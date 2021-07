Nauczyciele nie gardzą pracą fizyczną. Oto gdzie dorabiają w wakacje

Liczba ukraińskich nauczycieli, którzy wyjeżdżają do pracy w Polsce podczas wakacji wzrosła o 15 proc. w porównaniu do 2020 roku. Taki trend zaobserwowali eksperci Centrum analitycznego Gremi Personal.

Średnio ukraiński nauczyciel jest w stanie zarobić w Polsce od 3 do 5 tys. dolarów za 3 miesiące urlopu (Fot. Shutterstock)

Jak informuje Gremi Personal, ukraińscy nauczyciele zaczynają interesować się wolnymi wakatami już w maju. Przyjeżdżają do pracy w Polsce po zakończeniu roku szkolnego na Ukrainie na początku czerwca i pracują do końca sierpnia.

- Nauczyciele szukają w Polsce pracy na takich stanowiskach, na których są w stanie szybko i dobrze zarobić w sezonie letnim. Zatrudniają się w zakładach przetwórstwa spożywczego (zakłady mięsne, rybne, cukiernicze), elektronicznych, magazynach logistycznych, a także w hotelach i restauracjach, gdzie pracownicy są potrzebni latem w sezonie turystycznym. Średnio ukraiński nauczyciel jest w stanie zarobić w Polsce od 3 do 5 tys. dolarów za 3 miesiące urlopu – mówi Anna Dzhobolda, dyrektor działu rekrutacji Gremi Personal.

Student szuka pracy

Również ukraińscy studenci wykorzystują okres letni na wyjazdy do Polski, aby zarobić. Jednak w przeciwieństwie do nauczycieli są zainteresowani pracą przy mniejszej aktywności fizycznej - wakaty w fabrykach, hurtowniach odzieżowych, produkcji materiałów budowlanych, w zakresie hotelarstwa (hotele, kawiarnie, restauracje). W Polsce student w okresie letnim zarabia średnio od 2,5 do 4 tys. dolarów.

Praca poniżej kwalifikacji

Jak wynika z przeprowadzonego w marcu przez centrum analityczne Gremi Personal badania socjologicznego „Puls migracji zarobkowej”, 28,4 proc. Ukraińców pracujących w Polsce ma wykształcenie wyższe, 48 proc. zawodowe, a 16 proc. to specjaliści (edukacja, inżynieria, IT, medycyna).

Natomiast najnowsze badania Narodowego Banku Polskiego wskazują, że około 60 proc. Ukraińców w naszym kraju pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Wpływ na to ma bardzo zła sytuacja gospodarczo - ekonomiczna w ich kraju.

Również dane Eurostatu potwierdzają, że Polska ma najwyższy wskaźnik imigrantów z wykształceniem wyższym spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Prawie 68 proc. obywateli UE i 60 proc. imigrantów spoza jej obszaru mieszkających w Polsce ukończyło studia.

