Płacą nawet 60 zł za godzinę, ale chętnych brak. Kto zastąpi Ukrainki?

Połowa wakacji za nami, ale rekrutacje do pracy sezonowej nadal trwają - wciąż możemy zaobserwować liczne ogłoszenia o pracę w restauracjach, punktach turystycznych i hotelach. Bieżący sezon nie przynosi rekordowo wysokich zarobków, ale są wyjątki. Mimo to chętnych brakuje.

Pensjonaty, hotele, osoby indywidualnie zarządzające wynajmowanymi obiektami oraz agencje wynajmujące ekipy sprzątające obecnie napotykają trudności w znalezieniu osób do sprzątania. Co jest przyczyną tego problemu w 2023 r.?

- Rok temu sprzątaniem bardzo chętnie zajmowały się panie z Ukrainy. To był czas, gdy byliśmy kilka miesięcy po wybuchu wojny i dla osób nieznających języka sprzątanie było szansą na szybki zarobek. Po roku te osoby albo wróciły do swoich krajów, albo zajmują się zadaniami zgodnymi z ich ambicjami. Przedsiębiorcy zaczęli więc sezon z oczekiwaniem, że uda im się relatywnie niskim kosztem zapełnić obsadę w takich zawodach jak kelner, pomoc kuchenna czy osoby do sprzątania, co okazało się nieprawdą. Stawki wystrzeliły w górę już w maju, obecnie widzimy pewną stabilizację – mówi Sudolska.

Jak dodaje, uśredniona stawka za godzinę sprzątania w kurortach nadmorskich waha się od 35 do 45 zł, z zaznaczeniem, że nie brakuje ofert zarówno niższych, jak i wyższych. Kto jednak może liczyć na najwyższe zarobki w sezonie? Nad morzem najlepiej opłacani są kucharze, których zarobki mogą sięgać nawet kilkunastu tys. złotych miesięcznie, w zależności od ich doświadczenia. Kelnerki i pomoce kuchenne zarabiają nieco mniej. W handlu nadmorskim stawki oscylują między 4 a 6 tys. zł miesięcznie.

- Oferty są niższe niż w latach ubiegłych, ale wynika to z sytuacji przedsiębiorców, którzy również zostali mocno dotknięci inflacją i sytuacją gospodarczą. Trzeba się więc liczyć z tym, że to nie będzie tak, jak w latach ubiegłych, gdzie każda stawka zasugerowana przez pracownika była spełniana. Widzimy, że tutaj zarówno hotele, jak i gastronomia i handel są dużo ostrożniejsze – mówi Anna Sudolska.

Praca nie tylko w gastronomii czy przy sprzątaniu. Pracowników pilnie potrzebuje także handel, rolnictwo czy budowlanka

Jak informuje agencja Personnel Service, już w maju 2023 r. pojawiło się wiele ofert pracy sezonowej na portalach ogłoszeniowych. Zapotrzebowanie wzrosło z powodu nadchodzących wakacji i ożywienia w sektorach rolnictwa, ogrodnictwa i budownictwa, które w sezonie wakacyjnym również potrzebują pracowników.

Wiele ofert pracy sezonowej dotyczy pracy w rolnictwie, przy zbiorach owoców i warzyw oraz sadzeniu. Stawki wynagrodzeń w tej branży wahały się w tym roku od 18 do 25 zł za godzinę netto. Podobne stawki otrzymują osoby pracujące w ogrodnictwie, zajmujące się pielęgnacją ogrodów, parków i centrów ogrodniczych, np. podlewaniem, przycinaniem czy sadzeniem roślin.

Branża budowlana również aktywnie korzysta z okresu wakacyjnego, aby wykonać zadania niemożliwe do zrealizowania zimą. Pracownicy wykonują różnorodne prace związane z budową, remontami i konserwacją nieruchomości, za co mogą liczyć na wynagrodzenie od 20 do 35 zł netto za godzinę. Praca w budownictwie jest szczególnie opłacalna dla doświadczonych i zaangażowanych pracowników.

Obecny sezon nad polskim morzem nie jest pozbawiony wyzwań dla pracodawców. Eksperci rynku pracy potwierdzają, że luki kadrowe są zauważalne w wielu sektorach, jednak niektórzy przedsiębiorcy podejmują decyzję o ograniczaniu zatrudnienia.

- Pogoda nad polskim morzem w tym roku nie rozpieszcza, stąd nie brakuje sytuacji, że restauracja poszukująca dwójki kucharzy radzi sobie z jednym. Podobnie ma się sytuacja z obsługą kelnerską czy ekspedientami. To oczywiście wiąże się z tym, że pracownicy, którzy zostają w pracy, mają więcej obowiązków. Najwięcej pracowników sezonowo poszukuje handel. Niemal każdy dyskont jest w stanie od ręki przyjmować pracowników, często otrzymują oni atrakcyjne premie, ale jednocześnie praca w dyskoncie latem wiąże się z ogromnym natłokiem obowiązków i silnym stresem – dodaje Anna Sudolska.

Deficyt pracowników sezonowych jest szczególnie widoczny w mniejszych nadmorskich miejscowościach, takich jak Sarbinowo, Grzybowo, Międzywodzie czy Pustkowo. W tych regionach trudno znaleźć odpowiednią liczbę pracowników do obsługi turystów i zapewnienia pełnej obsady w różnych sektorach związanych z letnim sezonem.

- Z małych miejscowości pracownicy sezonowi uciekają do Świnoujścia czy Międzyzdrojów, a z tych większych do kurortów po niemieckiej stronie. W przypadku pracy sezonowej o tym, czy pracownik zdecyduje się podjąć pracę, decyduje kilka czynników: liczba godzin do przepracowania, stawka i zakwaterowanie. Uświadamiamy przedsiębiorców, szczególnie restauratorów, że nie ma już obecnie takiej możliwości, by kucharz chciał pracować całe wakacje po 16 godzin na dobę – dodaje Sudolska.

