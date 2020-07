Lekcja z pandemii? Firmy korzystają z nowej sytuacji na rynku pracy

Podczas pandemii firmy doceniły atuty elastycznego rynku pracy i pracy tymczasowej, które umożliwiają szybkie dostosowanie się do koniunktury rynkowej.

Pandemia uwidoczniła też coraz większą rolę technologii w obszarze HR - rozwinął się i sprawdził model rekrutacji online.

Na znaczeniu zyskują także rozwiązania i aplikacje, umożliwiające zdalny dostęp do treści niezbędnych do wykonywania zadań oraz bezpieczne przechowywanie danych.

Zarządzanie sprawnym powrotem do nowej rzeczywistości, efektywne wsparcie operacyjnej działalności firm, weryfikacja zasobów i kadr, a także przemyślenie zapotrzebowania na przestrzeń biurową – to według Iwony Szmitkowskiej, prezes Work Service (WS) najpilniejsze zadania, stojące w tej chwili przed działami HR.

Priorytetem pozostaje także zapewnienie bezpiecznych warunków pracy - zwłaszcza, że nikt nie jest w stanie przewidzieć czy jesienią czeka nas kolejna fala zachorowań.

- Funkcjonowanie w zmieniającym się środowisku pracy to również wyzwania organizacyjne czy administracyjne. Jednocześnie bardzo ważne jest dostrzeżenie potrzeb pracownika, jeszcze większe wsparcie go w stawianiu czoła niepewności czy konieczności przekwalifikowania w zależności od oczekiwań konkurencyjnego rynku. Pandemia pokazała to jak w soczewce, a HR z pewnością ma w tym obszarze ważną misję do spełnienia – zaznacza prezes WS.

Po kilku miesiącach przyszedł też czas na realną ocenę wykorzystania pracy zdalnej. Firmy i pracownicy poznali jej zalety i wady.

- Z pewnością pozostanie ważnym modelem pracy, choć nie przeceniałabym jej skali. Z perspektywy HR wiąże się z koniecznością zapewnienia niezbędnego zaplecza, takiego jak sprzęt czy rozwiązania IT, a także modyfikacji w obszarze zarządzania, motywowania pracowników, budowania silnej kultury organizacyjnej, w której bazuje się przede wszystkim na zaangażowaniu, odpowiedzialności i lojalności pracownika, a nie ścisłej kontroli – wyjaśnia Szmitkowska.

I zwraca uwagę także na inną kwestię - w tej chwili HR mierzy się z dużą niepewnością. Przemysł i usługi wracają do skali działalności sprzed epidemii, stopniowo podejmując decyzje o nowych rekrutacjach. Jednocześnie część firm nadal pracuje w systemie pracy zdalnej, inne w systemie naprzemiennym.

