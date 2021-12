Można już zapomnieć o stawkach z początku roku. Firmy wyrywają sobie pracowników

Właśnie trwa okres, w którym zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest największe w roku. Dodatkowych rąk do pracy potrzebują logistyka, e-commerce i produkcja.

Ostatnie trzy miesiące roku to czas, w którym zapotrzebowanie na pracowników jest szczególnie duże.

Powód? Produkcja i handel szykują się do Świąt. W związku z tym peak obserwujemy także w branży logistycznej i e-commerce.

- Braki kadrowe, rosnąca inflacja oraz mnogość ofert pracy powodują, że ostatni kwartał roku to czas intensyfikacji działań firm konkurujących o pozyskanie pracowników - przyznaje Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w agencji pracy EWL.

Pandemia koronawirusa dość mocno wpłynęła na zwyczaje zakupowe Polaków i nadała znacznie szybsze tempo zmianom w tym sektorze. Już blisko 60 proc. z nas deklaruje, że dokonuje zakupów online raz lub kilka razy w tygodniu, a polski sektor e-commerce jest w czołówce europejskiego rynku pod względem tempa rozwoju.

Z badań firmy doradczej CBRE wynika, że sprzedaż e-commerce w Europie w latach 2020-2025 wzrośnie aż o 298 mld dolarów. - Pod względem rozwoju e-commerce Polska plasuje się na wysokim miejscu w Europie. Na rodzimym rynku obserwujemy trend wzrostowy sprzedaży internetowej, która do 2025 roku obejmie nawet do 20 proc. całkowitego wolumenu. Wyprzedzimy takie kraje jak m.in. Szwecja, Francja czy Hiszpania, gdzie ten wskaźnik będzie mniejszy. W Polsce jest obecnie w budowie aż 2,5 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego bardzo duża część jest dedykowana e-commerce - czytamy w analizie przygotowanej przez ekspertów CBRE.

Dla firm związanych z sektorem zakupów internetowych końcówka roku zapowiada się więc wyjątkowo dynamicznie. Przedsiębiorstwa logistyczne już od września poszukują pracowników na IV kwartał.

Pracy więcej niż przed pandemią

Jednak nie tylko branże związane ze świątecznym szaleństwem notują wyższe zapotrzebowanie na pracowników. Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2021 roku liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy wzrosła o 4,6 proc. w stosunku do sierpnia tego roku, a według raportu Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19” sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed pandemią COVID-19. W największych miastach Polski na 1000 mieszkańców przypada 14,6 ofert pracy. To wzrost o ponad 4 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

