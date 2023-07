Na Śląsku legalnie pracuje ponad 90 tys. cudzoziemców. W Polsce ponad milion

W województwie śląskim pracują obywatele z co najmniej 90 państw świata. W sumie prawie 100 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

- Najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, których pracodawcy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych są obywatele Ukrainy. W rejestrach ZUS jest ich niemal 745 tysięcy i stanowią 69 procent wszystkich obcokrajowców. Drugą co do liczebności narodowością są Białorusini, których jest 120 tysięcy, a trzecią Gruzini w sile ponad 27 tysięcy osób. Nasze dane wskazują, że obecnie przedsiębiorcy w skali kraju deklarują opłacanie składek za obywateli co najmniej 200 państw – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Za legalnie pracujących obcokrajowców firmy i przedsiębiorcy opłacają składki, które zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To z tego „koszyka” co miesiąc wypłacane są emerytury i renty.

W Polsce, od jesieni ubiegłego roku liczba pracujących i ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła o 18 tys. Jeszcze w listopadzie 2022 r. do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 1 milion 67 tys. osób, które podawały inne obywatelstwo niż polskie. Po raz pierwszy poziom miliona obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS został przekroczony w połowie 2022 r.

W Śląskiem rośnie liczba legalnie pracujących cudzoziemców

W województwie śląskim ubezpieczonych cudzoziemców jest obecnie dokładnie 92,5 tys. Zbliżone dane śląskie oddziały ZUS notowały tylko w listopadzie minionego roku. Wówczas w regionie było 90,4 tys. osób spoza Polski legalnie przebywających, pracujących i ubezpieczonych w ZUS.

Najliczniejszą grupę cudzoziemców w regionie stanowią obywatele Ukrainy – 71,1 tys. Sąsiedzi zza wschodniej granicy to niemal 77 proc. ogółu ubezpieczonych obcokrajowców w regionie. Ponadto w śląskich oddziałach ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych jest ponad 5,7 tys. Gruzinów i to oni są drugą co do liczebności grupą cudzoziemców. Podium zamykają obywatele Białorusi, których jest przeszło 4,4 tys.

Najwięcej, bo 21,4 tysięcy osób deklarujących obywatelstwo inne niż polskie ma w swojej bazie chorzowski oddział ZUS. W tym oddziale jest też najwięcej zarejestrowanych osób z obywatelstwem ukraińskim – prawie 15,9 tysięcy. Na drugim miejscu jest oddział ZUS w Częstochowie, który wykazuje prawie 16,4 tysięcy osób fizycznych z innym obywatelstwem niż polskie. Charakterystyczne dla tego oddziału jest to, że jest tu najwięcej w województwie śląskim ubezpieczonych obywateli Białorusi. Dokładnie 1453. Najmniej cudzoziemców jest zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziale w Sosnowcu, bo niecałe 8,7 tys.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl