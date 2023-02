Mają pracę, nieźle zarabiają. Ale większość Ukraińców nie chce zostać w Polsce na stałe

Mija rok od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. W tym czasie 1,56 mln Ukraińców został nadany numer PESEL. Zatrudnienie na uproszczonych zasadach podjęło ok. 900 tys. uchodźców. Jak szybko odnaleźli się na polskim rynku pracy, ile zarabiają i czy zamierzają wrócić do ojczyzny?

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 roku do 20 marca 2023 roku polsko-ukraińską granicę przekroczyło 9 mln 964 tys. osób. W tym samym czasie z Polski do Ukrainy wróciło ponad 8 mln 83 tys. osób. Z kolei dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że 1,56 mln osób ma nadany numer PESEL, z czego ok. 500 tys. to dzieci. Z kolei zatrudnienie na uproszczonych zasadach podjęło ok. 900 tys. osób z Ukrainy.

82 proc. dorosłych uchodźców w Polsce podjęło zatrudnienie. Warto dodać, że wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców w wieku produkcyjnym wynosi 84 proc.

Jak szybko udało im się znaleźć pracę? Niemal 1/4 respondentów (27 proc. od liczby zatrudnionych) znalazła pracę w ciągu pierwszego miesiąca pobytu w naszym kraju, a 34 proc. ankietowanych (41 proc. od liczby zatrudnionych) w okresie od 1 do 3 miesięcy po przyjeździe do Polski. Są i tacy (5 proc.), którzy podjęli pracę już w pierwszym tygodniu po przyjeździe czy też w ciągu 1-4 tygodni (17 proc.).

Dane agencji zatrudnienia potwierdzają, że firmy chętnie zatrudniają Ukraińców. Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work Force, wskazuje, że w 2022 roku, spośród klientów aż 241 firm zdecydowało się na zatrudnienie obywateli Ukrainy.

- Oddelegowaliśmy do nich do pracy łącznie powyżej 10 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Znaleźli oni zatrudnienie przede wszystkich w branży produkcyjnej, logistycznej i e-commerce – mówi Tomasz Dudek.

Rekruterzy z Gremi Personal w 2022 r. znaleźli pracę 11 310 Ukraińcom w 339 firmach. Z kolei agencji EWL udało się pomóc w poszukiwaniu zatrudnienia ponad 13 tys. uchodźcom w Unii Europejskiej, w tym – 11 tys. w Polsce

- Z naszego doświadczenia wynika, że spora część polskich pracodawców otworzyła się na napływających do Polski uchodźców, dzięki posiadanym już wcześniej pozytywnym doświadczeniom z zatrudnianiem obcokrajowców. Warto podkreślić, że dla wielu polskich firm koniecznym było dostosowanie swoich miejsc pracy do możliwości kobiet, które dominują wśród uchodźców – informuje Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rekrutacji międzynarodowej Platformy Migracyjnej EWL.

Dzięki pomocy Grupy Progres 12 tys. obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w 150 firmach. Z kolei poziom zatrudnienia osób z Ukrainy w 2022 r. w Job Impulse wzrósł o 25 proc. wobec poprzedniego roku.

Wojna w Ukrainie. Polski rynek pracy dostosowywał się do zmian

Po wybuchu wojny część Ukraińców zdecydowała się na powrót do ojczyzny. Odczuła to w szczególności branża budowlana. Według szacunków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z polskich budów ubyło wówczas od 90 do 100 tys., czyli 20-30 proc. zatrudnianych w sektorze Ukraińców. Także dla firm z branży logistycznej czy przemysłowej było to nie lada wyzwanie. To one głównie zatrudniają pracowników z zagranicy, a i przed wojną rąk do pracy tutaj brakowało.

Mężczyźni wyjechali z Polski, natomiast do naszego kraju przyjechały głównie kobiety z dziećmi. Firmy musiały dopasować się do tej zmiany.

- Po wybuchu wojny w Ukrainie polski rynek pracy szybko dostosowywał się do zmian. Początkowo pracodawcy, zwłaszcza z sektorów budowlanego, transportowego czy produkcyjnego, odczuli odpływ ukraińskich mężczyzn. Za to branże hotelarska, opieki medycznej oraz handlowa skorzystały na napływie Ukrainek. Charakter i struktura migracji po wybuchu wojny się zmieniły – wcześniej dominowali mężczyźni, teraz są to głównie kobiety – komentuje założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

- W naszej firmie po wybuchu wojny wystosowaliśmy prośbę do pracodawców, żeby udostępnili więcej stanowisk pracy dla pań. Aż 80 proc. naszych klientów zweryfikowało swoje możliwości, co spowodowało, że proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn zmieniły się. Wcześniej w przewadze byli mężczyźni ok. 55 proc., dziś to kobiety stanowią 60 proc. zatrudnionych – dodaje Inglot.

