Nowy Światowy Indeks Paszportów 2020. Z polskim paszportem coraz łatwiej podróżować

Zestawienie na 2020 r. otwiera paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Posiadacze tego dokumentu mogą się pochwalić 179 punktami tzw. wyniku mobilności (ang. Total Mobility Score). Obrazuje on, do ilu krajów może się udać posiadacz dokumentu nie ubiegając się o wizę.

Poniżej, na drugim miejscu, znalazły się kraje mające 172 punkty: Niemcy, Finlandia, Luksemburg i Hiszpania. Trzecią grupę tworzą kraje z wynikiem 171 punktów. Są to: Dania, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, Szwajcaria, Japonia, Korea Południowa, Irlandia, Stany Zjednoczone. Czwarta grupę tworzą państwa, których paszport jest wart 170 puntów. To: Szwecja, Francja, Belgia, Malta, Grecja, Norwegia.

Polska znalazła się w grupie piątej. Polski paszport w wyniku mobilności uzyskał wynik 169. Jest w grupie z takimi państwami jak: Singapur, Czechy, Węgry, Litwa, Słowacja, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia.

Mniejsze wskazania mają też europejskie kraje: Estonia (168), Islandia (168), Cypr (166), Bułgaria (165), Liechtenstein (164), San Marino (154), Ukraina (142), Serbia (134), Północna Macedonia (124), Turcja (121), Albania (116), Białoruś (87). Najgorsze możliwości przemieszczania się wedle wyniku mobilności mają obywatele Afganistanu. Wynik dla tego kraju to 35 punktów.

Jak podkreśla euronews.com, poprawiły się notowania azjatyckich krajów. Spadły natomiast notowania paszportów europejskich. Japonia jest na prowadzeniu wśród krajów Azji. Obywatele tego kraju mogą wjechać do 191 krajów bez wizy lub wizę otrzymają przy wjeździe. Natomiast lider - Zjednoczone Emiraty Arabskie - dokonał istnego skoku. W 10 lat znaczenie poprawiła się mobilność obywateli Emiratów, co obrazuje ich obecna pozycja.

Komentujący ranking Paddy Blewer z Henley & Partners, firmy doradza w sprawach obywatelstwa i mobilności, mówił: - Ranking paszportów obrazuje pozytywne i negatywne relacje gospodarcze. Pokazują też status państw i ich niepodległość- dodaje.

W ocenie eksperta pytanego przez euronews.com widać w nowym zestawieniu rosnące znaczenie właśnie Azji, gdzie przesuwa się globalna polityka i ekonomiczna.

Niestety kraje na końcu zestawienia nie bardzo zmieniają swoją pozycję. Obok wspomnianego Afganistanu, są na dole tabeli: Irak, Syria, Somalia, Pakistan, Jemen. Większość tych krajów to państwa pogrążone w głębokim kryzysie politycznym i gospodarczym.

Strona internetowa Global Passport Index (passportindex.org) oferuje nie tylko samo zestawienie, ale i porównanie polityki wizowej. Można na niej też sprawdzić, czy dane obywatelstwo gwarantuje wjazd bez wizy do danego kraju.

Polskie dokumenty zmuszą do ubiegania się o wizę w: Afganistanie, Algierii, Bhutanie, Burundi, Kamerunie, Czadzie, Chinach, Kongo i Demokratycznej Republice Konga, Erytrei, Gujanie, Iraku, Libii, Mali, Mongolii, Nigerii, Korei Północnej, Rosji, Południowym Sudanie, Syrii, Turkmenistanie, Yemenie. W niektórych krajach wiza ma postać procedury on-line. Polacy chcący pojechać np do: Azerbejdżanu, czy Indii muszą wypełnić taką procedurę.

Podrabiali polskie paszporty

O tym, że polski paszport otwiera niektóre granice może świadczyć historia z 2017 r. Kiedy grupy przestępcze w Polsce wypożyczały Ukraińcom polskie paszporty. Jak pisały wówczas media Ukraińcy czy Wietnamczycy chcieli dostać się do Wielkiej Brytanii i Francji, by tam zarobić więcej. - Umożliwia to polski paszport lub dowód osobisty osoby o podobnym wyglądzie. Na takich dokumentach cudzoziemcy podróżują po UE w celu znalezienia lepiej płatnej pracy - można było przeczytać w "Rzeczpospolitej". Jak podkreślała gazeta, trudno oszacować skalę tego procederu i ilu cudzoziemców używa w krajach UE polskich dokumentów.