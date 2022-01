Luka kadrowa coraz większa. Sytuację ratują cudzoziemcy

W Krakowie brakuje tysięcy pracowników. Sytuację ratują cudzoziemcy, których już teraz legalnie w Krakowie pracuje 35 tysięcy. W ich łatwiejszym zatrudnianiu ma pomóc znowelizowane prawo. Z szacunków wynika, że dzięki zmianom ustawy, liczba pracujących obcokrajowców wzrośnie do 50 tysięcy.

Przestaje już być prawdziwy mit mówiący, że monopol na pracę dla cudzoziemca w Krakowie mają Ukraińcy (fot. shutterstock)

Do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie trafia więcej propozycji od pracodawców, niż to było przed pandemią

W Krakowie zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest prawie 26 tysięcy cudzoziemców

Przestaje już być prawdziwy mit mówiący, że monopol na pracę dla cudzoziemca w Krakowie mają Ukraińcy.

W Krakowie na dziś można znaleźć ponad 10 tysięcy ofert pracy. Poszukiwani są właściwie każdego rodzaju pracownicy – od niewykwalifikowanego robotnika po doświadczonego specjalistę.

Co ważne - do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie trafia więcej propozycji od pracodawców, niż to było przed pandemią. A prognozy demograficzne przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat z naszego rynku pracy zniknie 1 mln osób. Brak rąk do pracy dotknie nie tylko przedsiębiorców i branże usługowe.

W Krakowie zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest prawie 26 tysięcy cudzoziemców. Są to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy stanowią 46 procent. Drugą co do liczebności grupą są Białorusini. Na kolejnych miejscach są kolejno Rosjanie i Hindusi. Najmniej liczni są Włosi.

- Przestaje już być prawdziwy mit mówiący, że monopol na pracę dla cudzoziemca w Krakowie mają Ukraińcy. Wprawdzie mimo wszystko jest to dalej największa grupa narodowościowa korzystająca z formy legalizacji zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, jednakże w ostatnim roku odnotowano także znaczący wzrost zarówno oświadczeń dla Gruzinów, jak i Białorusinów - mówi Waldemar Jakubas, zastępca Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie cytowany przez glos.24.pl.

Obcokrajowcy pracujący w Krakowie (fot. GUP)

W zatrzymaniu nad Wisłą cudzoziemców pomogą znowelizowane przepisy.

Podpisana na początku stycznia 2022 r. przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Nowe prawo pracy dla cudzoziemców Nowa ustawa zakłada ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających podjąć zatrudnienie w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski. Najistotniejsze zmiany to m.in. modyfikacje dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które obecnie mogą dotyczyć obywateli 6 wybranych państw, polegające na: • wydłużeniu do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń; • likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń; • uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia. Powyższe regulacje spowodują znaczny wzrost liczby zgłaszanych do urzędów pracy oświadczeń. Eksperci GUP prognozują, że osiągnie on poziom ok. 50 tys. Z najnowszego wydania Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy wynika, że brak rąk do pracy doskwiera szczególnie takim sektorom jak produkcja, budownictwo i usługi. - Właśnie wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy. Nowe regulacje spowodują znaczny wzrost liczby oświadczeń zgłaszanych do urzędów pracy. Prognozujemy, że osiągnie on poziom ok. 50 tys. Liczba zgłoszonych ofert pracy, których celem jest uzyskanie informacji starosty, może teraz wynieść nawet ok. 6 tys., co przyniesie między 25 - 28 tys. miejsc pracy – komentuje Waldemar Jakubas, zastępca dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ds. Rynku Pracy. Jak czytamy na stronach GUP pracujący w Krakowie cudzoziemcy przyczyniają się nie tylko do zwiększenia dochodów bezpośrednich i pośrednich państwa, ale także swoimi podatkami znacząco wspierają lokalny samorząd. Istotny jest też aspekt społeczny ich zatrudniania: tworzone są nowe relacje społeczne, a także znacząco wzrasta zaangażowanie w działanie lokalnych wspólnot czy organizacji.

