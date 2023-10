- Niemcy zrobiły to, o czym my mówimy od początku wybuchu wojny w Ukrainie, czyli podjęły się systemowej organizacji kursów językowych dla uchodźców. Odrabiają tę lekcję na piątkę z plusem - mówi Michał Wierzchowski, dyrektor generalny EWL w Polsce.

Wspomniana już pomoc socjalna rzeczywiście jest jednym z ważniejszych powodów, dla których uchodźcy decydują się wyjechać do Niemiec, jednak należy podkreślić, że wpływ mają też inne czynniki.

Co jeszcze ich tam przyciąga?

Z naszego badania wynika, że największy wpływ na decyzje uchodźców o przeprowadzeniu się do Niemiec mają czynniki społeczne, czyli posiadanie w Niemczech przyjaciół i znajomych (43 proc.), którzy pomagają im się tam zaadaptować i utrzymać. Na drugim miejscu są kwestie finansowe – świadczenia socjalne (42 proc.), możliwość zgromadzenia większych oszczędności (38 proc.) oraz dostęp do ofert pracy z wyższym wynagrodzeniem (27 proc.). Z kolei 26 proc. respondentów zdecydowało się opuścić Polskę ze względu na lepsze perspektywy rozwoju dla ich dzieci w Niemczech. Zaś dla 16 proc. obywateli Ukrainy głównym powodem do dalszej migracji była kwestia większego bezpieczeństwa w Niemczech niż w Polsce.

Lepsza oferta pracy i systemowe podejście do nauki języka niemieckiego

Jaką ofertę dla uchodźców z Ukrainy mają niemieccy pracodawcy? Jest dużo lepsza niż polska?

Pracujący uchodźcy w Niemczech deklarują, że po opłaceniu wszystkich rachunków zostaje im średnio ok. 500 euro miesięcznie. To całkiem przyzwoita kwota. Natomiast w Polsce zostaje im ok. 800 zł, czyli aż trzy razy mniej.

Te dwa kraje dość istotnie różnią się pod względem podejścia do uchodźców. Jakie są najważniejsze elementy, które wpływają na ich sytuację na rynku pracy?

Czynnikiem, który zdecydowanie działa na korzyść Niemiec, są kursy językowe. Większość osób, które przyjeżdżają do Niemiec, by móc podjąć jakąkolwiek pracę, musi przejść kurs językowy. Dla uchodźców są one darmowe i powszechnie dostępne.

Ma to swoje odzwierciedlenie również w naszym badaniu, gdyż ponad połowa (52 proc.) respondentów podkreśliła, że jednym ze sposobów integracji ze społeczeństwem niemieckim jest uczestnictwo w kursach językowych, co wiąże się z możliwością nawiązywania większego kontaktu ze społecznością lokalną (43 proc.) oraz wspólnym spędzaniem czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych (35 proc.). Natomiast mniej osób integruje się tam w miejscu pracy, bo tylko 20 proc. W Polsce, z racji tego, że w większości przypadków pracodawcy nie wymagają od uchodźców znajomości języka polskiego, to właśnie praca jest pierwszym miejscem, w którym mają styczność z naszym językiem.

Warto zauważyć, że Niemcy zrobiły to, o czym my mówimy od początku wybuchu wojny w Ukrainie, czyli podjęły się systemowej organizacji kursów językowych dla uchodźców. Odrabiają tę lekcję na piątkę z plusem, ale trzeba podkreślić, że mają dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o włączanie cudzoziemców w rynek pracy.

Inwestycja w rozwój cudzoziemca, jaką jest systemowa organizacja kursów językowych, sygnalizuje, że niemieckiemu rządowi zależy na zapewnieniu uchodźcom dostępu do dobrze płatnej pracy, co z kolei pozwoli uzupełnić braki kadrowe na rynku pracy i zwolni niemiecki rząd z obowiązku wypłacania uchodźcom pomocy socjalnej.

O tym, że Ukraińcy będą wyjeżdżać dalej i nie zostaną w Polsce, mówiło się na długo przed wybuchem wojny. Mechanizmem, który miał spowodować masowy odpływ Ukraińców z polskiego rynku, miały być zmiany w prawie, które obowiązują w Niemczech od 1 marca 2020 roku. Wiele czynników wpłynęło na to, że lawinowego odpływu Ukraińców z Polski nie było, jednak czy w ogóle powinniśmy się dziwić, że wolą oni układać sobie życie w Niemczech?

