Nie tylko Ukraińcy. Do Polski przybywa coraz więcej Białorusinów

Dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce posiada pół miliona cudzoziemców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. tej grupy, ale coraz liczniej na przyjazd do naszego kraju decydują się także Białorusini. Do Polski migrują głównie osoby młode w związku z chęcią podjęcia pracy.

• 5 sie 2021 14:50





Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (fot. Shutterstock)

Jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, z 500 tys. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt oraz dokumenty wydawane obywatelom państw UE, największą grupę stanowią obywatele: Ukrainy. Zgodnie z najnowszymi danymi jest ich 277 tys. osób. Na kolejnych pozycjach znajdują się obywatele: Białorusi – 34 tys., Niemiec – 20 tys., Rosji – 13 tys., Wietnamu – 11 tys., Indii – 10,5 tys., Gruzji – 9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.

W pierwszej połowie 2021 roku liczba obcokrajowców posiadających dokumenty pobytowe wzrosła o prawie 42 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy – o 31,5 tys. osób, Białorusi – o 4,4 tys. osób, Gruzji – o 1 tys. osób, Mołdawii – o 0,9 tys. osób oraz Indii – o 0,7 tys. osób.

Jak pokazują statystyki, cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi możliwości pracy lub nauki. Najbardziej popularnymi są województwa: mazowieckie – 132 tys. osób, małopolskie – 60 tys., wielkopolskie – 46,5 tys., dolnośląskie – 40,5 tys. oraz śląskie – 31 tys.

Zdecydowanie najwięcej jest wśród nich osób młodych. Prawie 70 proc. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt to osoby poniżej 40. roku życia. Nieco ponad 25 proc. stanowią osoby w przedziale wiekowym 40-59 lat.

Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 63 proc. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego stanowi 20 proc. Około 14 proc. to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt.

Cudzoziemcy, chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce, składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

