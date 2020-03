"Koronawirus może spowolnić napływ pracowników z zagranicy"

Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service tłumaczy, że ludzie mogą unikać podejmowania pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta.

- W przypadku wybuchu silnej epidemii koronawirusa w Polsce należy się spodziewać, że chęć pracowników do podejmowania pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą klienta, znacząco spadnie. Ludzie w obawie przed zarażeniem się, będą unikali tego typu pracy - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

- To z jednej strony, może doprowadzić do dużych niedoborów kadrowych, ale z drugiej, może przyczynić się do skokowego wzrostu wynagrodzeń w tej branży. Oczywiście dużo trudniej będzie też pozyskać kadrę z zagranicy - dodaje.

