Na pracę nigdy nie jest za wcześnie. Młodzi zaczynają jeszcze w szkole

Pierwsze doświadczenia zawodowe uczą odpowiedzialności, pozwalają zrozumieć wartość pieniądza i otwierają na współpracę.

W opinii aż 77 proc. zapytanych wejście na rynek pracy jeszcze w trakcie nauki pomaga w dalszej karierze zawodowej.

W grupie najskromniej sytuowanych (dochód netto gospodarstwa na poziomie od 1001 do 2000 zł miesięcznie) aż 85 proc. ankietowanych uważa, że warto pracować od najmłodszych lat.

Z raportu „Pierwsza praca Polaka” zrealizowanego na panelu Ariadna na zlecenie agencji pracy natychmiastowej Tikrow wynika, że aż dwie trzecie respondentów zaczęło swą pierwszą pracę między 18. a 24. rokiem życia (66 proc.). Częściej w tym wieku swoją pierwszą pracę podejmują panie (69 proc.) niż panowie (61 proc.).

Prawie co piąty badany (17 proc.) zdobył pierwsze doświadczenie zawodowe wcześniej, bo między 16. a 17. rokiem życia, zaś 5 proc. jeszcze przed 15. urodzinami. Tylko co dziesiąty Polak wkroczył na rynek pracy w wieku 25-30 lat.

Wiek wejścia na rynek pracy zmniejsza się z pokolenia na pokolenie. Pracę po osiemnastce rozpoczęło 73 proc. dzisiejszych 55-latków lub osób starszych. Wśród Polaków od 18. do 24. roku życia taką odpowiedź wskazało 55 proc. respondentów, a 35 proc. z nich pierwsze doświadczenia z pracą zarobkową miało już między 15. a 17. rokiem życia. W grupie 55+ odsetek ten wyniósł tylko 11 proc.

– Większość z nas docenia wczesne rozpoczęcie kariery i wskazuje, że ma ono dobry wpływ na jej przebieg w przyszłości. Poznające uroki pierwszej pracy pokolenie Z, czyli ci, którzy wychowali się w świecie nieograniczonego dostępu do internetu, tanich lotów i powszechnej znajomości angielskiego, rzucają wyzwanie pracodawcom. Oczekują elastycznej pracy, minimum biurokracji i okazują mniejsze przywiązanie do jednej firmy. W naszej bazie partnerów każdego dnia rejestrują się setki studentów gotowych wejść na rynek w modelu smart workingu. Zajęci nauką, rozwijaniem pasji i treningami muszą godzić obowiązki z pracą. Są gotowi do wykonywania nowych zadań nawet z dnia na dzień od przyjęcia zlecenia, szybko się uczą i chętnie wracają do najlepszych pracodawców. A firmy doceniają ich za kreatywność, zdolność adaptacji i otwartość – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Pierwsza praca pomocna w karierze