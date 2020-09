Ogromny spadek wydatków Ukraińców w Polsce

W drugim kwartale 2020 roku Ukraińcy wydali w Polsce 220 mln zł. To aż o 90 proc. mniej, niż w ubiegłym roku. Wtedy na sprzęt AGD, RTV, ubrania czy żywność wydali aż 1,9 mld zł.

W drugim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 28,9 mln razy. (Fot.: Wikimedia, UP9, CC3.0)

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale 2020 roku, Ukraińcy wydali w Polsce zaledwie 220 mln zł.

Rok wcześniej te wydatki były niemal o 90 proc. wyższe i sięgnęły prawie 2 mld zł. Po raz pierwszy od 2014 roku, kiedy do Polski zaczęła napływać coraz liczniejsza imigracja z Ukrainy, ten wynik był niższy niż 1 mld zł.

To efekt pandemii koronawirusa, która zamroziła ruch graniczny, w wyniku czego cudzoziemcy zostawili w portfelach polskich przedsiębiorców dużo mniej pieniędzy.

Z raportu GUS wynika, że w drugim kwartale 2020 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 28,9 mln razy. Jest to spadek o 64 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku, a także o ponad 50 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.

Znacznie niższy wskaźnik jest głównie efektem pandemii koronawirusa i czasowego zamknięcia granic. Obcokrajowcy spoza UE musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Dla większości pracowników z Ukrainy, którzy przyjeżdżali do Polski za pracą, oznaczało to, że przed jej rozpoczęciem musieli przez dwa tygodnie utrzymać się na własny koszt. To powstrzymywało część z nich przed decyzją o wyjeździe.

Dużo mniej pieniędzy

Jak w tym zestawieniu wypadają Ukraińcy, czyli nacja, która stanowi lwią część polskiego rynku pracy? W drugim kwartale 2020 roku liczba przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej przez naszych wschodnich sąsiadów wyniosła 617 tys. To o ponad 3 mln mniej niż w drugim kwartale 2019 roku, kiedy zrobili to 3,8 mln razy.

Ten spadek idzie w parze ze zmniejszonymi wydatkami, które ukształtowały się na poziomie 220 mln zł. Kwota ta jest o niemal 1,7 mld zł niższa od tej z ubiegłego roku (1,9 mld zł). Wśród cudzoziemców przekraczających granicę Polski najwięcej wydali Niemcy (2 mld zł), następnie Czesi (363 mln zł), Słowacy (320 mln zł), a dopiero na czwartym miejscu znaleźli się Ukraińcy (220 mln zł). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przeliczeniu na wydatki na osobę, na pierwszym miejscu nadal są Ukraińcy. Na zakupy przeznaczali średnio 693 zł, podczas gdy Niemcy zaledwie 401 zł, a Czesi 241 zł. Nadal jednak, w porównaniu rok do roku średnie wydatki Ukraińców na osobę spadły prawie o 100 zł.

Czytaj więcej: Koronawirus zmienia rynek pracy dla migrantów. Mniej informatyków, więcej lekarzy - Znaczna część Ukraińców zatrudnionych jest w Polsce na rynku pracy tymczasowej, a ten, zwłaszcza w początkowej fazie zamrożenia gospodarki, zanotował spory spadek zapotrzebowania na dodatkowy personel. Strach przed utratą zatrudnienia spowodował, jak wynika z szacunków NBP, że w pierwszych tygodniach panowania epidemii koronawirusa Polskę opuściło nawet 200 tys. pracowników z Ukrainy. To oczywiście odbiło się nie tylko na pracodawcach, którzy nadal potrzebowali kadry ze Wschodu, a chodzi tu głównie o logistykę czy produkcję, ale też na naszej gospodarce - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Co kupują cudzoziemcy? Według GUS, w drugim kwartale 2020 roku obcokrajowcy spoza UE nabywali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczali ponad 82,4 proc. swoich wydatków. Żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły 12,9 proc. wydatków, a usługi 4,6 proc.. Natomiast cudzoziemcy z UE w ostatnich trzech miesiącach minionego roku największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli także na towary nieżywnościowe - 58,7 proc., na żywność i napoje bezalkoholowe - 13,9 proc., natomiast na usługi - 10,1 proc..