fot. Shutterstock - Od kilku miesięcy rynek pracy niesamowicie nas zaskakuje. Z każdą edycją naszego raportu właściwie możemy otwierać nowego szampana – rynek pracy w Polsce nie tylko okazał się odporny na pandemię i lockdowny, ale też błyskawicznie odbudował się po tych wstrząsach, a nawet przebił najbardziej optymistyczne scenariusze i pokazuje już siłę, jakiej nie widzieliśmy nawet przed pandemią. A – przypomnijmy – rok 2019 i tak był niesamowicie dobry dla polskiego rynku pracy - stwierdza Monika Smulewicz, partner w firmie doradczej Grant Thornton, która systematycznie monitoruje sytuację na rynku pracy. Systematycznie rośnie również liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. ZUS podał, że na koniec września 2021 roku objętych ubezpieczeniem było blisko 850 tysięcy obcokrajowców, co oznacza prawie 23-proc. wzrost w ciągu zaledwie roku. Nadal największą grupę wśród cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią Ukraińcy, ale przedsiębiorcy, wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, coraz częściej decydują się na rekrutację pracowników nie tylko z bliskiej kulturowo i językowo Ukrainy, ale także z Nepalu, Indii i innych krajów azjatyckich. Wyższe stawki, więcej benefitów Spory wzrost zapotrzebowania na pracowników widać również w statystykach agencji pracy EWL, która specjalizuje się w rekrutowaniu pracowników ze Wschodu. Tylko w dwóch branżach - logistyce i e-commerce - w IV kwartale, w porównaniu z III kwartałem, firma notuje ponad 30-proc. wzrost zapotrzebowania na pracowników. - Śmiało mogę powiedzieć, że od kilku miesięcy jesteśmy w permanentnym piku, ale braki kadrowe, rosnąca inflacja oraz mnogość ofert pracy spowodowały, że ostatni kwartał roku to czas wyjątkowego konkurowania firm o pracowników - przyznaje Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w agencji pracy EWL. fot. Shutterstock Jak wyjaśnia, IV kwartał to czas akcji promocyjnych typu “black friday”, który w rzeczywistości trwa aż do świąt, a potem ruszają wyprzedaże. - W naszym przypadku sezon trwa nawet dłużej, do końca stycznia, bo nasi pracownicy będą obsługiwali też zwroty towarów, jakie Polacy kupili w okresie okołoświątecznym - wyjaśnia. - Dodatkowo w grudniu szczyt zapotrzebowania mają firmy kurierskie i przesyłkowe. Ostatnio Poczta Polska ogłosiła chęć przyjęcia w grudniu 1500 dodatkowych pracowników, podobnie sytuacja wygląda w innych firmach kurierskich obsługujących zakupy przez internet. Znalezienie tylu pracowników może być wyzwaniem, bo są to oferty pracy na bardzo krótki okres, skierowane przeważnie do pracowników z rynku lokalnego, którzy chcą dorobić. Pytanie, czy rynek lokalny dostarczy im wystarczającą liczbę pracowników - wskazuje Michał Wierzchowski. W tym czasie oferowanie pracownikom elastycznego grafiku, darmowych dojazdów do pracy czy posiłków za złotówkę jest tylko częścią benefitów, na jakie mogą liczyć osoby zatrudnione na okres wysokiego sezonu. - Rosnąca presja płacowa powoduje, że firmy gotowe są także płacić więcej, aby pozyskać pracowników i zrealizować zamówienia, a cudzoziemcy zdają sobie z tego sprawę i w tym okresie też nie chcą pracować za podstawowe stawki - podkreśla nasz rozmówca. By sprostać tym wyzwaniom warto korzystać z usług agencji pracy specjalizujących się w zatrudnianiu obcokrajowców, które dostosowują się do rosnących potrzeb klientów - rozwijają swoje sieci rekrutacyjne w różnych miejscach świata. - Współpracując ze sprawdzoną agencją pośrednictwa pracy, przedsiębiorca może liczyć na realną ocenę możliwości rekrutacyjnych, profesjonalne doradztwo, terminowość zakontraktowanych procesów, a przede wszystkim na zwiększenie stabilności załogi i pełną legalność zatrudnienia - podsumowuje przedstawiciel EWL. Duże zapotrzebowanie Jedną z firm, która właśnie teraz potrzebuje dodatkowych rąk do pracy jest FM Logistic, która zatrudnia ponad 5 tys. pracowników w całym regionie Centralnej Europy, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. - W naszym przypadku, okres świąteczny przeżywamy dwukrotnie. W III kwartale, kiedy nasi klienci są na etapie przygotowywania asortymentu świątecznego, a my pomagamy im w jego pakowaniu w zestawy świąteczne, które w IV kwartale trafiają do sprzedaży. Po raz drugi doświadczamy go wraz z innymi, w okresie grudniowym, kiedy rosną obroty sieci handlowych oraz firm e-commercowych, które stanowią istotną grupę naszych klientów. W tych okresach, zapotrzebowanie na pracowników, w zależności od jednostki potrafi wzrosnąć od 10 do nawet 50 procent - wylicza Dawid Strzyżak, recruitment & employer branding manager Central Europe w FM Logistic. fot. PTWP Jak dodaje, IV kwartał tego roku jest dla nich szczególnie wyjątkowy, ponieważ przygotowują się dodatkowo do dużych kampanii rekrutacyjnych, które będą prowadzić w pierwszym kwartale 2022 r. w związku z otwarciem nowych platform w Wiskitkach i Głogowie, a także rozbudową niedawno uruchomionej platformy w Lędzinach koło Tychów. Łącznie zatrudnią w nich około 900 osób. Pytany o to, jak firma poszukuje pracowników w tych strategicznych momentach, wskazuje, że z dostawców zewnętrznych korzystają przede wszystkim tam, gdzie notują okresowe zwyżki ilości pracy. - W takich przypadkach zatrudnienie osób za pośrednictwem partnerów zewnętrznych daje nam elastyczność, której oczekują od nas nasi klienci - mówi Dawid Strzyżak.

