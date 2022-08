Nadchodzi kolejny boom emigracyjny? Zagranica nadal kusi Polaków

Blisko 18 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Do tego aż pięciokrotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych osób - z 2,7 proc. do blisko 15 proc. Takie wnioski płyną z badania Gi Group „Migracje zarobkowe Polaków”.

Odsetek osób rozważających emigrację zarobkową rośnie. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł on z 16,1 proc. do 17,8 proc. - wynika z badania „Migracje zarobkowe Polaków”, zrealizowanego w lipcu 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group.

Jednocześnie mniej Polaków opowiada się za pozostaniem w kraju - w 2021 roku odsetek nierozważających emigrację wynosił 81,2 proc., a w bieżącym jest to 67,6 proc. Badanie wskazuje na znaczący wzrost wśród osób niezdecydowanych - z 2,7 proc. do aż 14,6 proc.

- Pomimo kolejnych fal pandemii i niestabilnej sytuacji gospodarczej na całym świecie nadal wielu Polaków rozważa wyjazd z kraju w poszukiwaniu lepszych zarobków, co można tłumaczyć rosnącą inflacją, zwiększeniem kosztów utrzymania i z ogólnego poczucia braku stabilności. Wiele do myślenia daje znaczny, niemal pięciokrotny wzrost niezdecydowanych - osób, w których wizja wyjazdu za granicę w celach zarobkowych zdążyła już zakiełkować. Jeśli dodamy te blisko 15 proc. do niemal 18 proc. już rozważających, perspektywa braków kadrowych na rodzimym rynku pracy będzie jeszcze wyraźniejsza - komentuje Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group Temporary & Permanent Recruitment.

- Wyniki badania pokazują, że plany emigracji zarobkowej ma blisko 18 proc. ankietowanych, podczas gdy dwa lata wcześniej odsetek był znacznie niższy, wynosił niespełna 10 proc. Rosnące poczucie niepewności i duża zmienność czynników zarówno ekonomicznych, jak i geopolitycznych mogą być przyczyną większej otwartości Polaków na poszukiwanie nowych możliwości zarobkowych za granicą. Jednak patrząc na długofalowe trendy widać, że potrzeba poszukiwania pracy poza krajem jest dużo mniejsza niż 20 lat temu. To, a przede wszystkim wzrost wynagrodzeń oraz ofert pracy napawają nadzieją, że największy boom emigracji zarobkowej mamy już za sobą - mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

Również dane serwisu OLX pokazują, że praca za granicą nadal przyciąga Polaków. Gigantyczny wzrost odpowiedzi odnotowały tego typu ogłoszenia. Niewykluczone, że należałoby postawić tezę o poszukiwaniu alternatywnych, tj. zagranicznych rozwiązań zarobkowych w dobie rosnących kosztów życia. Mowa bowiem aż o 52 proc. wzroście zainteresowania ofertami. W lipcu na OLX dostępnych było niespełna 2,7 tys. ogłoszeń, na które odpowiedziano ponad 111 tys. razy.

W lipcu najwięcej odpowiedzi otrzymali ogłoszeniodawcy oferujący pracę w Niemczech (59 proc.), w dalszej kolejności z Holandii (15 proc.) i Belgii (6 proc.). Zainteresowaniem cieszyły się też ogłoszenia o pracę we Francji, Norwegii i Wielkiej Brytanii

Wyjechać chcą głównie mężczyźni i osoby młode

Wśród planujących wyjazd w celach zarobkowych są najczęściej osoby w wieku 25-44 (56 proc.), z czego większą liczbę stanowią młodsi w wieku 25-34 (32 proc.), z wykształceniem średnim (29 proc.) i zawodowym (26 proc.). Nieco mniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyższym (20 proc.).

Gotowość do wyjazdu deklaruje więcej mężczyzn niż kobiet (60 proc. vs 40 proc.). Są to głównie mieszkańcy mniejszych miast i wsi, osoby z regionów północno-zachodniego (23 proc.), wschodniego (17 proc.), północnego i centralnego (po 16 proc.), w mniejszym stopniu natomiast z regionu południowo-zachodniego (9 proc.) oraz województwa mazowieckiego (6 proc.).

- Umiejętność zabiegania o „kapitał ludzki” jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do atrakcyjności i rozwoju państwa. Czy my tę lekcję odrobiliśmy? W świetle badania niepokój budzi odsetek zdecydowanie zapowiadających emigrację (4,2 proc.) i rozważających ją (13,6 proc.). Jednocześnie potwierdza ono duży udział w tej grupie osób wykwalifikowanych, z wykształceniem zawodowym, technicznym czy wyższym, przeważają osoby w wieku do 44 roku życia, z inicjatywą, co będzie przekładało się na „drenaż” krajowego kapitału ludzkiego - komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Dokąd za pracą?

Od wielu lat to Niemcy są najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków. W lipcu 2022 r. wskazało je 31,9 proc. osób rozważających wyjazd.

Na drugim miejscu znalazła się Holandia ze wzrostem zainteresowania z 15,8 proc. w 2021 roku do 17,9 proc. w roku bieżącym, a następnie Wielka Brytania ze znacznym spadkiem z 9,4 proc. w ubiegłym roku do obecnych 6,4 proc. oraz Norwegia (5,9 proc.). 7,2 proc. ankietowanych nie wie, do jakiego kraju chciałaby wyjechać.

Preferowane kraje emigracji zarobkowej (źródło: GI Group)

Także według raportu opracowanego przez portal europa.jobs liderem destynacji zarobkowych pozostają Niemcy (52,65 proc. w skali wszystkich ofert). Na drugim miejscu, niezmiennie od 2019 roku, plasuje się Holandia, a na trzecim Belgia. Natomiast w 2020 roku drastycznie zmalała liczba ofert z Francji i Wielkiej Brytanii. W drugim przypadku powodem spadku liczby ofert była nie tylko pandemia, ale także wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wyjeżdżają, ale i wracają

Warto zwrócić uwagę na powroty Polaków z zagranicy. Z danych GUS wynika, że w 2020 roku ponad 2,2 mln Polek i Polaków przebywało poza granicami Polski. Liczba ta zmniejsza się sukcesywnie, bo rok do roku o ponad 150 tysięcy, czyli o ponad 7 punktów procentowych.

Na powroty wpływ ma sytuacja polityczna i zdrowotna, do powrotów namawiają także rządzący. Wprowadzony w 2022 roku Polski Ład zakłada m.in. ulgę na powrót.

Ulga w podatku w założeniu przeznaczona jest dla powracających z zagranicy. Ma ona na celu zachęcić mieszkających za granicą Polaków do powrotu do Polski. Z rozwiązania będą mogli skorzystać tylko wybrani podatnicy. Przede wszystkim głównym kryterium będzie to, aby podatnik przed powrotem do Polski nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania przez co najmniej trzy lata.