Młodzi nie wrócili do Polski. Zostali w pracy za granicą

Według danych Otto Work Force, chętnych do sezonowej pracy w Holandii było niemal o 30 proc. więcej niż przed pandemią (Fot. Mat. pras.)

Mimo pandemii, na europejskich rynkach pracy jak Holandia czy Niemcy, wciąż jest zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych.

Szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest logistyka spożywcza oraz rozwijający się e-commerce.

Polski rynek pracy nadal mierzy się z kryzysem wywołanym przez pandemię koronowirusa i kolejnym zamrożeniem wielu branż. Już latem eksperci ostrzegali przed jesiennym nasileniem pandemii i trudnym przełomem roku.

Wiele branż, które kryzys dotknął szczególnie mocno jak m.in. gastronomia, hotelarstwo, turystyka czy handel, daje zatrudnienie studentom. W Polsce na uczelniach wyższych uczy się ponad 1 milion studentów, a nawet 82 proc. z nich pracuje - jak wynika z raportu Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.

Młodzi wyjechali za pracą

2020 rok nie był łaskawy dla tej grupy pracowników, dlatego latem tak wielu studentów skorzystało z wakacji i wyjechało do pracy za granicę. Według danych Otto Work Force, chętnych do sezonowej pracy w Holandii było niemal o 30 proc. więcej niż przed pandemią, a największą grupę, bo aż 45 proc., stanowiły osoby młode w wielu od 18 do 25 lat.

- Obecnie młodzi ludzie mają możliwość szukania pracy z dala od miejsca zamieszkania, kierując się przede wszystkim korzyściami ekonomicznymi. Istotną grupę wśród wyjeżdżających stanowią studenci, którzy dzięki zajęciom w trybie online mogą pogodzić naukę z pracą zarobkową. Wielu z nich przedłużyło pracę wakacyjną ze względu na brak konieczności powrotu do Polski na studia – mówi Patrycja Liniewicz, managing director international recruitment w Otto Work Force.

Szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest logistyka spożywcza. Branżą, która intensywnie się rozwija w czasie pandemii jest także e-commerce, co generuje dodatkowy popyt na pracowników logistyki. Stanowiska te są obsadzane przede wszystkim pracownikami tymczasowymi z Europy Wschodniej m.in. z Polski. Trudna sytuacja młodych Kryzys na rynku pracy odbija się przede wszystkim na ludziach młodych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na koniec września 2020 roku, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 283,3 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,7 proc. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 13,2 proc. Problem bezrobocia wśród młodych to problem, z którym zmagamy się nie od dziś. Pandemia nie ułatwia sprawy. Młodzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy bądź wciąż posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe, w największym stopniu odczuwają pogorszenie się gospodarki. Wynika to z kilku czynników. Czytaj też: Na rynku pracy jest ich ponad 4 mln. Jacy są i czego oczekują młodzi z pokolenia Z? - Jednym z nich jest forma umów, które młodzi pracownicy częściej zawierają z firmami. Mowa tutaj chociażby o umowach cywilnoprawnych, umożliwiających szybkie zakończenie współpracy. Innym aspektem, wpływającym na trudniejszą sytuację młodych, są sektory rynku, w których często znajdują zatrudnienie. Młode osoby swoje pierwsze doświadczenia zawodowe nierzadko zdobywają bowiem w gastronomii, hotelarstwie, sprzedaży i obsłudze klienta, a więc sektorach najmocniej dotkniętych przez obostrzenia funkcjonujące w szczytowym okresie pandemii - komentuje Justyna Chmielewska, business manager w Hays Poland. Pandemia może ograniczać możliwości zawodowego rozwoju najmłodszych pracowników. Spadek koniunktury gospodarczej poskutkuje ograniczeniem aktywności firm w zakresie poszukiwania pracowników oraz prowadzenia programów stażowych skierowanych do studentów i młodych absolwentów. - To wszystko oraz silnie odczuwane obawy o przyszłość sprawiają, iż młode osoby stanowią jedną z grup, które najmocniej odczują negatywne skutki obecnej sytuacji - dodaje Chmielewska.

