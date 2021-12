Ostre słowa o polityce migracyjnej Polski. Ustawa nadal bez podpisu

Jest smutnym faktem, że polska polityka migracyjna nie istnieje - taką ocenę wystawili przedstawiciele Instytutu Staszica.

Nowelizacja polityki migracyjnej czeka na podpis prezydenta. (Fot. Shutterstock)

Instytut Staszica ogłosił stanowisko, w którym wskazał na rażące zaniedbanie, jakim jest brak kompleksowej, nowoczesnej, uwzględniającej wyzwania geopolityczne i gospodarcze polityki migracyjnej.

Ta właśnie buduje się na nowo. W połowie grudnia Sejm przyjął część senackich poprawek do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.

Nowela m.in. ma przyspieszyć uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Przedstawiciele Instytutu Staszica podkreślają, że Polska – państwo, które przyjmuje najwięcej cudzoziemców spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej – powtarza błąd Niemiec i Francji sprzed kilkudziesięciu lat.

Otwierając szeroko drzwi dla zagranicznych pracowników, zachęcając, by wiązali losy swoje i swoich rodzin z Polską, nie ma zarazem koncepcji, jak postępować wobec cudzoziemców w okresie, kiedy koniunktura gospodarcza się skończy. Jest smutnym faktem, że polska polityka migracyjna nie istnieje - czytamy w stanowisku Instytutu.

Zgodnie z nim w naszym kraju nie istnieje zarządzanie migracją – nie wyznaczamy np. limitu migrantów dla poszczególnych państw, państwo nie wspiera ściągania (i doskonalenia zawodowego) pracowników dla branż, które w najbliższych latach będą odczuwały niedobór personelu. Nie ma również kompletnego, długofalowego systemu integracji społecznej dla przybyszów.

IS przestrzega, że do wyzwań związanych z zarządzaniem legalną migracją może dojść w niedługim czasie jeszcze jedno: jeśli spełnią się prognozy dotyczące natężenia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, zainteresowanie migracją do Polski wśród obywateli Ukrainy znacznie wzrośnie. Oprócz migracji zarobkowej pojawi się prawdopodobnie również humanitarna. Dziesiątki tysięcy dodatkowych osób będą chciały przekroczyć polskie granice.

Zaostrzenie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego może zwiększyć presję migracyjną na Polskę (fot. Shutterstock) Wszystko wskazuje na to, że zmiany w polityce migracyjnej kraju wejdą w życie. W połowie grudnia Sejm przyjął część senackich poprawek do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Jej cel jest jeden - usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Nowela rozszerza okoliczności niewymagające zmiany ani wydania nowego zezwolenia - tak, aby nie było to konieczne również wtedy, gdy zmieni się nazwa stanowiska, na którym pracuje cudzoziemiec, lub zwiększy wymiar czasu jego pracy przy proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia. Po zmianach cudzoziemcy zamierzający wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki mają szybciej uzyskać zezwolenia. Zgodnie z przepisami noweli wykaz przedsiębiorców w drodze rozporządzenia określi minister właściwy ds. gospodarki. Wojewoda, rozpatrując wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, będzie uwzględniał pierwszeństwo cudzoziemców mających pracować u przedsiębiorców, którzy znajdą się w tym wykazie. Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania tego dokumentu, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy. Regulacja zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

