Liczyli na więcej, dostają 10 zł na rękę. Ukraińcy w polskich firmach

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom dotarło ponad 200 skarg od osób z tego kraju. Skargi dotyczą głównie braku umów, zaniżania pensji czy złych warunków pracy.

- Mówiąc szczerze można było spodziewać się większej ilości problemów. Pracodawcy w Polsce bardzo szanują pracowników z Ukrainy i sytuacje, które pojawiały się w skargach, to najczęściej incydenty. Patrzymy na to z nadzieją, że będzie ich coraz mniej - dodaje Marczulewska.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie pracę w Polsce podjęło ponad 400 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy. Skarg zgłoszonych do stowarzyszenia jest ponad 200.

- Najwięcej skarg dotyczyło wysokości wynagrodzenia i jego terminowości oraz braku podpisywania umów. Osoby z Ukrainy bardzo często podejmowały pracę, nie będąc świadomymi np. jaka jest płaca minimalna w Polsce. Kończyło się to tym, że niektórzy, szczególnie w handlu, gastronomii i przy sprzątaniu nieruchomości oferowali osobom z Ukrainy stawki rzędu 10-12 złotych na rękę, czyli dużo mniej niż powinni. Nie pojawiały się skargi o brak wypłaty wynagrodzeń, chodziło raczej o ich zaniżanie czy nieterminowość. Interweniowaliśmy także w przypadku np. nieuczciwych praktyk związanych z zakwaterowaniem pracowników podczas pracy sezonowej – mówi Małgorzata Marczulewska.

Najwięcej skarg dotyczyło sezonu turystycznego. Warto odnotować także wzrost skarg w roku 2023. Co ważne, w nowym roku pojawiło się dużo skarg z sektora budowlanego, a w 2022 roku nie zgłoszono do nas żadnej skargi z tego sektora w kontekście pracowników z Ukrainy.

Problemem brak znajomości przepisów oraz zasad BHP

Jak wyjaśnia prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom, brak dużej ilości skarg jest sygnałem, że pracodawcy są solidarni z osobami poszkodowanymi przez wojnę. Nie zmienia to jednak faktu, że uchybienia się zdarzają.

- Brakuje wciąż kampanii informacyjnych skierowanych do osób z Ukrainy podejmujących pracę w Polsce. Najpoważniejszy problem to nadal bariera językowa oraz brak znajomości przez pracowników z Ukrainy przepisów i struktury instytucji polskich. Nie wiedzą komu się poskarżyć, gdzie złożyć dokumenty czy jak zweryfikować uczciwość pracodawcy. Stąd np. problemy z zawieraniem umów czy wiedzą o płacy minimalnej w Polsce. Zauważamy także poważne braki w wiedzy uchodźców wojennych w zakresie BHP czy ubezpieczeń, co jest poważnym problemem np. gdy dochodzi na wypadku na budowie, a kilka takich spraw w ostatnim czasie konsultowaliśmy – mówi Małgorzata Marczulewska.

- Osoby z Ukrainy chcą pracować. Nie myślą o ubezpieczeniu, składkach emerytalnych czy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Łatwo więc im zasugerować brak umowy, co niektórzy przedsiębiorcy czynią – dodaje.

