Pandemia koronawirusa przekwalifikuje pracowników ze Wschodu

Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag w Polsce, podkreśla, że jednym ze skutków zamrożenia w wielu branżach mogą okazać się procesy przekwalifikowania zatrudnionych dotychczas w innych branżach.

Menedżer podkreśla, że do dziś często spotykany jest stereotyp, według którego pracownicy ze Wschodu wykonują na budowach przede wszystkim proste zajęcia fizyczne. Sytuacja jednak powoli ulega zmianie.

Pandemia koronawirusa i jej wpływ na praktycznie każdą branżę jest mocno zauważalny. Rośnie bezrobocie, spada liczba prowadzonych rekrutacji. Ta sytuacja odbija się nie tylko na polskich pracownikach. Z problemami na rynku pracy borykają się także pracownicy m.in. z Ukrainy.

Jak wylicza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy, przed wybuchem pandemii do Polski każdego miesiąca przejeżdżało ok. 160 tys. pracowników zza naszej wschodniej granicy. Dziś zauważalny jest duży spadek imigrantów zarobkowych. Wpływa na to oczywiście sytuacja związana z epidemią koronawirusa (utrudnione podróżowanie w pierwszej fazie epidemii, powroty do domów, obawy przed chorobą). Nie bez znaczenia jest także spadek zapotrzebowania na pracę wykonywaną przez Ukraińców.

- Obecnie trudno będzie osiągnąć podobny poziom jak przed pandemią, ale należy pamiętać, że spadek zapotrzebowania na usługi Ukraińców jest raczej chwilowy. Pokazuje to ciągłe zainteresowanie zatrudnianiem kadry ze Wschodu m.in. w rolnictwie. To oznacza, że Ukraińcy nadal są polskiej gospodarce potrzebni, chwilowo jednak w mniejszym wymiarze - podsumowuje Krzysztof Inglot.

Pracownik poszukiwany

Rolnictwo nie jest jedyną branżą, w której ręce do pracy są potrzebne. Jednym z sektorów, który w najmniejszy stopniu odczuwa skutki pandemii w naszym kraju, jest sektor budowlany. Jak wyjaśnia Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag w Polsce, sektor na chwilę obecną jest stabilny i może tworzyć nowe miejsca pracy.

