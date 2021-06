Kosmiczne stawki przy zbiorach. Brytyjscy rolnicy biją się o pracowników

Brytyjscy producenci rolni narzekają na brak rąk do pracy. W tym roku jest problem jest wyjątkowo duży. W związku z brexitem oraz pandemią Wielka Brytania przeżywa kryzys związany z niedoborem pracowników sezonowych. Mówi się, że farmerzy wręcz o nich się biją, proponując stawki godzinowe ponad dwukrotnie wyższe od minimum.

W ramach brytyjskiego systemu imigracyjnego cudzoziemcy po brexicie mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii m.in. w celu sezonowej pracy na farmach. Opóźnienie rządu w wyznaczeniu dwóch dodatkowych operatorów do zarządzania programem sezonowych pracowników rolnych, który został rozszerzony o 30 tys. pozwoleń na żniwa w 2021 roku, sprawiło jednak, że rekruterzy mieli problemy ze sprowadzeniem na czas siły roboczej do kraju – informuje magazyn „The Grocer".

- Ministerstwo współpracuje z operatorami w celu rozwiązania tego problemu. Nasz nowy system imigracyjny oparty na punktach stanowi zachętę dla wszystkich pracodawców do inwestowania w naszą rodzimą siłę roboczą, zamiast polegania na sile roboczej z zagranicy – tłumaczy cytowany przez „The Grocer” rzecznik Home Office, departamentu rządu odpowiedzialnego za politykę imigracyjną.

Problemy te nałożyły się na niski poziom bezrobocia i dużą konkurencję ze strony innych branż, jak np. hotelarstwo, które mają interesujące oferty dla niewielkiej liczby dostępnych pracowników.

Rolnicy prześcigają się w oferowaniu jak najlepszych warunków zatrudnienia z atrakcyjnymi zarobkami, płacąc czasem ponad dwukrotnie więcej niż stawka minimalna na Wyspach, która obecnie wynosi 8,91 funtów dla osób powyżej 23. roku życia.

W efekcie tegoroczne oferty pracy przy zbiorach w Wielkiej Brytanii mają kuszące stawki na poziomie nawet prawie 20 funtów za godzinę. Mimo to farmerzy skarżą się na brak rąk do pracy z powodu brexitu i pandemii, które spowodowały, że wiele osób stanowiących do tej pory pewną siłę roboczą albo wyjechało do swoich krajów, albo ma problem z podjęciem pracy ze względu na nowy system imigracyjny.

Tymczasem rdzenni mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy pozostają bez pracy, bardzo niechętnie zgłaszają się do sezonowego zbierania warzyw czy owoców. W konsekwencji do prac rolnych brakuje na brytyjskich farmach aż pół miliona pracowników.

