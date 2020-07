Na konflikcie krymskim może zyskać polski rynek pracy

Groźba konfliktu zbrojnego na Krymie staje się coraz bardziej realna.

Należący do Ukrainy Półwysep Krymski został anektowany przez Rosję w 2014 roku. W odpowiedzi na te działania ukraińskie władze wstrzymały dostawy wody – które przed aneksją szły kanałem od Dniepru – na okupowane terytorium. Prośby Moskwy, aby otworzyć śluzy, spotkały się z odmową Kijowa. Ukraina zapowiedziała, że dostarczy wodę do Autonomicznej Republiki Krymu dopiero kiedy Rosja zrezygnuje z okupacji i wycofa wojska.

W efekcie nad Krymem wisi groźba katastrofy ekologicznej spowodowana długotrwałą suszą. To może doprowadzić do ponownego użycia siły przez Rosję. Już pojawiają się pierwsze informacje o koncentracji wojsk rosyjskich na całej długości granic Rosji z Ukrainą, zwłaszcza na Krymie. Najświeższe dane mówią, że na stacjonuje już tam 32,5 tys. rosyjskich żołnierzy.

- Zagrożenie atakiem ze strony Rosji na Ukrainie będzie miało swoje konsekwencje dla polskiej gospodarki. Z danych ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że m.in. w mobilizacji w połowie 2015 roku uchyliło się od niej niemal 27 tys. osób. Część z nich wyjechała za granicę do pracy i tym razem może być podobnie. W momencie ataku, do naszego kraju zacznie płynąć fala emigrantów z Ukrainy, którzy będą chcieli uniknąć służby wojskowej - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Punkt startowy

Na zasadność tej teorii wskazują dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, że w 2014 roku wydano 26 tys. zezwoleń na pracę dla Ukraińców, czyli o 30 proc. więcej niż w 2013 i 2012 roku. Rok później ta liczba była niemal dwukrotnie wyższa i wyniosła aż 50 tys., a w 2016 roku przekroczyła 106 tys. Powodem tak gwałtownego wzrostu zainteresowania pracą w Polsce był wybuch konfliktu zbrojnego na Krymie i w Donbasie na początku 2014 roku oraz pogarszająca się sytuacja ekonomiczna zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji.

Od tego momentu ukraińscy pracownicy stali się stałym i coraz liczniejszym komponentem polskiego rynku pracy. Sytuacja nieco się zmieniła wraz z wybuchem epidemii koronawirusa. Zamknięcie granic wstrzymało migrację zarobkową. Przed jej wybuchem co miesiąc do Polski przejeżdżało ok. 160 tys. pracowników z Ukrainy, którzy aktualnie mają problem z wjazdem do naszego kraju.

- Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa nadal wpływają na mniejszy ruch graniczny między Polską a Ukrainą. Pracowników i pracodawców skutecznie odstrasza dwutygodniowa kwarantanna, ale jeżeli obawy związane z atakiem Rosji na ukraińskie terytorium się potwierdzą, znów możemy mieć do czynienia z dużą podażą i zainteresowaniem Ukraińców pracą w Polsce. Młodzi ludzie zza naszej wschodniej granicy będą mieć silną motywację, żeby opuścić kraj, podobnie jak było to w 2014 roku. Co ważne, wyjeżdżać będą nie tylko osoby w wieku poborowym, ale i ich rodzice. Kilka lat temu niejednokrotnie opisywano przypadki, gdy matki młodych Ukraińców pracowały nad Wisłą tylko po to, żeby zarobić na opłacenie lekarza, który wyda zaświadczenie zwalniające ze służby wojskowej ich dzieci - podsumowuje Krzysztof Inglot. Test zamiast kwarantanny Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy apelują o zniesienie obowiązku dwutygodniowej kwarantanny dla pracowników zza wschodniej granicy i zastąpienie jej obowiązkiem przestawienia negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. - Biorąc pod uwagę duży popyt na ukraińską siłę roboczą, być może warto, aby polski rząd rozważył zastąpienie 14-dniowej kwarantanny ukraińskich migrantów zarobkowych obowiązkowymi testami na obecność wirusa COVID-19. Nie tylko polscy rolnicy potrzebują pracowników sezonowych, którzy mogą teraz zostać poddani kwarantannie na polach. Wiele polskich przedsiębiorstw nadal odczuwa poważne niedobory siły roboczej - wskazują przedstawiciele agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, która specjalizuje się w zatrudnianiu Ukraińców. Na poparcie swojej propozycji przytaczają dane statystyczne mówiące o liczbie zachorowań. W Polsce (zachorowało 30 701, zmarło 1286, wyzdrowiało 14 921 - dane z 17 czerwca) i na Ukrainie (zachorowało 32 476, zmarło 912, wyleczonych zostało 14 528 - dane z 16 czerwca) liczba zachorowań i ozdrowień jest zbliżona, mimo to kwarantanna obowiązuje. Natomiast obowiązek ten został zniesiony w przypadku obywateli krajów UE, na przykład Niemiec (zachorowało 187 184 osób, zmarło 8830 osób - dane z 17 czerwca) i Francji (zachorowało 157 220 osób, zmarło 29 407 osób), gdzie liczba zachorowań na koronawirusa jest kilkakrotnie wyższa niż na Ukrainie.