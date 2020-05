Koronawirus zdewastował rynek pracy w USA

W USA liczba bezrobotnych wzrosła w marcu do 11,4 mln.

Amerykański Departament Pracy poinformował w piątek 15 maja w comiesięcznym badaniu rynku pracy (JOLTS), że liczba zwolnień wzrosła w marcu o 9,5 miliona do 11,4 miliona. To najwyższy poziom bezrobocia od 2000 roku. W ciągu nieco ponad miesiąca rynek pracy przeszedł od niedoboru pracowników do najgorszego załamania od Wielkiego Kryzysu.

Chociaż wiele z zamkniętych w połowie marca firm stopniowo się ponownie otwiera, ekonomiści przewidują, że uzdrowienie rynku pracy i całej gospodarki zajmie lata. Rząd poinformował w zeszły piątek, że gospodarka straciła w kwietniu oszałamiające 20,5 miliona miejsc pracy, co jest największym spadkiem od czasu Wielkiego Kryzysu.

W zwolnieniach przodował przemysł hotelarski i usług gastronomicznych, gdzie 4,1 miliona pracowników zostało dosłownie z dnia na dzień bez pracy. W sektorze detalicznym pracę straciło 908 tys. pracowników.

Warto dodać, że liczba zwolnień wzrosła w marcu do 7,5 procent, podczas gdy w lutym wynosiła 1,2 proc.

Liczba osób dobrowolnie rezygnujących z pracy spadła do 654 tys. czyli najniższego poziomu od września 2015 r. Wskaźniki rezygnacji, postrzegane przez ekonomistów jako miara zaufania do rynku pracy, spadły do ​​1,8 proc. To najniższy poziom od grudnia 2014 r.

Rząd poinformował również, że liczba ofert pracy spadła z 6,19 miliona do 680 tysięcy. Był to najniższy poziom od maja 2017 r. Wakaty osiągnęły najwyższy poziom 7,52 mln w styczniu 2019 r.