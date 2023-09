Największy problem polskiej polityki migracyjnej to brak polityki migracyjnej

Polska nie ma polityki migracyjnej. To antypolityka migracyjna - uważa Łukasz Osmalak z Polski 2050.

Nie widzimy przeciwwskazań, żeby ludzie do nas przyjeżdżali, zawsze byliśmy krajem przyjaznym - twierdzi Bożena Modzelewska z Konfederacji.

Jeśli nie będzie migrantów, skończymy liczyć się gospodarczo, bo nie będziemy w stanie konkurować ani z Chinami, ani z Indiami, ani z nikim - ostrzega Władysław Bartoszewski z PSL-u.

- Największym problem polskiej polityki migracyjnej jest… brak polityki migracyjnej. - Mamy duży problem. Mieszamy migrantów legalnych z nielegalnymi, trzeba to uporządkować. Muszą być jasne i klarowne zasady. Mamy wciąż problem uchodźczy, ale mamy tez imigrantów ekonomicznych, którzy powinni się tutaj pojawić na innych zasadach - mówi Bożena Modzelewska z Konfederacji.

- Polityka migracyjna musi być jasna określona i musi być też określona przez Unię, której jesteśmy częścią. Ponosimy współodpowiedzialność za ochronę granic. Jest chaos. Jest ogromny bałagan, uchodźcami gra się w sprawach politycznych i wyborczych – wtóruje jej Zbyszek Zaborowski z Koalicji Obywatelskiej.

Suchej nitki na polityce rządu nie zostawia Łukasz Osmalak. - Polska nie ma polityki migracyjnej. To antypolityka migracyjna. Przyjmowanie uchodźców jak najbardziej, biorąc pod uwagę naszą sytuację demograficzną jest to nieodzowne. Muszą być jasne zasady. Nie może dochodzić do takich sytuacji, jak donoszą media w ostatnich tygodniach. To musi być polityka celowana. Musimy mieć informacje, kogo potrzebujemy na rynku pracy - podkreśla Łukasz Osmalak z Polski 2050.

A migranci są w Polskie potrzebni. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. - W Polsce jest zapaść demograficzna. Jesteśmy w najgorszej sytuacji od końca drugiej wojny światowej, ale reszta Europy wcale nie wygląda lepiej. Jeśli nie będzie migrantów, skończymy liczyć się gospodarczo, bo nie będziemy w stanie konkurować ani z Chinami, ani z Indiami, ani z nikim – kwituje Władysław Bartoszewski z PSL-u.