Nie wszystkim się to jednak udało. Wiceprezeska Grupy Progres Magda Dąbrowska zauważa, że duża liczba firm od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę oferowała gotowość do działań mających na celu stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla kobiet – przekształcenia części stanowisk, które dotychczas zajmowali mężczyźni. Niestety, wiele z tych prób skończyło się niepowodzeniem, ponieważ realia związane z reorganizacją okazywały się zbyt trudne do pokonania.

- Wiele zapowiadanych zmian pozostało na poziomie deklaratywnym. Z danych Grupy Progres wynika, że przyrost ofert pracy skierowanych do kobiet wyniósł około 20 proc. i raczej nie wynikał on z dywersyfikacji stanowisk. Braki kadrowe w zawodach męskich, które jeszcze zwiększyła wojna, nie spowodowały dywersyfikacji stanowisk pod kątem płci - z męskich na damskie - a pod kątem narodowości. Wzrost zapotrzebowania na pracowników z Azji, Afryki czy Ameryki Płd. - w 2022 r. był o 29 proc. wyższy niż w 2021 r. - mówi Dąbrowska.

Wejście uchodźców na rynek pracy ułatwiła specustawa. Dzięki niej dużo procesów zostało uproszczonych.

- Jest ona dowodem na szybką reakcję polskiego rynku pracy. Na mocy specustawy wydano 786 tys. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, choć tak naprawdę chodziło o uchodźców wojennych. 99,7 proc. z nich to Ukraińcy, ale 0,3 proc. to obywatele innych krajów – mówi Krzysztof Inglot.

Niektóre sektory nadal walczą z deficytem kadrowym

Mężczyzn nadal brakuje na polskim rynku pracy. Największy problem z pracownikami odczuwają branże produkcyjna, transportowa i budowlana. „Barometr zawodów 2023” stworzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wykazuje, że na liście zawodów deficytowych znajdują się m.in. cieśle, dekarze, elektrycy, kucharze, mechanicy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze oraz ślusarze. W sektorze transportu nie ma kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Brakuje też pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli czy pracowników księgowości.

- Deficyty występują w wielu branżach i rzeczywiście pracodawcy robią co mogą, żeby łatać te dziury. W 2022 roku miejsce obywateli Ukrainy zaczęli zajmować obywatele innych narodowości. W 2022 roku największą liczbę zezwoleń na pracę otrzymali mieszkańcy: Indii (41,6 tys.), Uzbekistanu (33,3 tys.), Turcji (25 tys.), Filipin (22,5 tys.), Nepalu (20 tys.) oraz Białorusi (18,4 tys.). Poza zezwoleniami dla obywateli Białorusi w przypadku wszystkich wskazanych krajów mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem liczby zezwoleń rok do roku. W przypadku Indii w 2022 r. wydano o 171 proc. więcej zezwoleń rok do roku, dla obywateli Uzbekistanu wydano 122 proc. więcej zezwoleń rok do roku, dla Turków 240 proc. więcej zezwoleń rok do roku, dla Filipińczyków 70 proc. więcej rok do roku, a dla Nepalczyków 85 proc. więcej rok do roku – uważa Krzysztof Inglot.

Ukrainki na polskim rynku pracy. Bariera językowa to wyzwanie

Na rynku pracy pojawiły się kobiety z Ukrainy, które posiadają określone kwalifikacje i umiejętności. Podstawowym problemem do pokonania jest jednak bariera językowa - większość migrantek nie zna języka polskiego, a podjęcie pracy w wielu zawodach wymaga tego.

- Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że pracodawcy cenią Ukraińców za pracowitość (44 proc.), szybką adaptację (38 proc.) i szybką naukę języka (32 proc.). Te elementy są kluczowe, również w momencie oferowania stanowisk średniego i wyższego szczebla. Oczywiście język stanowi barierę, ale Ukrainki szybko to nadrabiają, dlatego coraz częściej pracują na średnim i wyższym szczeblu. My sami zaraz po wybuchu wojny zaoferowaliśmy tysiącu Ukrainek szkolenie z obsługi wózków widłowych. Dzięki temu mogą zarabiać więcej niż na podstawowych stanowiskach w usługach czy turystyce. W sumie w całej naszej organizacji 1815 pracowników przeszło kursy, które podnosiły lub uzupełniały ich kwalifikacje zawodowe, by mogli znaleźć dobrą pracę – mówi Krzysztof Inglot.

