Najwięcej rekrutują branże charakteryzujące się sezonowością, takie jak rolnictwo i ogrodnictwo, branża budowlana, gastronomia, hotelarstwo czy branża eventowa.

- Dostajemy informacje, że trwa wzmożona rekrutacja do pracy w sklepach spożywczych, szczególnie tych, które działają w pasie nadmorskim. Ruch w tych sklepach jest gigantyczny, stąd też wielkie zainteresowanie pracownikami. Wciąż brakuje pracowników w gastronomii. Ofert pracy jest mnóstwo i są one bardzo atrakcyjne. Obecnie pracownik sezonowy może zarobić więcej niż przed pandemią. To zaskakujące biorąc pod uwagę, że sektory, które dzisiaj gorączkowo rekrutują, jeszcze dwa miesiące temu objęte były lockdownem - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

Mateusz Żydek, ekspert agencji rekrutacyjnej Randstad, wyjaśnia, że w porównaniu z najbardziej newralgicznym okresem 2020 roku, czyli najszerszego lockdownu, między majem i czerwcem 2021 poziom dostępnych ofert jest wyższy nawet o 2/3, a liczba wakatów jest zbliżona do danych z porównywalnego okresu przed pandemią.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W przypadku pracy wakacyjnej mamy wyraźny wzrost deklaracji pracodawców. O ile przed dwoma laty (2019 r.) jedynie 15 proc. z nich planowało zatrudnienie tymczasowych pracowników, o tyle teraz ten odsetek wzrósł do 25 proc. Możemy się zatem spodziewać wyraźnego wzrostu liczby takich ofert w kolejnych tygodniach - komentuje Mateusz Żydek.

Przeczytaj: Pracownicy sezonowi pilnie poszukiwani. Rekrutuje nie tylko budowlanka, gastronomia czy rolnictwo

Premia za przejście

Pracownicy są poszukiwani szczególnie nad morzem oraz w miejscowościach turystycznych. Eksperci rynku pracy zauważają, że w związku ze sporymi problemami kadrowymi rok 2021 jest atrakcyjny dla tych, którzy zdecydują się na tymczasową pracę. - Dostajemy informacje, że restauracje i hotele nawet podkradają sobie pracowników. Dochodzi tutaj do typowego dumpingu, gdzie proponuje się pracownikom złotówkę lub dwa złote więcej za godzinę w zamian za zmianę pracodawcy - wyjaśnia Dorota Siedziniewska-Brzeźniak. Jak podkreśla, zdarzają się oferty premii „za transfer”. - Dostaliśmy także sygnały, że np. hotel proponuje pracownikowi bardzo konkurencyjną stawkę plus 500 złotych premii „za transfer”. To dowody tego, że pracodawcy są bardzo zdeterminowani, by rekrutować pracowników i obsłużyć ten sezon wakacyjny tak dobrze, jak tylko się da - dodaje. Z szacunków wynika, że obecnie w gastronomii na pracowników może czekać nawet 10 tysięcy ofert pracy. W tysiącach liczy się również oferty dla pracowników usługowych, kurierów, osób gotowych do pracy na budowie czy pracowników szeroko rozumianego sektora turystycznego. - Żartujemy nawet, że w tym roku pracownik sezonowy jest jak skarb, a za skarb trzeba porządnie płacić. Nikogo więc nie zaskakują stawki dla kucharzy na poziomie nawet 30 złotych za godzinę. Stawki kelnerskie również mogą przebijać te kwoty. Na rynku brakuje budowlańców, tutaj pracownicy sezonowi również mogą się obłowić. Trochę zatrzymały się rekrutacje do sektorów e-commerce i kurierskich, ale jestem przekonana, że za moment znowu się rozkręcą - mówi przedstawicielka Idea HR Group. fot. Shutterstock Praca głównie w handlu, gastronomii i budownictwie Pracownicy sezonowi już teraz mogą zarobić większe pieniądze niż przed pandemią. Jak mówią eksperci, bieżące otoczenie gospodarcze w dużej mierze determinuje to, jak wygląda rekrutacja pracowników i jak kształtują się ich oczekiwania płacowe. - Turystyka, gastronomia i hotelarstwo zostały odmrożone późno. Rekrutacje ruszyły właściwie w momencie, gdy już zaczynali pojawiać się turyści nad morzem czy w górach. To bardzo niesprzyjające warunki, bo nagła potrzeba zatrudniania pracowników spowodowała gigantyczną presję płacową, której poddawane są sektory gospodarki, które jeszcze kilka miesięcy temu były objęte lockdownem i walczyły o przetrwanie - zwraca uwagę Siedziniewska-Brzeźniak. Dodaje także, że w kurortach nadmorskich widać również wzmożoną konieczność rekrutacji pracowników do marketów i dyskontów. - Powody są dwa: powrót handlu w niedzielę oraz gigantyczny ruch turystyczny. Polacy zostali w kraju, przyjechali nad morze czy nad jezioro i często swoje zakupy chcą robić w dyskontach. Wsparcie kadrowe w tych sklepach jest bardzo potrzebne - mówi. Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska, menedżer regionalny w Manpower, tłumaczy, że - jak co roku - najwięcej rekrutują branże charakteryzujące się sezonowością, takie jak rolnictwo i ogrodnictwo, branża budowlana, gastronomia, hotelarstwo czy branża eventowa. - Branża gastronomiczna i hotelarska jeszcze do niedawna podlegały obostrzeniom. Duża liczba osób, które w niej pracowały przed pandemią, musiała zmienić sektor, więc przedsiębiorcy z pewnością będą musieli zintensyfikować działania, aby odzyskać ręce do pracy. Na stronach z ogłoszeniami o pracę zauważamy zwiększoną liczbę ogłoszeń dla pracowników budowlanych, osób do sprzątania, kucharzy, kelnerów, pokojówek. Nie bez znaczenia jest też fakt, że od lat branże te wspierały się pracownikami ze Wschodu, których pandemia także częściowo zatrzymała w swoich krajach - wskazuje Wiśniewska-Pulikowska. fot. Shutterstock Zobacz: Polacy nie chcą już wyjeżdżać na saksy. Rykoszetem dostaną polscy pracodawcy Pośród branż, które rekrutują pracowników tymczasowych, Iwona Szmitkowska z Work Service wymienia: produkcję przemysłową, logistykę i transport, IT i telekomunikację, a także usługi oraz handel. Robią to również sektory: gastronomiczny i hotelarski, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii. - W przypadku handlu warto zwrócić uwagę na zmianę przyzwyczajeń konsumentów i wzrost robiących zakupy przez internet, co ma wpływ na strukturę zatrudnienia w tej branży - mówi prezes WS.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.