- Tę niepewność widzimy w naszej codziennej pracy, starając się jak najlepiej odpowiadać na kierowane do nas zapotrzebowania na pracowników czy usługi doradcze. Elastyczność zatrudnienia stała się dla wielu firm kluczowym czynnikiem w obliczu zmiennej koniunktury i trudnego rynku kandydata. Alternatywne formy zatrudnienia, praca tymczasowa, a także sięganie po boomerang workers to trend, który zaznaczy się jeszcze silniej – komentuje Iwona Szmitkowska. Zmiany w rekrutacji Pandemia uwidoczniła coraz większą rolę technologii w obszarze HR. Rozwinął się i sprawdził model rekrutacji online. Jak wskazuje Iwona Szmitkowska, nie zastąpi on kontaktu bezpośredniego, ale jest efektywnym narzędziem dla HR-owców, a kandydaci - w zdecydowanej większości - też zaakceptowali tę formę. - Przekonaliśmy się też, że rozmowy z wykorzystaniem wideokonferencji oszczędzają czas i obniżają koszty. Podobnie jest w przypadku szkoleń online – dodaje. Na znaczeniu zyskują także rozwiązania i aplikacje, umożliwiające zdalny dostęp do treści niezbędnych do wykonywania zadań oraz bezpieczne przechowywanie danych. Jak podkreśla Szmitkowska, to także narzędzia zapewniające efektywną komunikację, wykorzystywane nie tylko w przypadku pracy zdalnej. - Cyfryzacja teczek pracowników usprawnia pracę HR, a z drugiej strony daje pracownikom możliwość wglądu do swojej dokumentacji w każdej chwili. Chatboty już pomagają zmniejszyć czas potrzebny na wykonanie zadań i wspierać indywidualne potrzeby pracowników – wylicza prezes WS. - Robotyzacja i sztuczna inteligencja zajmą coraz większą część naszej rzeczywistości. To przyszłość, w której rozwiązania takie jak przechowywanie danych w chmurze czy analityka predykcyjna będą miały coraz większe znaczenie i wpłyną na rynek pracy. Będzie to wymagało od pracowników większej elastyczności, specjalizacji, konieczności ciągłego uczenia się, otwartości na przekwalifikowanie się. Do zmian na wszelkich poziomach i szeroko rozumianej elastyczności wszyscy musimy się przyzwyczaić – dodaje ekspert. Zmienność rynku Świadomość zmienności rynku pracy – jego zależności od globalnej gospodarki i międzynarodowego łańcucha dostaw to zdaniem Iwony Szmitkowskiej lekcja, którą wyniesie z pandemii nie tylko HR. - W obliczu pandemii firmy z dnia na dzień musiały przeformułować sposób działania, podjąć decyzje o zwolnieniach, ograniczeniach czasu pracy czy wynagrodzeń, dodatkowych rekrutacjach. W wybranych branżach zapotrzebowanie na pracowników zmalało, w innych wzrosło. Z rynku duża znikła część obcokrajowców, którzy wyjechali. W tej sytuacji firmy doceniły atuty elastycznego rynku pracy i pracy tymczasowej, które umożliwiają szybkie dostosowanie się do koniunktury rynkowej. To przysłowiowy papierek lakmusowy rynku pracy - tu zwolnienia następują najszybciej, ale też szybko, jak tylko poprawia się sytuacja gospodarcza, prowadzone są rekrutacje – ocenia Iwona Szmitkowska. Kluczowe było przygotowanie do kryzysu oraz gotowość do wykorzystania technologii umożliwiających sprawną kontynuację pracy. Ogromną rolę ogrywała także kultura organizacyjna, w tym wsparcie pracowników w trudnej sytuacji rynkowej i zagrożenia epidemiologicznego. - Poradziły sobie firmy, które miały gotowe procedury kryzysowe i zaplecze umożliwiające pracę zdalną, a ich pracownicy byli otwarci na zmiany i zaangażowani. Dla pozostałych był to zbyt trudny egzamin, nie wszystkie go zdały – wskazuje Szmitkowska. Pandemia pokazała też, jak duży wpływ na funkcjonowanie firmy mają bezpieczne środowisko pracy, dobra kondycja fizyczna i psychiczna kadr. - Zapewnienie opieki medycznej, popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej to obszary, na które HR-owcy z pewnością zwrócą jeszcze większą uwagę – dodaje ekspert. HR wyjdzie z kryzysu mocniejszy? Jak podkreśla Iwona Szmitkowska, w wielu spółkach, szczególnie działających na większą skalę, szef HR często wchodzi w skład ścisłej kadry zarządzającej. Liczne przykłady pokazują, że im bardziej konkurencyjny rynek i większe znaczenie zasobów ludzkich dla działalności firmy, tym większa rola HR oraz jego wpływ na strategię i efektywność firmy. - Podczas ostatnich miesięcy wkład HR w walkę z kryzysem i utrzymanie ciągłości funkcjonowania firmy ugruntował lub osłabił jego pozycję w zależności od tego, jak firma była przygotowana do działania w kryzysowych warunkach – wyjaśnia ekspert. - Z pewnością wiele zależy od samego HR, kwalifikacji pracowników tego działu, otwartości, podejmowanych inicjatyw. Pandemia, podobnie jak inne kryzysy, jest symbolem zagrożeń, ale też szans. Dla branż, firm, poszczególnych działów. HR nie jest tu wyjątkiem, a jego rola – olbrzymia – dodaje. Z kolei zdaniem Magdaleny Jankowskiej, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w O-I Glass, w świecie po pandemii wciąż istnieć będą firmy, w których rola HR-u sprowadzać się będzie do publikowania ogłoszeń o pracę i cyklicznych szkoleń. Jednocześnie w bardzo wielu organizacjach HR już dawno „wyszedł zza biurka” i od lat odgrywa kluczową rolę jako doradca i partner biznesu. Kryzys wywołany epidemią sam w sobie nie doprowadzi więc do zmiany w postrzeganiu roli HR-u w organizacji, ale może być dla takiej zmiany katalizatorem. Przeczytaj również, co Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i HR consultancy w Randstad Polska, uważa na temat zmian, jakie zaszły w obszarze HR. Jej zdaniem organizacje, w których działy HR, były aktywne i inicjowały działania, pokazały, że HR ma swoją wyjątkową rolę do odegrania w trudnych sytuacjach - takich jak zarządzanie kryzysem.