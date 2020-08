Pandemia tylko chwilowo zatrzymała Ukraińców. Polska czeka na pracowników ze Wschodu

Spadek liczby ogłoszeń o pracę dla Ukraińców nie szedł w parze ze zmianą zainteresowania przyjazdem do Polski. Mimo epidemii koronawirusa co miesiąc grono pracowników ze Wschodu poszukujących pracy w Polsce powiększało się o co najmniej 10 tys. osób. - Firmy w Polsce wstrzymywały rekrutacje albo decydowały się na zatrudnianie Polaków. Okazuje się jednak, że był to tylko chwilowy zastój. Już teraz aktywność pracodawców jest nawet większa niż przed epidemią - mówi Yurii Hulets, prezes WorkPort.

Koronawirus nie zatrzymał Ukraińców. Liczba ofert pracy rośnie (fot. shutterstock)

W marcu pracodawcy opublikowali niemal 1 tys. ofert pracy dla Ukraińców w aplikacji Workport. Miesiąc później, ze względu na epidemię koronawirusa, tych ofert było trzykrotnie mniej. Lekkie odbicie zauważono w maju, ale dopiero czerwiec przyniósł prawdziwy wysyp - pojawiło się ok. 1,5 tys. ofert pracy.

Eksperci Workport wskazują, że spadek liczby ogłoszeń dla Ukraińców nie szedł w parze ze zmianą zainteresowania przyjazdem do Polski. Mimo epidemii COVID-19 co miesiąc grono pracowników ze Wschodu poszukujących pracy w Polsce powiększało się o co najmniej 10 tys. osób.

Czynnikiem, który nadal powstrzymuje część pracowników przed przyjazdem do Polski i pracodawców przed poszukiwaniem kadry ze Wschodu, są ograniczenia w ruchu granicznym. Dodatkowo w związku z epidemią COVID-19 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przekraczających polską granicę nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.

Od stycznia do czerwca 2020 dla Ukraińców chcących podjąć pracę w Polsce przyznano ponad 270 tys. wiz. Rok temu ta liczba była niemal dwukrotnie większa. Największy spadek liczby wydanych wiz odnotowano w drugim kwartale roku, co było związane m.in. z zamknięciem lub ograniczonym działaniem Konsulatów RP na Ukrainie oraz centrów wizowych. Nowi pracownicy nie napływali tak licznie do Polski, co dla wielu pracodawców wiązało się z lukami kadrowymi, bo pomimo kryzysu i rosnącego bezrobocia są sektory i zajęcia, których Polacy nie chcą się podejmować – wynika z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmniejszenie liczby ofert pracy dla pracowników z Ukrainy. Firmy w Polsce wstrzymywały rekrutacje albo decydowały się na zatrudnianie Polaków. Okazuje się jednak, że był to tylko chwilowy zastój. Już teraz aktywność pracodawców na naszej aplikacji jest nawet większa niż przed epidemią. To dobra informacja dla Ukraińców, wśród których zainteresowanie pracą w Polsce nie zmalało, ale też dla polskiego rynku pracy, który nadal potrzebuje kadry ze Wschodu. Największe zainteresowanie zgłaszają firmy produkcyjne, logistyczne i usługowe - mówi Yurii Hulets, prezes WorkPort.

Pracodawcy chcą zatrudniać, Ukraińcy chcą pracować

