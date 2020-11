Mimo pandemii Ukraińcy ciągną do Polski. Agencja będzie prowadzić bezpłatne testy na COVID-19

Agencja zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal oferuje bezpłatne testy na obecność koronawirusa dla ukraińskich pracowników, którzy przyjeżdżają do Polski. Testowanie będzie odbywać się przed wejściem pracowników do autobusów w Kijowie i Lwowie.

5 lis 2020





Według najnowszych danych ZUS najwięcej zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było obywateli Ukrainy - 507 tys. (Fot. Shutterstock)

Polska agencja zatrudnienia Gremi Personal będzie testować ukraińskich pracowników na obecność koronawirusa.

W pierwszym etapie projektu firma chce udostępnić testy dla 400 pracowników.

Koszty testów pokrywa pracodawca.

Jak podaje Gremi Personal, do testowania ukraińskich pracowników zostaną wykorzystane szybkie testy antygenowe COVID-19 nowej generacji, które umożliwiają diagnozowanie choroby we wczesnych stadiach. W przeciwieństwie do innych testów laboratoryjnych na COVID-19, główną zaletą szybkich testów jest możliwość uzyskania wyniku w ciągu 15 minut. Ponadto czułość testów wynosi ponad 97 proc.

- W pierwszym etapie projektu, a to zaledwie kilka tygodni, 400 pracowników firmy, którzy będą podróżować firmowymi autobusami do polskich przedsiębiorstw, przejdzie bezpłatne testy przed wyjazdem w Kijowie i Lwowie. W przyszłości również planujemy kontynuować tę inicjatywę – mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

Koszty testów pokrywa Gremi Personal. W przypadku pozytywnego wyniku osoba otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania i nie zostanie wpuszczona do autobusu.

- Po przyjeździe do Polski, zgodnie z polskim prawem, pracownicy odbywają również 10-dniową kwarantannę i dopiero wtedy rozpoczynają pracę w przedsiębiorstwach. Tym samym staramy się jak najlepiej chronić zdrowie naszych ukraińskich pracowników, zdając sobie sprawę, że nawet w dużych miastach Ukrainy, nie wspominając o mniejszych miejscowościach, ludzie często nie mają szybkiego dostępu do badań – zauważa Tomas Bogdevic.

(Fot. Shutterstock)

Warto podkreślić, że cudzoziemcy chcą pracować w Polsce, o czym świadczą dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec września 2020 roku liczba obcokrajowców wynosiła 689 tys. Oznacza to wzrost o 31 tys. względem sierpnia.

Co ważne, liczba cudzoziemców zarejestrowanych na koniec września tego roku była również wyższa o 19 tys. niż w lutym tego roku. To niezmiernie istotne, ponieważ epidemia koronawirusa miała wpływ na liczbę cudzoziemców przebywających w Polsce. Między innymi dlatego od marca liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS spadła o 10 proc., ale potem zaczęła rosnąć po ponownym otwarciu polskiej granicy w czerwcu.

- Analizując najnowsze dane widzimy, że sytuacja się ustabilizowała. We wrześniu przekroczyliśmy poziom z lutego. Odrobiliśmy już straty z nawiązką, a to pozytywna informacja w kontekście systemu ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- Według najnowszych danych najwięcej zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było obywateli Ukrainy - 507 tys., Białorusi - 46,2 tys. oraz Gruzji - 11,1 tys. - dodaje.

