Koronawirus zmienia rynek pracy dla migrantów. Mniej informatyków, więcej lekarzy

Koronawirus wpłynął na strukturę zawodów pracowników z Ukrainy. Liczba zezwoleń dla informatyków z Ukrainy zmniejszyła się o połowę, specjalistów o 28 proc., a rolników, robotników i rzemieślników o około 20 proc. Najwięcej przybyło lekarzy (+250 proc.), pielęgniarek (+80 proc.) oraz pracowników biurowych (+18 proc.).

W stosunku do ubiegłego roku, liczba wydawanych zezwoleń na pracę spadła najbardziej dla informatyków, którzy zaczęli pracować zdalnie. (fot. Shutterstock)

Z danych resortu pracy wynika, że w pierwszej połowie 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, pracownikom z Ukrainy wydano o 17 tys. pozwoleń na pracę mniej.

Oznacza to spadek o 11 proc. w stosunku rocznym. Co więcej zmieniła się struktura zawodów, których przedstawiciele najczęściej otrzymują zezwolenie na pracę.

Przedstawiciele firmy rekrutacyjnej Personnel Service podkreślają, że mimo tych zmian udział wykwalifikowanej kadry wśród emigrantów z Ukrainy wciąż utrzymuje się na niskim poziomie.

Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy 2020" Personnel Service wynika, że na początku roku Ukraińców zatrudniała co dziesiąta firma w Polsce. W co piątej z nich pracownicy z Ukrainy zajmowali stanowiska średniego szczebla, a wyższego w zaledwie co dziesiątej. Pandemia nieco zmieniła te parametry. Chociaż w jej efekcie w pierwszym półroczu 2020 roku, Ukraińcom wydano o 17 tys. zezwoleń na pracę mniej w porównaniu rok do roku, to ich liczba wśród osób pełniących rolę kierowników, wyższych urzędników lub przedstawicieli władz publicznych zwiększyła się. W pierwszym półroczu 2019 roku było ich 404, obecnie - 456.

Jak podkreślają przedstawiciele Personnel Service, taki wzrost na stanowiskach kierowniczych w dobie kryzysu świadczy o rosnącym zaufaniu dla umiejętności ukraińskich pracowników ze strony polskich pracodawców. Jednak w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń (145 tys.) pracownicy wyższego szczebla stanowią zaledwie 3 promile.

Wzrost zatrudnienia Ukraińców nastąpił w branży medycznej - lekarzom i pielęgniarkom wydano o ponad 20 zezwoleń więcej niż przed rokiem, ale to nadal kropla w morzu potrzeb polskiej służby zdrowia. Duży przyrost zanotowano wśród pracowników biurowych, gdzie w ujęciu rocznym wydano o 1139 zezwoleń więcej, co daje tej grupie 5,1 proc. udziału pośród wszystkich profesji.



W stosunku do 2019 roku liczba wydawanych zezwoleń na pracę spadła najbardziej dla: informatyków, których liczebność zmniejszyła się o połowę (z 1,2 tys. do 600), specjalistów (-28 proc. rok do roku) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników - z 63 tys. do 50 tys. (-20 proc. rok do roku). Podobny spadek o 1/5 nastąpił wśród rolników i leśników. Na rynku pracy ubyło również operatorów i monterów maszyn, a także techników i średniego personelu - odpowiednio po -9 proc. i -8 proc. rok do roku.

- Jedynie w przypadku informatyków możemy mówić o pozornym spadku zainteresowania ich usługami, które w rzeczywistości zostały po prostu przeniesione do kanału zdalnego. Ukraińcy o innych specjalizacjach odczuli skurczenie się rynku pracy w Polsce. Nasze firmy będą znów po nich chętniej sięgać, gdy wrócimy na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego. A to nastąpi raczej nie wcześniej niż w kolejnym roku. Warto natomiast zwrócić uwagę, że o ile podczas pandemicznego kryzysu radzimy sobie z okrojoną liczbą specjalistów z Ukrainy na rynku, to osoby wykonujące prace proste, których nie chcą się podejmować Polacy, wydają się nie do zastąpienia - twierdzi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Jak szacuje Narodowy Bank Polski, między lutym i końcem maja 2020 roku zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się o ok. 10 proc. Większość firm zatrudniających imigrantów (zwłaszcza małe i z sektora usług) w marcu i kwietniu 2020 miała mniejsze przychody, przez co zmniejszała zatrudnienie. To imigranci zostali pozbawieni pracy w pierwszej kolejności. - To wynika zarówno z krótkookresowości ich umów, jak i faktu, że stanowią zwykle niewielką część załogi. Po drugie, korelacja nie była istotna statystycznie w firmach objętych badaniem. Zwłaszcza firmy odnotowujące spadek przychodów relatywnie często cechowały się większym zatrudnieniem imigrantów niż rok wcześniej - były to przeciętnie częściej średnie i duże firmy z sektora usług - mogliśmy przeczytać w raporcie NBP. Wynika też z niego, że większość firm nie odczuła dużych problemów związanych z wyjazdem imigrantów z Polski (67 proc.). Jedynie około 5 proc. firm określiło wyjazdy imigrantów z Ukrainy jako problem masowy lub duży i zagrażający ciągłości pracy przedsiębiorstwa. Problemy związane z epidemią COVID-19 nie wpłynęły na preferencje dotyczące zatrudnienia imigrantów u ok. 73 proc. firm, ale ok. 15 proc. wskazywało, że w przyszłości będzie zatrudniać mniej imigrantów niż poprzednio, a 7 proc. firm deklarowało, że będzie unikać zatrudniania imigrantów. Około 4 proc. deklarowało natomiast szersze korzystanie z pracy imigrantów w przyszłości.

