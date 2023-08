Młodzi Ukraińcy chcą zostać w Polsce na dłużej

Prawie dwukrotnie więcej Ukraińców w wieku 18-25 lat zadeklarowało chęć dłuższego pobytu w Polsce (21 proc.) niż tych, którzy planują powrót do ojczyzny (12 proc.). (fot. Unsplash/Brooke Cagle)

- W interesie naszej gospodarki jest, aby dobrze wykształceni, wykwalifikowani i wyszkoleni ukraińscy specjaliści znaleźli zatrudnienie odpowiadające zdobytym wcześniej kwalifikacjom. Nasze doświadczenie wskazuje, że pierwszym krokiem do tego celu jest umożliwienie uczestnictwa w kursach językowych i zawodowych, a także nostryfikacja uzyskanych wcześniej dyplomów i uprawnień - mówi Andrzej Korkus, prezes EWL.

Spośród ukraińskich uchodźców, którzy planują zatrzymać się w Polsce przynajmniej na rok, 79 proc. podjęło zatrudnianie w naszym kraju. Z kolei wśród respondentów, którzy chcą wrócić do Ukrainy, udział zatrudnionych jest o 1/5 niższy i wynosi 65 proc.

Eksperci przeanalizowali również główne motywacje ukraińskich uchodźców, którzy decydują się pozostać w Polsce lub wrócić do Ukrainy. Obecność przyjaciół i znajomych w Polsce (36 proc.), życzliwość Polaków (34 proc.) i wspólna kultura (24 proc.) są kluczowymi czynnikami, które skłaniają Ukraińców do pozostania w Polsce na co najmniej rok.

Tymczasem dla respondentów planujących powrót do Ukrainy po zakończeniu wojny najważniejsze są możliwość połączenia się z rodziną (60 proc.), perspektywa integracji Ukrainy z UE i NATO (52 proc.) oraz lepsze wynagrodzenie i warunki pracy (36 proc.).

Raport uwzględnia również regionalne aspekty, zauważając, że wśród ukraińskich uchodźców, którzy deklarują chęć pozostania w Polsce, 42 proc. przyjechała z objętych walką południowych i wschodnich obwodów tego kraju. W przypadku respondentów, planujących powrót do ojczyzny, reprezentantów tych regionów jest niemal dwukrotnie mniej (24 proc.).

