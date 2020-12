Międzynarodowy Dzień Migrantów. Ponad 2,4 mln Polaków przebywa na emigracji

Pandemia nieco wyhamowała migrację Polaków, jednak odsetek osób, które biorą pod uwagę podjęcie pracy poza granicami kraju, utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie.

Zgodnie z wynikami opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, w końcu 2019 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 mln 415 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. W porównaniu do roku 2018 to mniej o 40 tys. (1,6 proc.).

W 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, poza granicami kraju przebywało ok. 1 mln osób. W ciągu sześciu lat ta liczba się podwoiła z uwagi na nowe możliwości, ale kolejna dekada przyniosła już pewną stabilizację. Zmienność z roku na rok wynikała głównie z jednej przyczyny – Polacy emigrowali częściej, gdy krajowa gospodarka radziła sobie gorzej i wracali, gdy koniunktura w Polsce się poprawiała.

Choć emigracji czasowej nie można utożsamiać z emigracją zarobkową, to właśnie chęć dorobienia jest zdecydowanie najważniejszą motywacją do wyjazdu. Dlatego polscy emigranci niezmiennie wyjeżdżali tam, gdzie praca jest dobrze płatna. Spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w 2019 roku w Niemczech - 704 tys., Wielkiej Brytanii - 678 tys., Holandii - 125 tys. oraz w Irlandii - 112 tys.

Profesor Gavin Rae, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że - mimo spadku osób czasowo emigrujących - liczba tych, którzy decydują się na wyjazd, nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie.

- 40 tys. osób to relatywnie mało, jeśli spojrzymy na dane dotyczące ogółu – nadal ponad 2,4 miliona polskich obywateli decyduje się czasowo wyjechać za granicę. To cały czas spora liczba - akcentuje w rozmowie z PulsemHR.

2020 rok niewątpliwie zmienił „emigracyjne zasady gry”. Granice są zamknięte, a trudna sytuacja gospodarcza utrzymuje się na całym świecie.

- Początek pandemii wyhamował emigrację. Polacy obawiający się trudności na granicach i chcący przeżyć trudny czas blisko rodziny, rezygnowali z prac sezonowych w Niemczech czy Niderlandach. Wyjazdy zaczęły się dopiero w lipcu, a nie jak zazwyczaj w okolicach kwietnia. Niewiele się jednak zmieniło jeżeli chodzi o kierunki prac sezonowych Polaków. W kolejnych miesiącach ten wybór będzie się pewnie komplikował. Kryterium wyboru kraju docelowego będą nie tylko najwyższe zarobki, ale również bezpieczeństwo, brak obostrzeń na granicach, unormowana sytuacja epidemiczna, otwarta gospodarka i wakaty na interesujących stanowiskach - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

To, czy w kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z masową emigracją, zależy od tego, czy kryzys gospodarczy w poszczególnych branżach będzie się przedłużał. Jeżeli tak, niektórzy będą zmuszeni do podjęcia ryzyka wyjazdu.

- Można zatem powiedzieć, że w pewnym sensie nadchodzące wybory emigracyjne Polaków będą oceną tego, w jaki sposób – pozytywny czy negatywny – patrzą oni na działania antykryzysowe w Polsce, ale też w innych krajach. To ciekawe zjawisko do analizy gospodarczej, a może także i socjologicznej - uważa Inglot.

Jego zdaniem rozmiar polskiej emigracji znacząco się nie zmieni. Warto pamiętać, że główną jej część stanowią osoby, które mieszkają za granicą przez wiele lat i nie zamierzają tego zmieniać. O ile dekadę temu w emigracji czasowej najliczniej była reprezentowana grupa wiekowa 20-29 lat, obecnie jest to przedział 30-39 lat. Zatem znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała tam do chwili obecnej.

Polacy myślą o wyjeździe

Z badania "Barometr rynku pracy" przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca tego roku przez Kantar Polska na zlecenie Work Service wynika, że odsetek osób, które biorą pod uwagę podjęcie pracy poza granicami kraju, pozostaje na tym samym poziomie od kilku lat.

W lutym 2020 roku było to 11,6 proc., we wrześniu 2019 roku 8,6 proc., w marcu 2018 – 11,8 proc.. W lipcu 2020 – 9,9 proc. Rośnie liczba osób niezdecydowanych i maleje tych, które stanowczo nie zamierzają podejmować takich kroków.

- Wśród rozważających wyjazd są osoby, które straciły pracę, szukają lepszego zajęcia oraz te, które wraz ze spowolnieniem gospodarczym przyjechały do kraju i myślą o ponownym wyjeździe za granicę, gdzie zarobki w wielu sektorach są dużo wyższe. Istotnym argumentem oprócz finansowego jest możliwość zdobycia doświadczenia lub sprawdzenie swoich umiejętności. Osoby, które nie chcą rozstawać się z rodziną na dłużej, wybierają pracę sezonową - komentuje Iwona Szmitkowska, wiceprezes Work Service.

Z badania WS wynika, że Polacy najchętniej wyjechaliby do pracy do Niemiec (33 proc. badanych), Holandii (21,5 proc.), Wielkiej Brytanii (12 proc.) i Belgii (8,3 proc.). Przy czym najbardziej otwartym rynkiem pozostają Niemcy, które nie zamknęły granic dla pracowników z Unii Europejskiej w czasie epidemii. Chcąc przyciągnąć pracowników z Polski, niemieckie firmy proponowały im dodatki do wynagrodzenia na pokrycie kosztu noclegów i wyżywienia po niemieckiej stronie. O pracę trudniej we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

W jakich branżach i za ile?

Z danych Work Service wynika, że pracownicy są potrzebni w pierwszej kolejności w branży budowlanej, produkcji oraz w logistyce (FMCG) i handlu detalicznym. Duże zapotrzebowanie cały czas zgłasza sektor medyczny, w którym pandemia pogłębiła braki kadrowe. Szacuje się, że tylko na rynku niemieckim brakuje ok. 17 tys. pielęgniarek i 3,5 tys. lekarzy. Nadal potrzebne są opiekunki osób starszych, które wiosną tego roku często rezygnowały z pracy.

Na pracowników nadal czekają też rolnicy i sadownicy - co roku tylko niemieckie rolnictwo zgłasza zapotrzebowanie na około 300 tys. pracowników sezonowych. Jesienią dużymi zleceniodawcami są właściciele winnic. Pozostałe branże zgłaszające zapotrzebowanie to nadal farmacja oraz IT, w którym na koniec 2019 roku w samych tylko Niemczech było 129 tys. nieobsadzonych miejsc pracy.

Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć obecnie pracownicy sezonowi? Z danych Work Service wynika, że płace pozostają na tym samym poziomie. W Niemczech stawka godzinowa to średnio to 10 euro (44 zł) dla prostych prac produkcyjnych i logistycznych, więcej w przypadku zawodów specjalistycznych. W zdecydowanej większości nie ma presji na obniżanie wynagrodzenia. Pracownicy mogą też liczyć na wyższy pułap dodatków płacowych zwolnionych z podatku dochodowego. W najbliższym czasie wynagrodzenia nie powinny rosnąć, co związane jest z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej.