Młodzi nie chcą pracować. Uwaga - wymówki to pułapka

Z badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 roku wynika, że jedynie co trzeci młody Polak w wieku od 15 do 24 roku życia jest aktywny zawodowo.

Tak niski wskaźnik to pochodna skupiania się raczej na edukacji niż karierze, choć sporo młodych już na studiach czy w trakcie technikum poszukuje pracy. Chcąc zdobyć doświadczenie jeszcze przed zakończeniem nauki.

Eksperci Personnel Service wskazują, że wśród młodych ludzi największą popularnością cieszą się wakacyjne staże, zwłaszcza te płatne.

W ostatnim kwartale 2019 roku tylko 35 proc. osób w wieku 15-24 lata było aktywnych zawodowo. Dla porównania – w grupie 25-29 lat ten współczynnik był ponad dwa razy większy i wynosił 83 proc.. Okazuje się, że młodzi Polacy są mniej aktywni niż ich koledzy w innych krajach Unii Europejskiej. Według Eurostatu odsetek zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 15-24 lata wynosi w Unii Europejskiej 42 proc., czyli jest o 7 pkt. proc. wyższy niż w Polsce.

- Kontynuację nauki jako powód bierności zawodowej wskazuje aż 9 na 10 osób w wieku 15-24 lata. To głównie uczniowie i studenci, najczęściej wspierani finansowo przez rodziców lub korzystający ze stypendiów naukowych, którzy traktują dobre wykształcenie jako konieczne do późniejszego sukcesu na rynku pracy. Okazuje się jednak, że takie myślenie może być pułapką. Wykształcenie jest co prawda istotne dla pracodawców, ale już od jakiegoś czasu zaczyna schodzić na drugi plan na rzecz doświadczenia zawodowego. Coraz częściej też firmy odchodzą od obowiązku okazywania dyplomu uczelni wyższych. Ważniejsza jest kreatywność, pasja i praktyczne umiejętności - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Doświadczenie w cenie

Jednak coraz więcej młodych ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę ze zmieniających się wymagań rynku pracy. Często już podczas studiów decydują się na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, np. w formie praktyk czy stażu. Zgodnie z raportem „Student w pracy 2019” opracowanym przez Polską Radę Biznesu, aż 82 proc. badanych studentów było chociaż raz zainteresowanych podjęciem stażu. Wśród największych motywacji wymieniali: zdobycie kwalifikacji zawodowych (43 proc.), ale także chęć zarobku (33 proc.) czy możliwość podjęcia pracy w wybranej firmie lub branży (29 proc.).

Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research ponad 80 proc. studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu w Polsce. Podobny odsetek ma już na swoim koncie udział w stażu lub praktykach. Problemem jest wynagrodzenie. Dla 71 proc. studentów i absolwentów do 30. roku życia zarobki są ważne. Prawie 40 proc. ankietowanych pracuje głównie dla pieniędzy. Ci, którzy na staż nie poszli, tłumaczą to przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (42 proc.). Co trzeci student chce zarabiać na stażu między 2001 a 3000 zł netto, podobnie co trzeci z nich liczy na zarobki w przedziale 3001-4000 zł netto. W kwestii swoich obowiązków w ramach stażu, 24 proc. studentów jest zdania, że zakres zadań powinien być ciekawy, a zakres odpowiedzialności jasno określony. Co ważne, studenci oczekują sprawdzenia samych siebie w branży, która ich interesuje oraz nabycia nowych umiejętności w tym zakresie. Młodzi ankietowani zwracali uwagę także na znaczenie innych kwestii, np. ludzi, z którymi mieliby pracować oraz dobrej atmosfery w firmie. - Teraz doświadczenie i kompetencje będą się liczyć jak nigdy, a dobry staż to inwestycja w karierę. Przy zatrudnianiu, firmy zwracają uwagę, jakie doświadczenie mają studenci i absolwenci, więc warto je zdobyć zawczasu – mówi Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef programu kariera.