Które branże mogą skorzystać z potencjału Ukrainek? Zdaniem Krzysztofa Inglota kobiety zza wschodniej granicy mogą pracować jako pielęgniarki, sekretarki, kucharki, kelnerki, kasjerki, ale też w e-commerce, turystyce czy szeroko rozumianym HoReCa.

- Czeka na nie również wiele prac biurowych, choć tu rzeczywiście stopień znajomości języka polskiego ma kluczowe znaczenie – dodaje Inglot.

Stawki są rynkowe. Wynagrodzenia Ukrainek i Ukraińców w Polsce

Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, w Polsce na naszych sąsiadów czekała praca na niższym szczeblu - deklaruje tak aż 3 na 4 Ukraińców. Pracę na średnim szczeblu wykonywało 18 proc. osób, a na wyższym szczeblu 6,5 proc. Pokrywa się to z deklaracjami pracodawców, którzy zatrudniają Ukraińców głównie jako niewykwalifikowaną kadrę.

Pomimo pracy na niższym szczeblu pracownicy z Ukrainy mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia. 31 proc. pracowników z Ukrainy otrzymuje w Polsce od 3 do 4 tys. zł netto miesięcznie. Niemal co piąty dostaje od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie. Co dziesiąty zarobi od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie, a 5 proc. dostaje ponad 6 tys. zł miesięcznie. Tylko 9 proc. osób deklaruje, że zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal, zaznacza, że stawki są rynkowe i nie ma rozróżnienia na narodowość - takie same są zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców w Polsce.

- Pracownicy fizyczni z kwalifikacjami, np. uprawnieniami UDT, zarabiają według stawki godzinowej, która waha się od minimalnej stawki 22,80 do 30 zł brutto na godzinę, w zależności od regionu. Pracownicy fizyczni bez kwalifikacji zarabiają między 16 a 22 zł brutto na godzinę – mówi Bogdevic.

Również Tomasz Dudek zwraca uwagę na zróżnicowanie wynagrodzeń.

- W przypadku podstawowych stanowisk, związanych z najprostszymi pracami, stawki zaczynają się od wysokości płacy minimalnej czyli od 3 490 zł do około 4300 zł brutto. Na stanowiskach wymagających większych kompetencji czy dodatkowego przeszkolenia, jak np. operator maszyny czy operator produkcji, zarobki miesięczne wraz z premiami i dodatkami wahają się od 4500 zł do 6000 zł brutto – mówi Dudek.

Ukrainki zostaną w Polsce czy wrócą na Ukrainę?

Badanie EWL pokazało, że niemal połowa uchodźców (45 proc.) zamierza pozostać w Polsce na dłużej, przynajmniej rok po zakończeniu wojny. Dla porównania, w marcu 2022 roku taką chęć wykazywało 31 proc. uchodźców wojennych. Odsetek uchodźców chcących pozostać na stałe zmalał o 1 pkt proc. od początku wojny i wynosi obecnie 6 proc.

Natomiast blisko 1/3 respondentów zamierza wrócić do Ukrainy jak najszybciej, a 7 proc. zamierza wyjechać jak najszybciej do kraju innego niż Ukraina.

- Yuliya Veselovska, ekspert ds. zagranicznego rynku pracy, wskazuje, że należy spodziewać się kilku fal związanych z migracją uchodźców. Zaraz po zwycięstwie Ukrainy kobiety z dziećmi wrócą do swoich domów, ponieważ będą potrzebowały zjednoczenia rodzin. Eksperci Personnal Service szacują, że 20-30 proc. migrantów wróci na Ukrainę podczas pierwszej fali – mówi Krzysztof Inglot.

- Druga kategoria to osoby, które nie będą miały gdzie wrócić. Niestety, nawet połowa migrantów nie będzie miała dokąd się udać, bo ich domy zostały zniszczone. Chodzi m.in. o mieszkańców Charkowa lub innych miast zniszczonych przez Rosję. Ci Ukraińcy odłożą powrót do domu, co zmusi ich do podjęcia pracy – dodaje.

Według Krzysztofa Inglota trzecia fala będzie niewielka. Osoby z przyzwoitą pensją i stałymi umowami o pracę będą starały się ściągnąć swoich mężów z Ukrainy, aby połączyć rodziny w Polsce czy innym kraju UE.

- Trzeba jednak mieć świadomość, że mężczyźni po wojnie niechętnie będą opuszczali ojczyznę. Zostaną raczej na miejscu odbudowywać to, co zostało zniszczone. A to oznacza, że nie przyjadą oni do Polski, co może oznaczać problem dla naszego rynku pracy, w tym głównie w takich branżach jak transport czy budowlanka – twierdzi Inglot.

