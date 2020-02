Notyfikacja pracowników delegowanych w Holandii. Oto kluczowe informacje

Podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej Holandia wprowadza obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych. Pracodawcy zagraniczni z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG: krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) oraz Szwajcarii, którzy tymczasowo delegują swoich pracowników, a także osoby samozatrudnione, muszą spełnić ten obowiązek od dnia 1 marca br. Obowiązek ten dotyczy prac wykonywanych w tym dniu i po tej dacie.

Dla zainteresowanych taką procedurą Holandia przygotowała stronę www.postedworkers.nl. Jest ona opracowana przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW). Dla Polaków prowadzących działalność można szukać informacji także na na portalu informacyjnym www.wHolandii.pl. Drugi portal jest prowadzonym przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie (strona jest w języku polskim). Logowanie do portalu notyfikacyjnego dostępnego online jest możliwe przez stronę www.postedworkers.nl od dn. 1 marca 2020 r.

Obowiązek dotyczy dwóch grup: pracodawców zagranicznych oraz osób samozatrudnionych pracujących w wybranych sektorach. Pracodawcy zagraniczni to pracodawcy za granicą, którzy:

- przyjeżdżają do Holandii tymczasowo z własnymi pracownikami w celu wykonania pracy;

- delegują tymczasowo pracowników z międzynarodowej firmy w Polsce do jej oddziału

w Holandii; lub

- jako polska agencja pracy tymczasowej udostępniają na określony czas pracowników tymczasowych w Holandii.

Osoby samozatrudnione, których dotyczy obowiązek notyfikacji, to osoby, które zwyczajowo pracują w Polsce, prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, zaś tymczasowo pracują



w Holandii.

Osoby samozatrudnione w określonych sektorach mają obowiązek dokonania notyfikacji. Prace, które zawsze trzeba notyfikować dotyczą m.in. takich sektorów, jak: budownictwo, sprzątanie, przetwórstwo przemysłowe, mycie okien, przetwórstwo spożywcze, rolnictwo i ogrodnictwo.

Pełna lista sektorów dostępna jest na stronie: postedworkers.nl oraz wHolandii.pl.

Wyjątki od konieczności dokonania notyfikacji

Co do zasady, pracodawcy z krajów spoza EOG i Szwajcarii muszą dokonać wcześniejszej notyfikacji, jeśli przyjeżdżają do Holandii ze swoimi pracownikami w celu dostarczenia usług w Holandii.

W niektórych przypadkach notyfikacja nie jest konieczna. Ten wyjątek dotyczy tzw. prac o charakterze incydentalnym, np. udziału w spotkaniach biznesowych, konferencjach, czy konieczności wykonania nagłych prac konserwacyjnych.

Co więcej, większość usług transportowych jest wyłączona z obowiązku notyfikacji. Tylko towarowy transport drogowy (z załadunkiem i rozładunkiem w Holandii) podlega obowiązkowi notyfikacji i często może być zgłoszony tzw. notyfikacją roczną.

Jak to działa w praktyce?

System jest podobny do tych, które już istnieją w innych krajach Unii Europejskiej.

Pracodawca zagraniczny musi zgłosić pracownika w portalu notyfikacyjnym dostępnym przez stronę postedworkers.nl. Należy wprowadzić dane dotyczące, m.in. czasu delegowania, ale także rodzaju pracy, faktu dysponowania formularzem A1, dane dotyczące firmy delegującej/agencji pracy tymczasowej, dane usługobiorcy w Holandii, a także dane pracowników delegowanych do Holandii.

Osoba samozatrudniona musi dokonać notyfikacji swoich danych samodzielnie.

Notyfikacja musi zostać dokonania przed podjęciem pracy przez pracownika.

Po wprowadzeniu danych, zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez usługobiorcę (klienta).

Tylko wówczas notyfikacja jest ważna.

Pracownik delegowany ma prawo wiedzieć, jakie informacje zostały zgłoszone przez jego pracodawcę. Jeśli zgłoszone dane nie są prawidłowe, pracownik powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego pracodawcy o dokonanie korekty zgłoszenia.

Jeśli pracodawca odmówi dokonania korekty, wówczas pracownik ma prawo złożenia uzasadnionego wniosku do Ministerstwa SZW z prośbą o korektę danych. Wniosek można złożyć również w celu uzyskania informacji na temat zgłoszonych danych.

Korzyści dla pracownika?

Zapytana o to Urszula Kozłowska, doradca ds. polityki migracyjnej i spraw społecznych

w ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie, mówi że obowiązek notyfikacji jest nowym wymogiem dla polskich pracodawców, którzy delegują pracowników do Holandii. Ale każdy mechanizm mający na celu kontrolę przepisów - w tym przypadku przepisów dotyczących delegowania pracowników - zapobiega nieuczciwej konkurencji wśród firm i faworyzuje te, które przestrzegają zasad i chronią pracowników przyjeżdżających, by pracować w Holandii.

Równie ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich praw. Dlatego informacja na temat delegowania pracowników do Holandii jest teraz dostępna na portalu wHolandii.pl.

Oparte na prawie UE

Delegowanie pracowników jest uregulowane przepisami prawa Unii Europejskiej. Prawo to reguluje warunki zatrudnienia pracowników delegowanych, którzy przez określony czas wykonują prace

na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zwyczajowo pracują.

Tzw. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/EU z dnia 15 maja 2014 r.[1] w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników daje państwom członkowskim możliwość wprowadzenia „wymogu w stosunku do usługodawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim dotycząc[ego] złożenia odpowiedzialnym właściwym organom krajowym zwykłego oświadczenia, najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia usług (…), zawierającego istotne informacje niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej

w miejscu pracy”.

Dyrektywa wdrożeniowa zawiera także przepisy mające na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie egzekwowania i monitorowania przepisów dotyczących delegowania pracowników.

W Holandii obowiązek ten został wprowadzony w ramach Ustawy o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU), która weszła w życie dn. 16 czerwca 2016 r. Obowiązek notyfikacji wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.