Pandemia nie zatrzymała migracji. Polacy emigrują mimo nakazu kwarantanny

Europa powoli się zamyka - najpierw Francja, zaraz za nią Belgia, Anglia. Jak jednak podkreślają eksperci, Polacy - mimo przeciwności - mogą i chcą wyjeżdżać do pracy za granicę. Rynek pracy tymczasowej mierzy się z dużymi wyzwaniami, ale to nie jest kolejny sektor, który będzie stał na granicy bankructwa.

Autor:jk

• 3 lis 2020 14:00





W całej Europie w wielu branżach, tysiące osób zostało zmuszonych do podjęcia decyzji o szybkim przekwalifikowaniu się lub o emigracji zarobkowej (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zakłady produkcyjne i magazyny w Niemczech, Francji czy Holandii nie istnieją bez pracowników tymczasowych z zagranicy, więc zamknięcie się na nich oznaczałoby ogromne straty, bądź konieczność likwidacji przedsiębiorstwa.

Polacy, mimo iż w większości przypadków będą musieli przebywać na kwarantannie 14 dni bez pobierania wynagrodzenia, decydują się na emigrację.

Główne powody wyjazdów to wyższe zarobki niż w Polsce.

W marcu tego roku rynek pracy chwilowo zatrzymał się. W całej Europie w wielu branżach, tysiące osób zostało zmuszonych do podjęcia decyzji o szybkim przekwalifikowaniu się lub o emigracji zarobkowej. Taki trend widać również wśród klientów portalu europa.jobs - pośredników pracy, którzy delegują pracowników zarówno na prace tymczasowe jak i długoterminowe zatrudnienie.

Pandemia nie zatrzymała migracji

Agencje pracy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość wyjazdów. Elastycznie podchodzą do kolejnych obostrzeń i proponują rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i legalność wyjazdów. Między innymi: zdalne rekrutacje, organizowanie masowych testów na koronawirusa, ozonowanie busów przewożących osoby do pracy. Większość z nich decyduje się także na wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki.

Przykładem jest Otto Work Force, która uruchomiła własne centra testowe COVID w Holandii.

- Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki testów realizowanych w ogólnodostępnych placówkach w Holandii, uruchomiliśmy własne centra testowe COVID. Dzięki temu nasi pracownicy są obsługiwani w ciągu jednej godziny - tyle czasu zajmuje wypełnienie kwestionariusza, wykonanie testu i udostępnienie wyniku - mówi Patrycja Liniewicz, managing director international recruitment w Otto Work Force.

- Co istotne prowadzimy zdalną rekrutację pracowników, a ponieważ Holandia wprowadziła obowiązkową 10-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski zorganizowaliśmy dla nich specjalne warunki na ten czas. Zapewniamy darmowe zakwaterowanie, dostawę jedzenia, opiekę medyczną i szybkie testy diagnostyczne. Mimo pandemii wciąż obserwujemy duże zainteresowanie wyjazdami do pracy za granicę. Główne powody to oczywiście wyższe zarobki niż w Polsce, ale także obawa przed całkowitym zamknięciem granic, co uniemożliwi pracę poza polskim rynkiem – dodaje Patrycja Liniewicz.

Kwarantanna nie odstrasza

Podczas pierwszej fali zakażeń, część pracowników podjęła decyzję aby zostać na miejscu, a część wróciła do kraju. Nie dało się jednak przewidzieć jak długo pozostaną bez pracy. Teraz, widząc pogłębiające się problemy polskiej gospodarki i nie mając perspektyw na pracę w naszym kraju - chcą znów wyjeżdżać. Jak podkreślają eksperci europa.jobs, pojawia się coraz więcej zapytań o pracę, jednak kandydaci nie są pewni czy wyjazd za granicę w obecnej chwili jest możliwy - panuje duża dezinformacja wśród kandydatów do pracy. Są świadomi, że w większości przypadków będą musieli przebywać na kwarantannie 14 dni bez pobierania wynagrodzenia, a mimo to, decydują się na takie rozwiązanie w celu uzyskania dobrze płatnej pracy. Często skuszeni wizją nawet 2- lub 3-krotnie wyższych zarobków i szczególnie przy obecnym, bardzo korzystnym, kursie euro. W podobnym tonie wypowiada się Karolina Serwańska, dyrektor zarządzającą w agencji pośrednictwa pracy HR International, która podkreśla, że wyjazd w obecnych realiach wiąże się często z koniecznością odbycia kwarantanny, a wymogi pracodawców, w zależności od landu i wewnętrznych restrykcji firmowych, są bardzo różne. Mimo to polscy i ukraińscy pracownicy nadal chętnie wyjeżdżają na zachód w celach zarobkowych. - Pracownicy są świadomi, że w niektórych przypadkach będą musieli przebywać w odizolowaniu 14 dni bez pobierania wynagrodzenia, mimo to cierpliwie decydują się na takie rozwiązanie w celu uzyskania pracy w Niemczech – stwierdza Serwańska. Jak wskazuje Serwańska, porównując rok do roku, okazuje się, że wzrost liczby chętnych do pracy za granicą jest dwucyfrowy. Według badań przeprowadzonych w lipcu, czyli już po tym, jak część firm zmuszona była ograniczyć swoje zasoby kadrowe, wynika, że niemal co dziesiąty dorosły Polak planuje wyjechać do pracy za granicę w perspektywie roku (najwięcej jest takich osób w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat). Najczęstszym miejscem docelowym są właśnie Niemcy, które pozostają atrakcyjnym kierunkiem pod względem zarobkowym mimo faktu, że kryzys związany z rynkiem pracy dotknie w dużej mierze kraje Europy zachodniej - Wynika to zarówno z bliskiej odległości, ale też z nadal dobrej opinii o gospodarce i zarobkach u naszego zachodniego sąsiada - ocenia Serwańska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.