Na nowych pracowników ze wschodu nie ma już co liczyć. "Źródło się skończyło"

Kształtowanie polityki migracyjnej powinno być w centrum zainteresowania z kilku powodów. Po pierwsze demografia. Ta, nie tylko dla Polski, jest ogromnym wyzwaniem. Od lat mamy niski współczynnik dzietności, społeczeństwo jest coraz starsze, a to oznacza jedno. Ubywających z rynku pracowników nie ma kto zastąpić. Po drugie, niski wskaźnik bezrobocia, choć może dobrze świadczyć o sytuacji gospodarczej i atrakcyjności Polski, dla firm jest sporym problemem.

Rozwiązaniem problemu braku rąk do pracy może być przyciągnięcie do Polski pracowników z zagranicy. By tak się jednak stało, potrzebujemy przemyślanej polityki migracyjnej. I w tym cały problem.

- Ten temat nie jest mocno popularny ani łatwy, biorąc pod uwagę np. doświadczenia naszych zachodnich sąsiadów. Uwzględniając jednak demografię, starzejące się społeczeństwo, wyzwania związane z modyfikacją formuły rynku pracy, musimy sięgać po kompetencje zdecydowanie dalej niż tylko ściana wschodnia. Musimy otwierać się na inne kontynenty, kultury, religie. Temat polityki migracyjnej powinien wrócić i w sposób adekwatny do potrzeb rynku zostać skonsultowany z biznesem, przedstawicielami firm rekrutacyjnych - tak by został stworzony dokument odpowiadający na potrzeby rynku - mówi Cezary Maciołek.

Przedsiębiorcy nie mogą pozwolić sobie na 5 miesięcy oczekiwania na decyzję

Jak twierdzi w rozmowie z PulsHR.pl prezes Grupy Progres, jedną z najistotniejszych kwestii, która należy uregulować, są procedury prawne, jakie należy spełnić, zatrudniając obcokrajowców.

- Pracodawców nie stać, by czekać pół roku na pracowników, zakładając, że często nie wiedzą, jak ich biznes będzie wyglądał za tydzień. Źródło pracowników ze ściany wschodniej tak naprawdę się skończyło. Widzimy od roku constans, jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach (Ukraińców - przyp. red.). Stąd tak ważne, byśmy wspólnie zastanowili się, jak stworzyć szybką, optymalną i bezpieczną ścieżkę sprowadzania osób z innych kontynentów na polski rynek pracy - mówi Maciołek.

Jak dodaje, jeśli nadal chcemy mówić o wzroście gospodarczym i konkurencyjności polskiej gospodarki, w Polsce musi powstać dokument określający ramy kreowania polityki migracyjnej.

To, co najistotniejsze, nie powinien on być w planach "do zrealizowania w przyszłości".

- Jeśli przedsiębiorcy z różnych branż dotkną sufitu i nie będą mogli rozwijać swojego biznesu, a główną przyczyną będzie brak zasobów ludzkich, to z pewnością ten głos dotrze do osób, które będą się zajmowały polityką migracyjną. Dopóki sobie radzimy, w taki a nie inny sposób, nie zauważymy spektakularnego przyspieszenia - dodaje.

Polskie firmy otwierają się na cudzoziemców z coraz odleglejszych państw

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2008 r. w Polsce pracowało tylko 16 tys. cudzoziemców. W styczniu minionego roku liczba zatrudnionych obcokrajowców wzrosła do 871,3 tys. Natomiast w maju tego roku w Polsce pracowało już o 213,7 tys. cudzoziemców więcej (1 mln 85 tys.).

Badania przeprowadzone przez Grupę Progres pokazują, że cudzoziemców z odleglejszych krajów zamierza zatrudniać 25 proc. firm.

Do Polski przyjeżdżają głównie mężczyźni (75,8 proc. pracowników tymczasowych), kobiet jest zdecydowanie mniej (24,1 proc.), co spowodowane jest m.in. wysokim popytem na kandydatów płci męskiej i rodzajem pracy, która króluje, jeśli chodzi o wolne stanowiska. Często są to etaty wymagające siły fizycznej i przeznaczone właśnie dla mężczyzn.

Na ogół taki wyjazd do pracy w Polsce trwa od 3 do 4 lat. W przypadku pracy tymczasowej – bardzo często wybieranej przez cudzoziemców z odległych kierunków – średnia długość zatrudnienia wynosi od 10 do 18 miesięcy. Po upływie tego czasu wiele osób jest zatrudnianych bezpośrednio przez firmę, w której dotychczas wykonywali zlecone przez agencję obowiązki zawodowe.

Branże, które wśród przyjezdnych chętnych do pracy cieszą się największym zainteresowaniem, to produkcja, TSL (transport, spedycja, logistyka), handel oraz rolnictwo.

