Koronawirus nie przestraszył cudzoziemców. Liczba ubezpieczonych wyższa niż przed pandemią

We wrześniu 2020 roku liczba cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych była wyższa o 19 tys. niż w lutym tego roku. Oznacza to, że nie przestraszyli się oni koronawirusa i nadal chętnie szukają pracy w Polsce.

Autor:KDS

• 21 paź 2020 15:10





Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec września 2020 roku wynosiła 689 tys. (fot. Pixabay)

REKLAMA

Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec września 2020 roku wynosiła 689 tys.

Oznacza to wzrost o 31 tys. względem sierpnia.

Jest to skala nienotowana w naszej historii - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Co ważne, liczba cudzoziemców zarejestrowanych na koniec września tego roku była również wyższa o 19 tys. niż w lutym tego roku. To niezmiernie istotne, ponieważ epidemia koronawirusa miała wpływ na liczbę cudzoziemców przebywających w Polsce. Między innymi dlatego od marca liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS spadła o 10 proc., ale potem zaczęła rosnąć po ponownym otwarciu polskiej granicy w czerwcu.

- Analizując najnowsze dane widzimy, że sytuacja się ustabilizowała. We wrześniu przekroczyliśmy poziom z lutego. Odrobiliśmy już straty z nawiązką, a to pozytywna informacja w kontekście systemu ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy - wskazuje profesor Uścińska.

I dodaje: - Według najnowszych danych najwięcej zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było obywateli Ukrainy - 507 tys., Białorusi - 46,2 tys. oraz Gruzji - 11,1 tys.

- Spośród cudzoziemców zgłoszonych na koniec września 2020 r. w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 409 tys. to pracownicy, a 21,5 tys. prowadzi własną działalność. Pozostali zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu – mówi prof. Uścińska.

Długofalowy trend od 16 lat polega na stałym wzroście liczby cudzoziemców legalnie mieszkających i pracujących w Polsce. Obecnie około 75 proc. z nich to Ukraińcy.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Na koniec września ZUS odnotował w ubezpieczeniu zdrowotnym 725 tys. cudzoziemców.

Co ważne nawet ta liczba nie mówi jednak wszystkiego, ponieważ umowy o dzieło nie są, co do zasady, objęte ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym.

Warto przypomnieć, że Sejm właśnie przyjął rozwiązania "covidowe", które mają ułatwić sięgnięcie po kadry medyczne spoza krajów UE. Dlatego w celu zapewnienia dodatkowej kadry medycznej w czasie stanu epidemii zaproponowano przepisy, które umożliwiają w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, po spełnieniu określonych w ustawie wymogów.

Dotychczas pracownicy medyczni z krajów spoza UE, którzy chcieli pracować w Polsce, musieli przejść czasochłonną i kosztowną nostryfikację dyplomu. Dlatego wielu z nich nie decydowało się na ten krok lub też miało problem ze zdaniem egzaminu lekarskiego w Polsce, przez co pracowali poniżej swoich kompetencji. - Pracownicy medyczni z Ukrainy chcą pracować nad Wisłą, jednak napotykają na swojej drodze mur złożony z licznych procedur. W Polsce każda placówka ma własne zasady nostryfikacji dyplomów, co samo w sobie utrudnia zdobycie pozwolenia na pracę. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że procedury dla lekarzy, terapeutów i opiekunów spoza UE kosztują nawet kilkanaście tysięcy złotych i mogą trwać pół roku. Dodatkowo, ubiegających się o pozwolenie na pracę lekarzy czeka także obligatoryjna ścieżka prawna nadania statusu imigracyjnego oraz egzamin językowy – komentował ten problem Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.