Dobrze pamiętam przełom 2019 i 2020 roku, kiedy o tej ustawie było najgłośniej. Szczególnie w polskich mediach, które alarmowały, że większość Ukraińców będzie chciała wyjechać do naszych sąsiadów. W praktyce ustawa tylko delikatnie otworzyła rynek pracy, bo jedynie dla przedstawicieli wybranych zawodów i branż, którzy spełniali bardzo wysokie wymagania, jakie postawili przed nimi autorzy nowych przepisów. A ponieważ zbiegło się to z pojawieniem się pandemii koronawirusa, temat otwarcia niemieckiego rynku pracy przestał być aktualny.

grafika: consilium.europa.eu, dane Eurostat

I pewnie nic by się przez te kilka lat nie wydarzyło, gdyby nie wojna w Ukrainie. Jej wybuch spowodował w pierwszej fazie odpływ ludzi z Ukrainy do Polski, a w kolejnej ich odpływ z Polski do innych krajów, głównie do Niemiec. Stało się to bardzo szybko. Unia Europejska otworzyła dla uchodźców z Ukrainy granice oraz rynek pracy, a to przyspieszyło cały proces. W Niemczech dyrektywa unijna zaczęła obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku. To zagwarantowało uchodźcom możliwość pracy, korzystania z pomocy socjalnej, dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej. Ukraińcy bez problemu mogli ruszyć dalej, na co wielu z nich się zdecydowało.

Sytuacja na rynku pracy jest trudna i zmienna

Jak ten odpływ uchodźców z Polski wpłynie na sytuację na rodzimym rynku pracy?

W tej chwili sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Zmotywowany pracownik jest na wagę złota, zaś trudności, z jakimi się mierzymy, są wielopoziomowe. Pracodawcy skarżą się na brak kandydatów, co przy rekordowo niskim bezrobociu, które od kilku miesięcy oscyluje w okolicach 5 proc., oraz trwającej wojnie w Ukrainie niestety pogłębia trudności. Sytuacja szczególnie dotyczy mężczyzn, którzy mają ograniczoną możliwość wyjazdu ze swojego kraju. Kobiety, które uciekły z Ukrainy, według naszych badań wolą mieszkać w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Kraków. Utrudnia to zatem znalezienie pracowników do prostych prac w firmach, które mają swoje placówki poza większymi miastami.

Z drugiej strony nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy w przyszłym roku. Niepokojące sygnały dochodzą z niemieckiej gospodarki, która jest w coraz słabszej kondycji. A jak wiemy, sytuacja u naszych sąsiadów może wpłynąć negatywnie na naszą gospodarkę.

Dodatkowo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki wpływ na nasz rynek pracy będzie miała tzw. afera wizowa, która może zahamować polskim firmom możliwość rekrutacji do pracy mężczyzn z odleglejszych krajów.

W przyszłym roku możemy się więc obudzić w rzeczywistości, w której polscy przedsiębiorcy będą mierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym, a jednocześnie z dużym i trwałym deficytem pracowników. To zupełnie nowe wyzwanie dla polskiego rynku pracy.

Jaki ma pan pomysł, by tych uchodźców ściągnąć do Polski z powrotem? Czy w ogóle jest to możliwe? Konieczne?

To bardzo trudne pytanie. Nie chciałbym zaklinać rzeczywistości, że nagle ściągniemy ludzi, którzy dostali pracę w Niemczech.

Natomiast, by móc w jakikolwiek sposób zachęcić uchodźców z Ukrainy do powrotu do Polski, należałoby systemowo podejść do integracji uchodźców. Od pierwszych dni wojny towarzyszy nam w tej kwestii wspomniany wcześniej podstawowy problem, jakim jest brak ogólnodostępnych i bezpłatnych kursów językowych. Choć wydaje się to oczywiste, w naszym kraju nikt nie mówi uchodźcom, że jeśli będą mówić po polsku, będą mieli szansę na lepiej płatną pracę. Niemcy nazywają rzeczy po imieniu i od razu mówią o konieczności nauki języka. Co więcej, wymagają tego.

Kolejna bariera, która mimo zapowiedzi nadal nie została w pełni pokonana, to długa i skomplikowana nostryfikacja dyplomów. Widzimy, że proces ten powoli przyspiesza w zawodach medycznych, ale to nadal za mało, co prowadzi do sytuacji, w której zdecydowana większość uchodźców pracuje poniżej swoich kwalifikacji.