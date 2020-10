Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy. Chcą pracować w Polsce, napotykają mur procedur

Pracownicy medyczni z Ukrainy chcą pracować nad Wisłą, jednak napotykają na swojej drodze mur złożony z licznych procedur - uważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy. Wskazuje też, że zmiany w tym zakresie są konieczne.

Według „Barometru Zawodów 2020” cyklicznego badania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS, wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) największe kadrowe braki w Polsce dotyczą branży usługowej, budowlanej i właśnie medyczno-opiekuńczej. Problemy w znalezieniu specjalistów mają zwłaszcza szpitale i placówki znajdujące się poza największymi polskimi metropoliami, które aktualnie odczuwają deficyt lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów czy opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Słychać o tym od lat. Teraz ten problem nasilił się przez konsekwencje walki z koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, od początku trwania epidemii do 20 września w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1389 lekarzy, 3276 pielęgniarek, 268 położnych, 103 diagnostów, 113 dentystów, 83 farmaceutów i 312 ratowników medycznych. W praktyce oznacza to, że nie tylko oni, ale zazwyczaj również wszyscy współpracownicy z oddziałów trafiają na kwarantannę. Przez to w placówkach brakuje rąk do pracy.

Wykwalifikowani pracownicy z Ukrainy, po przyjeździe do Polski, pracują często poniżej swoich kwalifikacji. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że aż 3 na 4 Ukraińców pracuje na stanowiskach niższego szczebla, mimo że nawet połowa z tych osób posiada wykształcenie wyższe.

Tymczasem liczba wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu rośnie, nadal jednak jest to zdecydowana mniejszość. W pierwszym półroczu 2020 roku, jak wynika z danych MRiPS, pracę w naszym kraju zaczęło zaledwie 23 lekarzy i 9 pielęgniarek z Ukrainy. W analogicznym okresie 2019 roku takich lekarzy było jedynie 9. Wzrost zatem jest ponad dwukrotny, jednak nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Zdaniem ekspertów Personnel Service jednym z powodów takiego stanu rzeczy są skomplikowane procedury uznania ukraińskiego wykształcenia.

- Pracownicy medyczni z Ukrainy chcą pracować nad Wisłą, jednak napotykają na swojej drodze mur złożony z licznych procedur. W Polsce każda placówka ma własne zasady nostryfikacji dyplomów, co samo w sobie utrudnia zdobycie pozwolenia na pracę. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że procedury dla lekarzy, terapeutów i opiekunów spoza UE kosztują nawet kilkanaście tysięcy złotych i mogą trwać pół roku. Dodatkowo, ubiegających się o pozwolenie na pracę lekarzy czeka także obligatoryjna ścieżka prawna nadania statusu imigracyjnego oraz egzamin językowy – wymienia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Zaliczenie tych wszystkich szczebli zaledwie otwiera drogę do rozpoczęcia 13-miesięcznego stażu pod nadzorem doświadczonego specjalisty. Dopiero po pozytywnej weryfikacji tego ponad rocznego okresu, można starać się o pozycję samodzielnego lekarza.

- Jestem młodym lekarzem z Egiptu, moja żona jest Polką. Ukończyłem jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Kairze. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do Polski. Od tego czasu uczyłem się języka polskiego, zdałem egzamin ze znajomości języka polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej, zapłaciłem dużo pieniędzy za nostryfikację. Podszedłem do testu, ale nikt z przystępujących do egzaminu go nie zdał. - to jedna z wielu historii, jakimi dzielą się w sieci cudzoziemcy chcący pracować w polskich szpitalach.

- Mam żonę, dom i rodzinę. Chcę zostać tutaj, ale czuję, że system nostryfikacji nie szanuje nas ani naszej ciężkiej pracy. Wymaga on dużej poprawy i obawiam się, że zmarnuję tu więcej lat i pieniędzy i nic się nie zmieni. Zawsze mogę wrócić do Egiptu lub przenieść się do USA lub innego kraju UE, ale dlaczego? Nauczyłem się języka polskiego i robiłem wszystko, aby pracować tutaj. Chcę zostać endokrynologiem. Polska ma niedobór lekarzy, chociaż ja i setki młodych lekarzy tracimy lata, siedząc w domu lub pracując w Biedronce czy restauracjach. Co mam robić? Pracować w kebabie? - pytał internauta.

Lekarze cudzoziemcy nie kryją żalu z powodu zagmatwania i czasochłonnych przepisów, jakim muszą podołać, chcąc legalnie wykonywać zawód w Polsce. Wskazują też na innym problem - pieniądze.

Konieczna zmiana procedur

Zdaniem ekspertów Personnel Service, procedury w Polsce powinny się zmienić, jeśli chcemy konkurować o pozyskanie pracowników medycznych z Ukrainy z innymi krajami Europy. Dla przykładu, nostryfikacja dyplomów w Wielkiej Brytanii dla absolwentów wybranych ukraińskich uniwersytetów medycznych jest przyspieszona. Natomiast w Niemczech uznawane są wszystkie uczelnie medyczne działające na Ukrainie, co skraca czas nostryfikacji do nawet 3 miesięcy, po których lekarze ze Wschodu mogą w ograniczonym zakresie wykonywać swój zawód.

- Nic dziwnego, że wysokiej klasy fachowcy ze Wschodu z branży medyczno-opiekuńczej wybierają inne kraje UE. Nie dość, że oferuje się im tam dobre zarobki, to zarazem nie obciąża biurokracją. W Polsce kończy się to tym, że medycy, w obliczu skomplikowanych procedur, decydują się na pracę poniżej własnych kompetencji. Zwłaszcza, gdy główną motywacją do emigracji jest dla nich szybkie poprawienie sytuacji finansowej – podsumowuje Krzysztof Inglot.