- Obecnie wydaje się, że to budownictwo ma w nadchodzącym czasie bardziej przewidywalne perspektywy niż inne sektory gospodarki, w których już jest widoczne rosnące bezrobocie. Dlatego też luka pracownicza w budownictwie będzie coraz mniejsza - podkreśla Trojanowski. W rozmowie z portalem PulsHR Wojciech Trojanowski podkreśla, że jednym ze skutków zamrożenia gospodarki i późniejszych problemów z tego wynikających mogą okazać się procesy przekwalifikowania zatrudnionych dotychczas w innych branżach. - Prawdopodobnym wydaje się podejmowanie pracy w budownictwie przez pracowników pochodzących ze Wschodu, którzy dotychczas pracowali w innych branżach, takich jak: gastronomia czy hotelarstwo. Ograniczenie działalności tych sektorów gospodarki mogło ich skłonić do poszukiwania zatrudnienia w budownictwie - wyjaśnia Trojanowski. Tarcza 3.0 pomaga Wojciech Trojanowski zwraca także uwagę, że zapisana w Tarczy antykryzysowej 3.0 możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności wydania nowego zezwolenia jest dobrym pomysłem. - Dotychczasowe procedury były bardzo zbiurokratyzowane, co stanowiło duży problem w ostatnich dwóch latach szczytowej koniunktury w branży. W sytuacji epidemii, gdy urzędy działają w ograniczonym zakresie, nie należy mnożyć trudności, a usprawniać procedury - zaznaczył Wojciech Trojanowski. Ustawa z 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana potocznie Tarczą Antykryzysową 3.0, wprowadziła szereg zmian w odniesieniu do cudzoziemców. Dotyczą one możliwości redukcji wynagrodzeń i czasu pracy, jeśli wobec pozostałych pracowników danego pracodawcy jest wdrożone takie rozwiązanie, a także wydłużenia terminu obowiązywania zezwoleń na prace sezonową oraz kart pobytu członków rodzin obywateli UE. Zgodnie z zapisami Tarczy 3.0, cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, uzyskania nowego zezwolenia na pracę (w tym sezonową) lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Wydłużono także termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 - do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez obowiązku wymiany tych dokumentów. Zapisy tarczy wprowadziły również możliwość podejmowania pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia, w przypadku gdy cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 2020 roku lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy, określonego w tym oświadczeniu, przypada po dniu 13 marca 2020. Równe kompetencje Wojciech Trojanowski podkreśla, że do dziś często spotykany jest stereotyp, według którego pracownicy ze Wschodu wykonują na budowach przede wszystkim proste zajęcia fizyczne. Sytuacja jednak powoli ulega zmianie. - Rzeczywiście przed kilkoma laty tak było. Obecnie nie ma większych różnić w kompetencjach pomiędzy krajowymi pracownikami budowlanymi a obcokrajowcami. Jednocześnie wielu cudzoziemców jest obecnie operatorami maszyn i ciężkiego sprzętu, gdyż w ostatnim czasie sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje - wyjaśnia. Jak podkreśla, to naturalne, że pracownicy wyjeżdżający za granicę podnoszą swoje kwalifikacje. I zasada ta nie ma narodowości. W równym stopniu dotyczy to także tych, którzy z Polski do pracy wyjeżdżają na Zachód. - Wiele w tym względzie zależy też od pracodawców - od tego, jakie środowisko do rozwoju tworzą dla swojej załogi. Strabag zatrudnia w Polsce ok. 2,5 tys. pracowników fizycznych i nastawia się na budowanie z nimi długoterminowych relacji. Dlatego niezależnie od narodowości dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji - zapewnił Trojanowski. Zobacz: Co dalej z obcokrajowcami w Polsce? Pracownik z Ukrainy poniżej swoich kwalifikacji Badania pokazują jednak, że pracownicy z Ukrainy często pracują poniżej swoich kompetencji. Jak wynika z badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, zdecydowana większość pracodawców, bo 72 proc., uważa, że ukraiński pracownik jest tak samo kompetentny jak Polak. Wyżej te kompetencje ocenia 5 proc. przedsiębiorców, a niżej – 14 proc. Warto zaznaczyć, że większość firm (70 proc.) oferuje Ukraińcom stanowiska niższego szczebla. Jedynie co 5. zatrudniony pracuje na średnim lub wyższym szczeblu. Podobne wnioski płyną z raportu OTTO Work Force Polska. Wśród przebadanych pracowników z Ukrainy 46 proc. miało wykształcenie wyższe, 43 proc. średnie, a tylko 8 proc. podstawowe. Mimo tego tego, 72 proc. badanych wykonywało prace fizyczne. Tylko 19 proc. pracowało jako pracownicy administracyjni, a jedynie 3 proc. pełniło funkcje kierownicze. W zdecydowanej większości badani nie pracowali zgodnie ze swoim wykształceniem (85 proc. odpowiedziało „nie” i „raczej nie”). Przeczytaj: Ukraińcy będą musieli poczekać. Przez COVID-19 do łask wrócili Polacy - Zatrudnienie pracowników z Ukrainy na stanowiskach niższego szczebla jest pochodną uproszczonej procedury zatrudniania. Kadra ze Wschodu na tzw. oświadczeniu może pracować w Polsce legalnie tylko przez pół roku. To zdecydowanie za krótki czas, żeby wdrożyć pracownika wyższego szczebla i w niego inwestować, dlatego niewielu pracodawców się na to decyduje. Sposób wydawania pozwoleń na pracę utrwalił model imigracji zarobkowej z Ukrainy jako krótkotrwały i zarobkowy, co z punktu widzenia wielu sektorów gospodarki nie jest optymalne. Nawet teraz, w pandemii widać, że w takich branżach, jak np. przetwórstwo, produkcja, logistyka Ukraińcy nadal są potrzebni i to nie tylko na pół roku – zaznacza Krzysztof Inglot.