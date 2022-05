"Męskie" branże będą miały pod górkę

Takie sektory jak budownictwo, logistyka czy przemysł ciężki w najbliższym czasie nie będą miały lekko. Możliwe, że będą musiały podnosić płace, by konkurować o pracowników, którzy wyjeżdżają do podobnych prac na przykład do Niemiec - mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Katarzyna Domagała-Szymonek

Katarzyna Domagała-Szymonek • 26 maj 2022 0:01





Sektory, które uchodzą za typowo męskie, jak budownictwo czy przemysł ciężki, mogą mieć problem z zapełnieniem wakatów po wybuchu wojny w Ukrainie. (Fot. Shutterstock)

Krzysztof Ingot pytany o sektory, które uchodzą za typowo męskie, jak budownictwo czy przemysł ciężki, przyznaje, że mogą mieć one problem z zapełnieniem wakatów po wybuchu wojny w Ukrainie.

- W przypadku zawodów uchodzących za bardziej męskie możemy liczyć na pracowników z Gruzji czy Uzbekistanu, u których problem językowy nie jest taki duży. Trochę gorzej wygląda sytuacja z takimi kierunkami jak Indie, Indonezja czy Filipiny. Tu mamy do rozwiązania trzy problemy - wyjaśnia Krzysztof Inglot.

Po pierwsze przepustowość naszego systemu konsularnego, po drugie problem językowy, po trzecie występujące u Azjatów problemy z asymilacją społeczno-zawodową.

- Takie sektory jak budownictwo, logistyka czy przemysł ciężki w najbliższym czasie nie będą miały lekko. Możliwe, że będą musiały podnosić płace, by konkurować o pracowników, którzy wyjeżdżają do podobnych prac na przykład do Niemiec. Te sektory powinny szybko zareagować - mówi Krzysztof Inglot.

Zobacz całą rozmowę z Krzysztofem Inglotem, ekspertem ds. rynku pracy i założycielem Personnel Service:

Jednocześnie zwraca uwagę, że od wybuchu wojny w Ukrainie do Polski dotarły ponad 3 miliony osób, z czego niespełna połowa może podjąć pracę. Reszta to dzieci i seniorzy. Zdaniem Krzysztofa Inglota po uwzględnieniu osób, które decydują się na dalszą podroż do Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Kanady, oraz tzw. wyłączeń, zostaje ok. 700 tys. tych, które w Polsce mogą poszukiwać pracy.

- Tymczasem polska gospodarka każdego roku tworzy między 150 a 200 tys. nowych miejsc pracy. 700 tys. poszukujących pracy uchodźców to zdecydowanie więcej niż gospodarka jest w stanie w naturalnym cyklu zaadaptować - wylicza Inglot.

Jak dodaje, tworzą się natomiast pewne naturalne ruchy. Po wybuchu wojny wielu mężczyzn z Ukrainy chciało lub musiało wyjechać bronić swoich rodzin. Tym samym zostały po nich w Polsce wakaty.

W wielu firmach powstały zespoły, które odpowiadają za to, by pomóc w stworzeniu stanowisk pracy odpowiednich dla kobiet. Czytaj więcej: Tak możemy pomóc uchodźcom z Ukrainy znaleźć pracę w Polsce - Przeprowadzamy bardzo dużo szkoleń na wózki widłowe dla kobiet. To lekka praca, którą po zdobyciu odpowiednich uprawnień bez problemu mogą wykonywać kobiety - mówi Krzysztof Inglot. Zwraca uwagę, że otwierają się kolejne sektory - turystyka i hotelarstwo, które szykują się do sezonu. Do tego w zeszłym roku rolnicy pokazali, że w sezonie brakowało nawet ukraińskich rąk do pracy. - W tym roku rolnicy mogą już nie mieć problemu, bo mamy kilkaset tysięcy osób, które uciekły przed wojną z terenów wiejskich. To nie są osoby, które wcześniej przyjeżdżały do Polski świadomie szukać pracy, to ludzie, którzy zostali zmuszeni do wyjechania z kraju, osoby o kwalifikacjach niepotwierdzonych, często średnich lub niskich. W tych sektorach zatrudnienie powinno więc być zapewnione - podsumowuje Krzysztof Inglot.

